La última risa de NVIDIA con Apple

En marzo, escribí la siguiente nota al pie en una publicación sobre los chips Blackwell recién anunciados por NVIDIA:

NVIDIA está peligrosamente cerca de superar a Apple, sí, Apple, en capitalización de mercado. Olvídate de Intel, actualmente, Apple está en $2.68 billones mientras que NVIDIA está en $2.21 billones. De hecho, están tan cerca de Apple como Apple está del actual número 1, Microsoft ($3.10 billones). Apple tuvo un buen impulso al principio por su propio informe relacionado con la inteligencia artificial hoy, antes de volver a la realidad. ¿Cuánto le gustaría a Jensen Huang superar a Apple, creemos?

Bueno, tomó casi tres meses completos, pero aquí estamos. Hoy, NVIDIA alcanzó la marca de capitalización de mercado de $3 billones y superó a Apple en esa misma métrica. NVIDIA es ahora la segunda empresa más valiosa del mundo, solo detrás de Microsoft. A este ritmo, los alcanzarán para el viernes, justo antes de su división de acciones de 10 por 1.

La subida de acciones ha sido totalmente y completamente increíble. El precio ha subido más de un 200% en el último año. ¡Más del 150% en los últimos seis meses solamente! Hace cinco años, las acciones de NVIDIA se cotizaban a $36 por acción. Hoy cerró a $1,224 por acción.

¿Es esto sostenible? Quiero decir, no. Y no es porque NVIDIA no sea una gran empresa. Esta carrera es casi como la de una acción meme en su frenesí, con tonos de Tesla, por supuesto. Se ha transformado en una especie de apuesta de índice sobre la inteligencia artificial. Y si bien la IA también es real, tampoco puede sostener para siempre la actual histeria de inversión que la rodea.

Pero por ahora, el fundador Jensen Huang debería disfrutar de este momento. Aunque no es exactamente el famoso comentario de Michael Dell en 1997 sobre un entonces muy mal parado Apple: “¿Qué haría yo? La cerraría y devolvería el dinero a los accionistas”. Huang ha tenido su propia disputa de larga data con ¿quién más? Apple.

En 2009, Apple cortó lazos con el entonces fabricante de tarjetas gráficas por una serie de problemas, desde defectos hasta contratos. Como lo expresó en su momento Charlie Demerjian: Apple a Nvidia: No dejes que la puerta te golpee en el trasero al salir. En ese momento, Apple tenía una capitalización de mercado de $140B. ¿NVIDIA? Apenas menos de $4B. Para citar el nuevo y estúpido comercial de Justin Long de Qualcomm: las cosas cambian.

Apple dejó de soportar las tarjetas NVIDIA, mucho para el pesar de muchos entusiastas del juego en Mac. Y aunque las relaciones parecen haberse suavizado un poco muy recientemente, con NVIDIA haciendo algo de trabajo para apoyar Vision Pro, presumiblemente Huang aún recuerda cuando su Goliat dejó de jugar con su David.

Una cosa más: el 16 de enero de 2006, Apple superó a Dell en capitalización de mercado. John Markoff recibió el correo electrónico que Steve Jobs envió a los empleados para conmemorar la ocasión:

Equipo, resultó que Michael Dell no era perfecto para predecir el futuro. Según el cierre del mercado de valores de hoy, Apple vale más que Dell. Las acciones suben y bajan, y las cosas pueden ser diferentes mañana, pero pensé que valía la pena un momento de reflexión hoy. Steve.

Una vuelta de victoria humorística, aunque terriblemente tranquila. Especialmente en comparación con lo que Jobs tuvo que decir en 1997, según lo transmitió John Lily, quien estaba en la audiencia en ese momento:

Alguien en la audiencia le preguntó sobre la sugerencia de Michael Dell en la prensa unos días antes de que Apple debería simplemente cerrarse y devolver el dinero a los accionistas, y según recuerdo, la respuesta de Steve fue: “Que se joda Michael Dell”.