La travesía de 11 días de un fotógrafo para huir de la guerra en Sudán

En vísperas de su peligrosa escapada de su país natal el mes pasado, el fotoperiodista sudanés Mohamed Zakaria dejó su equipo de cámara con un amigo, sin estar seguro de si alguna vez volvería a verlo. Huyó de el-Fasher, la capital del estado de Darfur del Norte, que está inmerso en una batalla implacable entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Mohamed había estado cubriendo este foco caliente de la guerra civil de 15 meses de Sudán para la BBC. Pero con la situación volviéndose cada vez más desesperada, decidió que era hora de escapar. Los RSF intensificaron un asedio de el-Fasher en mayo, apuntando al último bastión del ejército en Darfur. Poco después, la casa de Mohamed fue alcanzada por un proyectil, otro le alcanzó mientras intentaba llevar a vecinos heridos al hospital. Cinco personas murieron y 19 resultaron heridas – Mohamed todavía tiene fragmentos de metralla en su cuerpo, mientras que su hermano perdió un ojo. Dos semanas más tarde, Mohamed vio partir a su madre y tres hermanos en busca de seguridad en Chad, el país vecino al oeste. Él decidió quedarse para seguir trabajando y apoyarlos, dice. Pero a medida que los combatientes de RSF continuaban cercando, los civiles estaban atrapados en una zona de guerra de bombardeos indiscriminados y ataques aéreos del ejército, con la comida racionada. “No podía moverme, no podía trabajar”, dice. “Todo lo que haces ahora en el-Fasher es quedarte en tu casa y esperar la muerte… algunos residentes tuvieron que cavar trincheras en sus casas”. Era peligroso quedarse, pero también peligroso huir. Al final, decidió dirigirse a Sudán del Sur y, eventualmente, a Uganda. Pensó que este viaje sería más seguro para él que intentar reunirse con su familia en Chad, y le permitiría trabajar una vez que llegara a su destino. Desde el-Fasher hasta Sudán del Sur, Mohamed pasó por 22 puntos de control, cinco controlados por el ejército y 17 por los RSF. Fue registrado y a veces interrogado, pero logró ocultar su identidad como un camarógrafo que había documentado la guerra. Excepto una vez. En la primera parada, el 10 de junio, fue al campamento de refugiados de Zamzam a las afueras de el-Fasher. Mohamed y su acompañante, su primo Muzamil, pasaron la noche con un amigo. Aquí ocultó su cámara y otras herramientas del oficio. Pero se llevó un valioso registro de sus fotografías y videos, almacenados en tarjetas de memoria y en dos discos duros externos, así como su computadora portátil y su teléfono. “El mayor problema que enfrenté en el camino fue cómo podía esconderlos”, dijo. “Porque estas son cosas peligrosas. Si los RSF o algún soldado los ve, no se pueden explicar”. Para la primera etapa importante de la travesía, Mohamed los ocultó en un agujero bajo los pedales del pickup, sin decirle al conductor. Él y Muzamil fueron detenidos en un punto de control por soldados sudaneses sospechosos de que se dirigían al territorio de RSF para unirse al enemigo. Pero de lo contrario, llegaron a Dar es Salaam, la ciudad que marcaba el fin del control del ejército, sin incidentes. Aquí se unieron a otros viajeros, un convoy de seis vehículos rumbo al pueblo de Khazan Jadid. “Pagamos a los soldados de RSF para que fueran con nosotros”, dice Mohamed. “Si quieres llegar a salvo, necesitas pagar a los RSF”. Los conductores recolectaron dinero de los pasajeros y lo entregaron en el primer punto de control, donde uno de los luchadores de RSF se subía a cada auto. En este punto, Mohamed escondió sus tarjetas de memoria en un papel que puso con otros documentos. En la estación de autobuses en Khazan Jadid, Mohammed encontró solo tres vehículos. “El camino era muy peligroso”, dice, “y todos los automóviles habían dejado de viajar”. Pero lograron poner en marcha uno hacia la ciudad de el-Daein, la capital de Darfur Oriental y llegaron allí a principios de la tarde del 12 de junio. En un punto de control en el centro de la ciudad, los que venían de el-Fasher fueron puestos a un lado, dice Mohamed, bajo sospecha de que habían trabajado con el ejército. Aquí es donde se metió en problemas. Había eliminado todos los mensajes, fotografías y aplicaciones en su teléfono móvil. Pero el oficial de RSF encontró una cuenta de Facebook que había olvidado eliminar, con publicaciones que había compartido sobre el bombardeo de el-Fasher y el sufrimiento de los civiles. Siguió un interrogatorio de horas donde Mohamed fue separado de Muzamil y acusado de ser un espía. “Me amenazaron con torturarme y matarme a menos que revelara la información que tenía”, dice. “Me sentía perdido. Fue una situación muy mala. Si quería matarte, podía hacerlo y nadie sabría. Puede matarte, puede golpearte, puede hacer cualquier cosa contigo”. Finalmente, Mohamed fue liberado a las 19:00 después de negociar el pago de una gran suma de dinero. “Este fue el peor momento”, dice, reflexionando sobre la experiencia, “no solo en el viaje sino creo que el peor momento de toda mi vida… porque no veía ninguna esperanza. No puedo creer que esté aquí”. Mohamed sospechaba que su interrogador alertaría a otro punto de control en el camino para arrestarlo