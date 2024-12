La traumática historia de la ley marcial en Corea del Sur inspira resistencia

Hay quienes piensan que la ley marcial era necesaria en el pasado para la estabilidad y la democracia, especialmente entre la gente mayor. “En aquel entonces, fue una época marcada por la guerra ideológica entre la democracia y el socialismo comunista”, dijo Kang Hyo-san, de 83 años. Estaba sentado junto a su amigo el Sr. Koh en una cafetería de Gwanghwamun, la plaza principal de Seúl y punto focal de las protestas en la ciudad. Las ideologías en conflicto llevaban a enfrentamientos y “cuando intervenía el ejército, la situación se estabilizaba… era un proceso para restaurar el orden y establecer adecuadamente la democracia libre. “Dadas las circunstancias, no podíamos evitar verlo de forma positiva”, dijo, añadiendo que sentía que cada período de ley marcial dejaba al país en una posición más “favorable”. La ley marcial en Corea del Sur “difería fundamentalmente” de otros países, donde “no se trataba de matar personas o violencia sin sentido”, insistió. Pero esta vez es diferente. Ambos octogenarios sintieron que la declaración de ley marcial de Yoon era inaceptable. “Aunque hemos experimentado la ley marcial muchas veces a lo largo de nuestras vidas, esta vez no hay justificación para su declaración”, dijo el Sr. Koh. Igual que ellos, la activista medioambiental, la Sra. Kim, estaba contenta de que Yoon no lo lograra y que la democracia prevaleciera al final. “Porque luchamos tanto por conseguirla, ¿verdad? No queremos perderla de nuevo. “Sin democracia y libertad de vivir, ¿qué es la vida?”