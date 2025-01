La última batalla de Elon Musk: la SEC apunta a los retrasos en la documentación de Twitter.

“

La compra de Twitter por parte de Elon Musk ha resultado en una demanda federal de la Comisión de Valores y Bolsa con acusaciones de que rompió las leyes de valores con una divulgación tardía que podría haberle ayudado a ahorrar $150 millones en el proceso.

La figura controvertida de Elon Musk no es ajena a demandas y publicaciones incendiarias sobre dichas demandas en X. Por lo general, el multimillonario es el que lanza el guante (como, por ejemplo, la demanda contra OpenAI que se convierte en una organización con fines de lucro), pero esta vez parece estar siendo demandado él mismo.

En 2022, Elon Musk compró Twitter por $44 mil millones. Sin embargo, la adquisición no fue sencilla. Si recuerdas, acordó comprar la plataforma de redes sociales, luego se echó atrás en la compra solo para verse obligado a continuar con su plan inicial un poco más tarde. Sin embargo, antes de que Musk hiciera todo esto, adquirió una participación sustancial en la empresa pero parece que no reveló ese hecho hasta semanas después. La SEC señaló dónde ocurrió un problema: para cuando Musk reveló la participación, estaba fuera de la ventana requerida de 10 días por la agencia. Según la afirmación de la SEC, debería haber presentado los documentos requeridos para el 24 de marzo de 2022. Él presentó su documentación, pero el 4 de abril y luego nuevamente el 5 de abril. Durante el período de retraso, la agencia alega que compró más de $500 millones en acciones de la empresa. Según la demanda, Musk podría haber costado a los inversores al menos $150 millones debido a esa divulgación tardía. Supuestamente, las acciones del multimillonario perjudicaron a cualquier inversor que vendió acciones entre el 25 de marzo y el 1 de abril de 2022. La demanda busca el dinero que Musk ganó al no divulgar la participación como se requiere, así como sanciones civiles y otros castigos.

Por supuesto, con Musk siendo Musk, esta demanda está destinada a causar controversia. Musk no es ajeno a problemas legales con su enfoque de “las reglas son opcionales” para, bueno, todo. Añadiendo caos está el hecho de que la SEC está a punto de tener un nuevo liderazgo con la próxima administración de Trump. De cualquier manera, las apuestas podrían ser altas, al igual que el valor del entretenimiento.

