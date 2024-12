La UE acuerda un histórico tratado comercial con Sudamérica.

Con los dos bloques que cubren 700 millones de consumidores y alrededor del 20% de la producción económica global, líderes de ambos lados esperan que crezca si el acuerdo entra en vigor. La UE dice que 60,000 de sus empresas también están exportando a los miembros de Mercosur, y la mitad de ellas son pequeñas empresas. Las conversaciones comenzaron por primera vez en el año 2000. Un acuerdo anterior en 2019 no entró en vigor después de que los miembros de la UE no lo ratificaran debido a preocupaciones sobre la protección ambiental, incluyendo prácticas agrícolas sostenibles y deforestación.

La política comercial es negociada por la Comisión Europea en lugar de sus Estados miembros, pero Francia, Italia y Polonia han expresado reservas sobre el acuerdo actual y el desafío para Bruselas será lograr que todos lo ratifiquen. Los agricultores en Francia y Polonia han expresado preocupación de que estarán sujetos a una competencia desleal porque las normas europeas en su industria son más estrictas y más costosas de cumplir que las de los competidores en Sudamérica.

En una publicación desafiante en las redes sociales poco después de que se hiciera el anuncio, la ministra de Comercio de Francia, Sophie Primas, dijo: “Lo que está sucediendo en Montevideo no es una firma del acuerdo, solo es la conclusión política de la negociación. Esto no obliga a los Estados miembros.” Añadió que “Francia luchará en todas las etapas junto a los Estados miembros que comparten su visión.” La posibilidad de impulsar el comercio exterior será especialmente bien recibida por Alemania, cuyos exportadores han estado luchando en medio de una desaceleración económica más amplia. La portavoz del gobierno, Christiane Hoffmann, dijo que el acuerdo era “una oportunidad única para un acuerdo que no debemos perder” y que Alemania estaba trabajando para encontrar un compromiso sobre las preocupaciones francesas.