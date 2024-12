La última amenidad de lujo imprescindible en bienes raíces? Piscinas de surf

“

El Club de Surf Cabo Real en Los Cabos, México, es una comunidad de club privado que ofrece muchas de las comodidades que los estadounidenses ultra ricos ahora esperan en sus ofertas inmobiliarias. Para estos clientes, un campo de golf de campeonato, un spa de bienestar y recuperación, y una playa privada son solo el inicio.

Pero este no es el club de campo de tu abuelo. El club de Cabo Real está diseñado para una nueva generación de compradores adinerados que esperan características adicionales. El club, que cuenta con la primera cuenca de olas sin fin de América del Norte, está dirigido a la jet set milenaria y sus familias, que están más enfocadas en el bienestar y la aventura que en sentarse junto a la piscina con un cóctel en la mano.

“Muchos de estos lugares realmente giraban en torno al consumo de alcohol. El golf y [beber] van bien juntos. El surf no,” dice Michael Schwab, socio de Meriwether Companies, la empresa estadounidense de inversión inmobiliaria privada que está desarrollando la propiedad. “Hoy en día, las personas no están tan enfocadas en beber, y quieren salir al mundo y ser activas, despertar al día siguiente sintiéndose bien y poder hacerlo de nuevo.”

Meriwether Companies se está asociando con la familia Sanchez Navarro con sede en Los Cabos para desarrollar la comunidad, que está situada entre Cabo San Lucas y San Jose del Cabo, y está siendo comercializada a compradores estadounidenses. Se espera que abra en 2026, Schwab y Meriwether Companies están posicionando al Club de Surf Cabo Real como un competidor más vibrante y juvenil para aquellos que encuentran que las comunidades turísticas tradicionales son aburridas o anticuadas.

Las comodidades de bienestar han sido la piedra angular de los desarrollos de lujo durante años; después de todo, los adinerados están obsesionados con los trucos de salud y longevidad. Los baños de agua fría, las canchas de pickleball e incluso las paredes de escalada se han convertido en “imprescindibles” en los nuevos desarrollos dirigidos a estadounidenses ricos.

“Queremos ofrecer las herramientas para que las personas se sientan saludables, vivan mejor y se vuelvan mejores en lo que les gusta hacer,” dice Graham Culp, socio de Meriwether Companies. “Para nosotros, el bienestar va más allá de un gran spa tradicional.”

Olas sin fin

El Club de Surf Cabo Real lleva esa obsesión a nuevos niveles, dice Schwab. El campo de golf planeado incluye un club con instalaciones de fitness y entrenamiento, y también habrá una red de senderos para bicicletas de montaña y senderismo, además de las canchas de tenis y pickleball. Los miembros también tendrán acceso a la pesca deportiva y el buceo cercanos.

“Nuestro objetivo es ofrecer algo un poco diferente y abrazar la aventura y el espíritu de Baja,” dice Schwab. “Algunos de estos resorts se centran en más o menos las mismas cosas, pero estamos tratando de empujar los límites para que la gente salga a hacer cosas que nunca han hecho antes, tenga experiencias que probablemente nunca pensaron que tendrían y disfruten la vida al máximo.”

Pero el principal atractivo, y diferenciador, es la cuenca de olas sin fin, que permite a principiantes y profesionales surfear cientos de olas personalizables por hora. La tecnología relativamente nueva crea olas artificiales en la cuenca de cuatro acres, sin necesidad de agua de mar; pocas ciudades en todo el mundo la ofrecen, aunque la industria está creciendo rápidamente.

Los novatos en el surf no tienen por qué preocuparse, dicen Schwab y Culp. La comunidad se está construyendo para cualquier persona que quiera intentar surfear: Saunas de infrarrojos, entrenadores especializados en flexibilidad y más estarán disponibles para ayudar a preparar física y mentalmente a “personas de 40 y 50 años para levantarse en una tabla de surf,” dice Schwab. Y las olas hechas a máquina se pueden calibrar para principiantes.

“No hay sustituto para surfear en el mar, pero en realidad no hay mejor lugar para surfear o aprender a surfear que una de estas cuencas de olas,” dice Schwab, quien es inversor en Kelly Slater Wave Co., otra tecnología de olas.

Para acceder al club, los miembros deberán ser propietarios de bienes raíces. Hay una variedad de ofertas en ese sentido, incluyendo lotes y villas personalizadas y casas de tres, cuatro y cinco dormitorios. Los precios de los terrenos comienzan en $1.3 millones, mientras que los productos construidos comienzan en $2.5 millones.

