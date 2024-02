La UE aumenta su presupuesto en $2.26 mil millones para abordar la migración, incluida la ayuda para los refugiados ucranianos

El Consejo Europeo ha revisado su presupuesto 2021-2027 para inyectar 2.000 millones de euros adicionales (aproximadamente $2.260 millones) en los esfuerzos de gestión de la migración, informó Interfax-Ucrania el 1 de febrero.

Los líderes de las naciones de la UE acordaron fortalecer el Capítulo 4 del marco financiero, que se centra en la migración y la gestión de fronteras. La asignación de $2.260 millones tiene como objetivo apoyar a los estados miembros que se enfrentan a desafíos urgentes en materia de migración y fronteras, especialmente aquellos en la vanguardia de los flujos migratorios.

Los fondos están destinados a refugiados de Ucrania y Medio Oriente, así como a facilitar la implementación del pacto de migración y asilo una vez que sea adoptado. Este pacto incluye disposiciones para nuevos procedimientos fronterizos. El Consejo Europeo también señaló la posible utilización de fondos de la política de cohesión europea para satisfacer las demandas y desafíos relacionados con la migración. En respuesta, la Comisión Europea ha sugerido ayudar a los estados miembros a utilizar estos fondos para cuestiones migratorias.

Las enmiendas presupuestarias contemplan un aumento de 7.600 millones de euros (aproximadamente $8.590 millones) en la financiación del Capítulo 6, que abarca la política de vecindad y la cooperación internacional. Estos recursos adicionales pueden dirigirse a asociaciones que aborden cuestiones migratorias, incluidos los esfuerzos con las naciones de los Balcanes Occidentales.