nuevamente. Él y Muzamil corrieron a la estación para salir de la ciudad lo más rápido posible. Solo había un vehículo, una camioneta que estaba llena hasta los topes, pero lograron meterse en un pequeño espacio en el techo. Llegaron hasta el pueblo de Abu Matariq, donde el motor se averió y tardaron dos días en arreglarlo. Después de sobrevivir al arresto, Mohamed estaba ansioso por llegar a Sudán del Sur lo más rápido posible. En cambio, enfrentó una larga demora. Los viajeros finalmente salieron de Abu Matariq el 14 de junio hacia el-Raqabat, la última ciudad en Darfur Oriental antes de la frontera. El camino pasaba por el bosque de el-Deim, una extensión plana de hierba y arena salpicada de árboles de acacia. Las fuertes lluvias ralentizaron y luego detuvieron su progreso, ya que la camioneta quedó atascada en el barro. Estaban varados. “Fue una prueba severa”, dice Mohamed. “Pasamos casi seis días sin agua potable y comida. Principalmente dependíamos de agua de lluvia y dátiles”. Por suerte, pudieron comprar dos ovejas a pastores que pasaban. Durante el transcurso del viaje, dice Mohamed, no tuvo problemas para conseguir comida. Las áreas controladas por RSF por las que pasaron habían visto batallas al principio de la guerra, pero se habían estabilizado desde entonces. Los mercados y pequeños restaurantes estaban operando. La comida era cara, pero no “súper cara” como en el-Fasher, donde muchas personas se veían obligadas a racionarse a una comida al día. En el bosque, los hombres dormían al aire libre, a veces bajo la lluvia, mientras que las dos mujeres y los dos niños del grupo se quedaban dentro del vehículo. Tuvieron que sacar espinas de los pies de caminar descalzos en el barro. Finalmente, empujaron la camioneta de vuelta a terreno firme. Pero el motor solo funcionaba esporádicamente debido a una batería débil. Y luego se quedó sin combustible. En ese momento, dos hombres se fueron a buscar el pueblo más cercano. Resultó ser una caminata de nueve horas. Para alivio de todos, regresaron tarde en el día con combustible adicional y otro vehículo. Al llegar a el-Raqabat, Mohamed y Muzamil estaban a solo 15 minutos en coche de Sudán del Sur y la seguridad. Pero a la mañana siguiente, antes de que los viajeros pudieran salir, fueron recogidos y llevados a la oficina principal de RSF e interrogados durante tres horas. Alguien había informado que miembros del grupo étnico Zaghawa habían ingresado a la ciudad. Eso incluía a Mohamed, así como a la familia que compartía el automóvil con él. Los Zaghawa forman uno de los grupos armados que luchan junto al ejército en el-Fasher, y los RSF los ven como enemigos. Mohamed escondió sus tarjetas de memoria, discos duros y computadora portátil con una de las mujeres y le dijo al oficial de RSF que era ingeniero informático. Una vez más, se redujo a un soborno: 30,000 libras sudanesas ($50, £39) de todos. Mohamed y algunos otros miembros del grupo pagaron extra para liberar a otro hombre que fue encontrado con una foto de un soldado del ejército en su teléfono. Luego, Mohamed y Muzamil se subieron a un mototaxi y se dirigieron a la frontera. Cruzar a Sudán del Sur el 20 de junio fue un momento “increíble” para Mohamed. “Cuando vi a los hombres sursudaneses, agradecí a Dios y recé”, dice. “Sentí que estaba vivo. Realmente no podía creer que estuviera vivo, que estuviera aquí. Llegué a Sudán del Sur con todos mis datos y mi computadora portátil, a pesar de que tuve muchos encuentros con los RSF”. Llamó a su madre tan pronto como pudo comprar una tarjeta SIM local. “Ella no creía que estuviera vivo”, dice. Mohamed había estado fuera del alcance de Internet durante 11 días, y su familia no tenía idea de dónde estaba ni qué le estaba sucediendo durante ese tiempo. “Estaban muy muy preocupados”, dice. “La mayoría me había dicho que no debía intentar este camino, que no debía ir, que no podías hacerlo”. Pero él lo había logrado. Se detuvo en la ciudad sursudanesa de Aweil durante unos días, donde la familia Zaghawa con la que había estado viajando lo hospedó en su hogar. Luego se trasladó a la capital, Juba. Muzamil decidió quedarse allí, pero Mohamed viajó a Uganda y se registró como refugiado en un campamento cerca de la frontera porque su pasaporte había caducado. Veintitrés días después de partir de el-Fasher, Mohamed llegó a la capital de Uganda, Kampala, el 3 de julio. Está viviendo con su tío. “Sinceramente no tengo idea de a dónde me llevará la vida a partir de este momento”, dice. Su prioridad inmediata es cuidar de su familia y tratar de reunirlos. Además de su madre y tres hermanos en Chad, tiene un hermano en Turquía y una hermana en los Emiratos Árabes Unidos. Su sueño para el futuro es regresar a Sudán en tiempos más pacíficos y crear una universidad en Darfur para enseñar cine, fotografía y estudios de medios. “Mi trabajo no terminó después de salir de el-Fasher”, dice. “Creo que eso fue solo una fase y ahora realmente he comenzado a organizar la segunda fase trabajando para transmitir la verdad de la situación allí. “Espero que mi esfuerzo, aunque sea un poco, ayude a acortar la duración de la guerra y salvar a la gente en el-Fasher.” [[“BBC”]]

