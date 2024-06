La UE dice que Apple tiene problemas muy graves por no cumplir con la DMA.

Apple anunció este año una serie de cambios en lo que respecta a la App Store en la UE, ya que la legislación antimonopolio Digital Markets Act (DMA) entró en vigencia en marzo. Sin embargo, la Comisión Europea no parece estar satisfecha con los cambios que Apple ha realizado. Para la UE, Apple tiene algunos problemas “muy serios” al no cumplir completamente con la nueva legislación.

En una entrevista con CNBC, la jefa de competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, dijo que los cambios propuestos por Apple no eran lo que se esperaba de una empresa de ese calibre. Vestager también agregó que la UE “hará cumplir” la ley con “máxima prioridad” ante informes de que el bloque multará a Apple por no cumplir con la DMA.

“Tenemos una serie de problemas con Apple; los encuentro muy serios. Me sorprendió mucho que tuviéramos tales sospechas de que Apple no cumplía”, dijo Vestager a CNBC. Aunque los detalles adicionales aún no están claros, Vestager también afirmó que las conclusiones se revelarán “con suerte pronto”.

En marzo, Apple introdujo cambios en la App Store en la UE con iOS 17.4. Entre los cambios, la compañía redujo la comisión que los desarrolladores tienen que pagar a Apple e introdujo App Marketplaces: una nueva forma de distribuir aplicaciones de iOS fuera de la App Store. En los meses siguientes, la compañía relajó aún más sus reglas, esta vez permitiendo la distribución de aplicaciones a través de la web y cambiando la estructura de Core Fee Technology (CFT).

Aun así, la Unión Europea cree que Apple “no cumple con las obligaciones de permitir a los desarrolladores de aplicaciones ‘guiar’ a los usuarios hacia ofertas fuera de la App Store sin imponerles tarifas”. La multa podría alcanzar el 5 % del promedio diario de ingresos de Apple, que ronda los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, a Apple aún le quedaría algo de tiempo para hacer más cambios y evitar la multa.

Apple dice estar “confiada” en que las nuevas reglas cumplen con la DMA. Por otro lado, la empresa está a punto de enfrentar desafíos similares en Japón, ya que el parlamento japonés también ha aprobado una nueva ley antimonopolio dirigida a las grandes empresas tecnológicas.

