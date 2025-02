La UE se plantea cómo responder a un nuevo ataque de Trump

“

Bienvenido a Trade Secrets. Otro fin de semana con la tensión comercial establecida en DEFCON 1. La semana pasada, Trump amenazó con un movimiento grande pero mal definido sobre aranceles recíprocos. Ayer dijo que también gravaría todas las importaciones de aluminio y acero en un 25 por ciento. Esto suena como la reimposición de los aranceles de seguridad nacional de la Sección 232 que implementó durante su primer mandato pero que fueron suspendidos a través de varios acuerdos, incluido uno que Joe Biden hizo con la UE. Excepto que en ese caso el aluminio estaba solo a un 10 por ciento. Si Trump quiere privar a sus fabricantes de insumos básicos baratos e invitar a represalias, más tonto él.

La respuesta de Beijing ante el arancel del 10 por ciento a las importaciones de China también se aborda en el día de hoy. Y en el espíritu de recordar que hay cosas más importantes en la vida que la política comercial, la imprudente desmantelamiento del gobierno federal de EE. UU. por parte de Elon Musk la semana pasada implicó que la agencia de desarrollo USAID quedara prácticamente abolida, y con ella la mayoría de los programas de ayuda al VIH-SIDA en el extranjero y ayuda alimentaria de EE. UU. Además, EE. UU. se está desvinculando incluso de los marcos básicos de la gobernanza económica mundial. Citando el compromiso de Sudáfrica, anfitrión del G20 de este año, con la “diversidad, igualdad e inclusión” y la lucha contra el cambio climático, y con Elon Musk, compinche principal de Trump, obsesionado con la situación de los agricultores blancos sudafricanos, EE. UU. no asistirá a la cumbre del G20 de este año y también podría retirarse del FMI y el Banco Mundial. Es como un sueño febril. La sección de Cartas de hoy, donde analizamos los datos detrás del comercio mundial, está sobre la demanda de uranio.

La porosidad de la reciprocidad de Trump

Esto es lo que sabemos sobre el plan de reciprocidad de Trump, en el que Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, parece particularmente interesado. Imagina que EE. UU. refleja los aranceles de sus socios comerciales, lo que fomenta a países con aranceles altos a reducir su protección si desean mantener su acceso actual al mercado estadounidense. Incluso en teoría, es una mala idea. Destruirá el principio de nación más favorecida (NMF) del comercio global, y como la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, me recordó recientemente, a pesar de todo el alboroto sobre acuerdos comerciales preferenciales, más del 80 por ciento del comercio mundial de bienes se realiza bajo el NMF. También será imposiblemente complicado, involucrando miles de líneas de productos con cientos de socios comerciales.

También está bastante claro que EE. UU. o no comprende las implicaciones del plan o está actuando de mala fe. La idea se basa en la suposición de que EE. UU. tiene los aranceles más bajos, por lo que son los demás países los que llevarán a cabo los recortes recíprocos. Para el comercio de bienes industriales, eso suele ser cierto. Para la agricultura, a menudo no lo es. Como escribí anteriormente:

De acuerdo a cálculos para el FT realizados por el Proyecto de Análisis Comercial Global (GTAP) de la Universidad Purdue, los productos lácteos de Nueva Zelanda se enfrentan a un arancel aplicado promedio del 14 por ciento (la industria láctea de Nueva Zelanda estima un poco más alto) en las ventas a EE. UU., el tercer mercado lácteo más grande del mundo después de la India y la UE.

Nueva Zelanda mantiene cero aranceles en casi todas sus propias importaciones lácteas. El segundo estado más grande en producción de lácteos después de California es el políticamente sensible Wisconsin. Es poco probable que Trump (y ciertamente el Congreso) quieran igualar a Nueva Zelanda al reducir sus aranceles a prácticamente nada y exponer a los agricultores lácteos del estado indeciso a la competencia de bajo costo.

Es una situación similar con el azúcar. Brasil, un exportador súper competitivo, mantiene aranceles aplicados sobre el azúcar crudo de EE. UU. de alrededor del 16 por ciento, según cálculos del GTAP, que podría reducir si eso desbloquea el acceso a otros mercados. EE. UU., que tiene un sistema de cuotas y aranceles, impone derechos de aproximadamente el 44 por ciento sobre las exportaciones brasileñas.

