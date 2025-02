La UE ofrecerá aranceles más bajos para autos de EE. UU.

“

La UE ofrecerá reducir los aranceles a las importaciones de automóviles de EE. UU. como parte de un acuerdo para evitar una guerra comercial con Donald Trump, según un legislador de alto rango.

Bernd Lange, quien encabeza el comité de comercio en el Parlamento Europeo y está familiarizado con las conversaciones sobre cómo desescalar las tensiones con la Casa Blanca, le dijo al Financial Times que el bloque estaba dispuesto a reducir su impuesto de importación del 10 por ciento más cerca del 2,5 por ciento que cobra EE. UU.

“Podemos intentar tener un acuerdo antes de que los costos y aranceles se escalen”, dijo Lange. El bloque ofrecería comprar más gas natural licuado y equipamiento militar de EE. UU., “además de buscar también reducir los aranceles para los automóviles”, añadió.

La UE espera evitar una guerra comercial perjudicial encontrando formas de reducir su superávit comercial con EE. UU., que Trump ha citado frecuentemente como razón para medidas punitivas. En el primer mandato de Trump, Bruselas redujo los aranceles del bloque sobre langostas y se ofreció a comprar más gas natural licuado y soja, lo cual limitó una disputa comercial al acero y aluminio.

La industria automotriz de la UE apoya el movimiento, dijeron funcionarios de Bruselas al FT. El sector teme que Trump cumpla con su amenaza de imponer aranceles después de quejarse de que los europeos “no compran nuestros autos, no toman nuestros productos agrícolas, apenas toman nada y nosotros tomamos todo de ellos”.

Los aranceles reducidos a los automóviles —una decisión tomada por la Comisión Europea como representante del bloque en la política comercial— también se aplicarían a China y otros países bajo las reglas de la OMC.

“Tenemos aranceles vinculados para autos en la OMC al 10 por ciento, pero digamos, para mostrar al mundo que tenemos relaciones justas, quizás sea posible reducirlos”, dijo Lange.

Los funcionarios de la UE están seguros de que las importaciones desde China no aumentarían, dado que el bloque ya ha impuesto aranceles de hasta el 35 por ciento a los vehículos eléctricos del país con el argumento de que reciben subsidios injustos de Beijing.

El director ejecutivo de BMW, Oliver Zipse, ha pedido aranceles más bajos para los automóviles y el jefe de Mercedes, Ola Källenius, dijo que quiere un “gran acuerdo” con Trump.

Los funcionarios de la UE dijeron que se consultó a países clave fabricantes de automóviles, incluida Alemania, y no se espera que Berlín se oponga al movimiento.

En 2022 la UE exportó 738,436 vehículos a EE. UU., valorados en €37.4 mil millones. Importó solo 271,476 de EE. UU., por un valor de €8.7 mil millones.

Lange advirtió que si las conversaciones fracasaban, la UE respondería con un nuevo arma que le permitiría apuntar a empresas tecnológicas y financieras de EE. UU. El instrumento contra la coerción se creó después del primer mandato de Trump, para lidiar con países que utilizan presión económica para cambiar la política nacional.

“A veces es importante tener una pistola sobre la mesa”, dijo Lange.

El FT informó esta semana que la Comisión Europea se estaba preparando para utilizar la medida por primera vez.

Lange dijo que es probable que Trump utilice aranceles para intentar obligar a la UE a flexibilizar regulaciones y eliminar impuestos a empresas en línea como Meta, X y Google.

“Por eso entra en juego el ACI para que podamos utilizar este instrumento también para abordar a estas grandes empresas tecnológicas”.

Dijo que Bruselas podría suspender los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo permitiendo el uso gratuito de software, y aplicar aranceles a servicios de transmisión y otras plataformas digitales.

Dijo que el ACI requeriría alrededor de seis meses para implementarse, ya que la UE tendría que calcular el daño a sus industrias y obtener el apoyo de la mayoría de los estados miembros.

Él dijo que los gobiernos han notado cómo la rápida represalia de Canadá y México a los aranceles del 25 por ciento impuestos a ellos llevó a Trump a suspenderlos por 30 días.

“Somos, por supuesto, más poderosos que Canadá o México. Y por lo tanto, supongo que somos capaces de defender nuestros intereses económicos”.

La Comisión declinó hacer comentarios.

