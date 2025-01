La UE ofrece €30 millones de ayuda de emergencia a Moldavia en medio de la crisis energética.

La UE está programada para proporcionar un paquete de asistencia de emergencia de €30m ($31.4m) hasta el 10 de febrero de 2025 para ayudar a abordar la grave crisis energética en la República de Moldova, incluida la región separatista de Transnistria. Esta iniciativa responde al fallo de la empresa de gas rusa Gazprom de suministrar gas natural a la zona, lo que ha dejado a más de 350,000 habitantes sin electricidad y calefacción adecuadas. El parlamento de Moldova declaró un estado de emergencia nacional de 60 días a partir del 16 de diciembre de 2024, anticipando un recorte en el suministro de gas ruso. Además de ayudar a la restauración de la electricidad en la región, el paquete también está explorando la posibilidad de entregas de carbón desde Ucrania e incluye apoyo para la transmisión de electricidad desde la Planta de Energía del Distrito Estatal de Moldova, ubicada en la orilla izquierda al banco derecho del río Dniéster. Tras la violación del contrato por parte de Gazprom desde el 1 de enero de 2025, la región se ha visto obligada a depender de reservas de carbón y gas, que son insuficientes para las necesidades de la población. El banco derecho se ha diversificado de los suministros de gas rusos, dependiendo exclusivamente de los mercados de gas de la UE desde 2022. La intervención de la UE tiene como objetivo evitar que la crisis humanitaria empeore al asegurar el suministro de gas natural para cubrir la demanda inmediata y facilitar la asignación de capacidad de transmisión para la entrega de gas. El compromiso de la UE va más allá del alivio inmediato, con un paquete más amplio de apoyo financiero para Moldova en proceso. Este completo paquete de apoyo energético abordará el impacto social de la crisis y promoverá la resiliencia energética a largo plazo y el crecimiento económico, basándose en el plan de crecimiento de Moldova. Hasta la fecha, la UE ha proporcionado €240m en apoyo presupuestario directo para el sector energético y asistencia a más de 750,000 hogares a través del Fondo de Reducción de Vulnerabilidad Energética. Además, se han utilizado €67m en subvenciones para movilizar más de €640m en inversiones para la eficiencia energética y la transición verde, con una asistencia macrofinanciera adicional que asciende a €295m desde 2023. La conexión de la red de Moldova a la red eléctrica continental europea y el aumento de la capacidad de exportación desde la UE han apoyado la seguridad energética del país. La Alta Representante de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta Kaja Kallas dijo: “En pleno invierno, el Kremlin está utilizando la energía para chantajear al pueblo de Moldova, lo cual es francamente escandaloso aunque no sorprendente. La UE proporcionará €30m para ayudar a Moldova a comprar y transportar gas natural a su población. En tiempos de necesidad, la UE siempre apoyará a sus amigos y aliados. También agradezco el apoyo ofrecido por Ucrania.” Historia Continúa “La UE ofrece una ayuda de emergencia de €30m a Moldova en medio de la crisis energética” fue creada y publicada originalmente por Offshore Technology, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, sobre su exactitud o completitud. Debe obtener consejo profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.