Los productores de caña de azúcar de Florida son conocidos por ser lobistas temibles — como el presidente Bill Clinton interrumpió el tiempo con Monica Lewinsky en la Oficina Oval para atender una llamada de uno de los Fanjul, familia de barones del azúcar — y un acuerdo recíproco en el azúcar también es igualmente improbable. Ciertamente no hay un plan de reciprocidad justo y completo esperando ser implementado.

Y si quiere aplicar esta reciprocidad a los automóviles, ¿EE. UU. realmente va a reducir el arancel del 25 por ciento sobre las camionetas que ha estado vigente desde la presidencia de Lyndon B. Johnson? Si la UE ofrece reducir sus aranceles automotrices a los niveles de EE. UU., como ha informado el Financial Times, podría poner a Trump en aprietos al exigir que el impuesto sobre camionetas ligeras también desaparezca.

Otra cosa: a menos que Trump piense que puede hacer todo esto mediante acción ejecutiva, un trato recíproco requerirá legislación. El Congreso puede ser sumiso frente a los aranceles de emergencia de Trump, pero requerir su aprobación para esto significará darle al grupo de agricultores un veto. Si se aprueba un acto de comercio recíproco, será parcial e hipócrita. No se deje engañar.

Enfrentando a Trump, al estilo mexicano-canadiense

Hablando de resistir a los matones, ¿qué aprendimos del episodio Canadá-México? Vimos a Trump suspender sus amenazados aranceles por un mes después de que esos gobiernos le ofrecieran acciones, en este caso sobre el contrabando de fentanilo y la inmigración, que ya habían tomado.

Por supuesto, la UE y China hicieron algo similar en la era Trump 1.0, pero la innovación de la semana pasada es que esas negociaciones se llevaron a cabo con Canadá y México ya habiendo hecho amenazas de aranceles con una increíble rapidez. Con solo un par de días de anticipación, Trump emitió una orden ejecutiva el sábado en el que EE. UU. impondría aranceles de emergencia al principio de la próxima semana utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Se iban a publicar en el Registro Federal, el precursor legal para implementarlos, el lunes, y se establecerían a un minuto después de la medianoche del martes. ¿Qué hicieron México y Canadá?

El Presidente de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, amenazaron inmediatamente con represalias. El mismo día que se emitió la orden ejecutiva de Trump, Trudeau publicó una lista de exportaciones de EE. UU. a Canadá que serían golpeadas con aranceles y Sheinbaum hizo alusiones crípticas a un plan de aranceles y medidas no arancelarias. Los dos líderes también se hablaron el fin de semana para señalar un frente unido. Trump acordó un trato con Sheinbaum para suspender los aranceles el lunes por la mañana antes de que se publicara la notificación de los aranceles a México en el Registro Federal de EE. UU., y el acuerdo con Trudeau llegó temprano el lunes por la tarde. No está claro si las amenazas contrarias influyeron en el retroceso de Trump, pero seguro que no le hicieron daño.

¿Cómo lo lograron?

(Gracias a Orlando Pérez Gárate de la firma de abogados TMI y Juan Francisco Torres Landa Ruffo de Hogan Lovells en la Ciudad de México por la ayuda con esto: todos los errores son míos). Sheinbaum utilizó poderes presidenciales (Artículo 131 de la constitución, si estás tomando nota) para imponer contramedidas derivadas del hecho de que los aranceles de Trump violaban el acuerdo comercial USMCA entre EE. UU., México y Canadá. Los poderes le fueron otorgados al presidente por el Congreso de México en la década de 1950 bajo la premisa de que podrían ser necesarias acciones ejecutivas rápidas para reaccionar ante un trato injusto. Se utilizaron una vez antes contra EE. UU. bajo el USMCA en respuesta a los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio, y una vez bajo su predecesor Nafta en una disputa sobre el transporte de carga. El presidente tiene mucho margen de maniobra: los poderes pueden impugnarse en los tribunales mexicanos, pero tomaría aproximadamente un año hacerlo. Por supuesto que un presidente imprudente podría utilizar los poderes de manera temeraria, pero México es un país sensato y maduro de la OCDE. No como su loco y fogoso vecino norteamericano.

