La UE acusa a X, de Elon Musk, de prácticas engañosas sobre la marca de verificación azul.

La X de Elon Musk está siendo amenazada con fuertes multas por la UE debido a una serie de problemas de transparencia en la empresa de redes sociales, incluyendo permitir a las personas adquirir una “marca de verificación” que antes estaba reservada para usuarios verificados.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, dijo el viernes que la X estaba “incumpliendo” el Tratado de Servicios Digitales del bloque, que entró en vigor este año y fue diseñado para regular mejor el contenido en línea.

En hallazgos preliminares de una investigación que comenzó el año pasado, la UE afirmó que una decisión tomada después de la adquisición de $44 mil millones de Musk sobre la empresa hace dos años, de permitir a cualquiera pagar por obtener una marca de verificación azul, engañaría a millones de usuarios.

“Dado que cualquiera puede subscribirse para obtener este estado ‘verificado’, afecta negativamente la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, dijeron los reguladores en Bruselas.

La X puede defenderse pero si los hallazgos de la UE son confirmados, la empresa enfrenta multas de hasta el 6 por ciento de su facturación total mundial. En 2021, el último año completo en que Twitter publicó sus ingresos, la compañía obtuvo $5.1 mil millones.

El viernes, Musk escribió en X: “La Comisión Europea le ofreció a X un acuerdo secreto ilegal: si censurábamos en silencio sin decirle a nadie, no nos multarían. Las otras plataformas aceptaron ese trato. X no lo hizo.” No proporcionó más detalles sobre el presunto acuerdo de censura.

El TSD impone una serie de nuevas responsabilidades a las grandes plataformas en línea, como obligarlas a emitir informes periódicos sobre la eliminación de publicaciones ilegales y dañinas, y ofrecer opciones para excluirse de la publicidad dirigida.

Bruselas añadió que las prácticas de X no habían cumplido con el TSD en varias áreas, como la prohibición del uso de patrones oscuros – técnicas engañosas utilizadas para manipular el comportamiento de los usuarios, así como la transparencia en la publicidad y permitir un acceso adecuado a los datos para los investigadores.

“Antes, las marcas azules solían significar fuentes confiables de información”, dijo Thierry Breton, el comisario francés del mercado interior.

“Ahora, con X, nuestro punto de vista preliminar es que están engañando a los usuarios e infringiendo el TSD. También consideramos que el repositorio de anuncios de X y las condiciones de acceso a los datos por parte de los investigadores no cumplen con los requisitos de transparencia del TSD.

“Ahora X tiene derecho a defenderse, pero si nuestro punto de vista se confirma impondremos multas y exigiremos cambios significativos.”

El Financial Times informó en octubre que X sería la primera empresa en ser investigada por incumplimientos de las normas digitales de la UE.