Canadá, bajo su sistema parlamentario, utilizó un llamado decreto en consejo — una decisión tomada por el gabinete utilizando la autoridad legal existente — para imponer un “impuesto adicional” a países cuyas acciones afectan negativamente el comercio canadiense. Este poder ha sido criticado en el pasado por los académicos canadienses Wolfgang Astrónomo y Nicolás Lámpara por permitir que el gobierno actúe como “juez, jurado y verdugo”. Como con los poderes presidenciales mexicanos, ciertamente se puede ver cómo podría ser mal utilizado, pero aquí funcionó. (Gracias a Robert Wolfe, profesor emérito de la Universidad Queen’s Canadá y varios ex funcionarios canadienses por la iluminación: igualmente todos los errores son míos.)

La UE tortuga avanza en acción

¿Puede la UE hacer lo que México y Canadá hicieron? Durante el primer mandato de Trump, la UE respondió a los aranceles de acero y aluminio de la Sección 232 de EE. UU. con medidas denominadas de reequilibrio, lo que llevó un par de meses. Pero luego tuvieron cierta advertencia, ya que las Secciones 232 en sí mismas involucran un proceso deliberativo prolongado. Los aranceles IEEPA casi instantáneos son un asunto diferente. Como escribieron mis colegas de Bruselas recientemente, la UE está considerando combatirlos con su nuevo y reluciente “instrumento contra la coerción” (ACI), una herramienta que comenzaron a diseñar cuando Trump amenazaba a los estados miembros de la UE con aranceles en 2019 por implementar impuestos sobre servicios digitales.

Si la UE siente que se le está amenazando con medidas comerciales para coaccionar algún tipo de política, puede desplegar el ACI para autorizar aranceles, cambios regulatorios, restricciones en la contratación pública, lo que sea. La metáfora estándar para el ACI en Bruselas es “el bazooka”, pero siempre lo he pensado más como una unidad de fuerzas especiales autorizada a utilizar una amplia gama de técnicas de combate.

Pero para ser precisos, es una unidad de fuerzas especiales limitada por reglas de combate opacas y complejas. Imagina una película de James Bond en la que el inicio donde 007 discute la misión con M y recibe nuevos gadgets de Q y coquetea con Miss Moneypenny y así sucesivamente dure una hora antes de llegar a la acción.

Antes de usar el ACI, la Comisión Europea primero tendría que negociar con EE. UU. para pedirle que retroceda. Luego tendría que lograr que los estados miembros acuerden una lista de acciones retaliatorias, con Trump sin duda tratando de intimidarlos o sobornarlos para que no lo hagan.

¿Cuánto tiempo tomaría todo esto? Realmente no está claro. Por mi parte, lo intenté. Pregunté a funcionarios y ex funcionarios de la comisión, abogados, pensadores de tanques de ideas, todos: supongamos que hay consenso político y técnico inmediato en toda la UE para actuar, ¿qué tan rápido podrían implementar represalias ACI?

Tal vez adormecidos por el concepto no europeo de consenso instantáneo, nadie estaba seguro de dar una respuesta. Pero definitivamente no sería cuestión de un par de días. La respuesta más optimista que recibí fue de dos semanas. Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, le dijo al FT la semana pasada, quizás (gulp) seis meses.

Hay una gran brecha en el arsenal aquí. David Kleimann del think-tank ODI señala que la UE ni siquiera tiene un instrumento de represalia de respuesta rápida en su lugar para aranceles que violan gravemente las reglas de la OMC, incluso si no son coercitivos como tal.

“Pero Alan, esta es la UE, ¿por qué esperas resultados rápidos?” fue la vibra general de mis interlocutores. Bastante justo, excepto que ya hemos pasado por esto con el rescate en la crisis de la deuda de la Eurozona. La adhesión a las formalidades procedimentales costó mucho tiempo, dinero y sufrimiento humano. La urgencia de adelantarse a la agitación del mercado quedó en un segundo plano frente a interminables debates sobre lo que permitían o no permitían los tratados, las autoridades jugando mientras Grecia se incendiaba.

En resumen: la UE no puede crear una amenaza contra Trump inmediata y creíble como Canadá y México podrían. Si Trump aparece repentinamente con una amenaza coercitiva, la UE necesita o bien comprarlo para evitarlo o depender de la incierta credibilidad de prometer represalias en el futuro.

Aguas cartografiadas

En las últimas noticias sobre minerales críticos, la perspectiva de una mayor generación de energía nuclear a nivel mundial junto con la incertidumbre geopolítica probablemente impulsará la demanda de uranio abruptamente al alza.

