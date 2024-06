La tranquila campaña de Australia para llevar a casa al fundador de Wikileaks.

Hace 2 horas por Tiffanie Turnbull, BBC News, Sydney. Reuters. Julian Assange levantó el puño en el aire cuando aterrizó. Cuando Julian Assange pisó suelo australiano por primera vez en 14 años, abrazó emocionalmente a su esposa y levantó el puño en señal de triunfo. Un grupo de seguidores agitó y vitoreó mientras se alejaba de la base aérea. Pero esto no fue precisamente una bienvenida de héroe, no había grandes multitudes ni champán a la vista. Mira de cerca y verás señales de lo mucho que el gobierno de Australia ha trabajado para traer de vuelta al fundador de WikiLeaks. Fuera de la vista de las cámaras, fue seguido del avión por el ex primer ministro Kevin Rudd, quien ahora es el embajador de Australia en los EE. UU., y el Alto Comisionado de Australia en el Reino Unido, Stephen Smith, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Rudd entre 2007 y 2010. Y minutos después de que Assange aterrizara, el primer ministro actual Anthony Albanese se dirigió a la nación, dándole una bienvenida discreta de vuelta. “Estoy muy contento de que este saga haya terminado, y esta noche anterior, me alegró hablar con el Sr. Assange para darle la bienvenida a casa”, dijo. Esto está muy lejos del estado de ánimo en 2010, cuando Assange se encontró por primera vez en apuros. Había publicado miles de documentos estadounidenses sin censura sobre las guerras en Afganistán e Irak, incluyendo imágenes de un helicóptero estadounidense disparando contra civiles, avergonzando a Washington y supuestamente poniendo en peligro a sus informantes y agentes. Poco después, las autoridades suecas comenzaron a perseguirlo por acusaciones de agresión sexual a dos mujeres, alegaciones que él dijo eran motivadas políticamente. Había poca simpatía por Assange en Canberra, tanto que famosamente dijo que el Primer Ministro del momento lo había “traicionado”. “No tratemos de maquillar esto… la información no estaría en WikiLeaks si no se hubiera cometido un acto ilegal”, había dicho Julia Gillard. “Y luego tenemos la prueba del sentido común sobre la gran irresponsabilidad de esta conducta”. Lejos de ofrecer abogar por él, su gobierno dijo que estaba proporcionando “toda la asistencia” a las autoridades de EE. UU. y pidió a los funcionarios australianos que investigasen si había infringido alguna de las leyes del país también. Más tarde moderarían su lenguaje, pero Gillard mantuvo “no hay nada que podamos, o realmente, deberíamos hacer”. Getty Images. Julia Gillard fue abiertamente crítica con Assange cuando era primera ministra. Al menos exteriormente, poco cambiaría durante una década. Después de intentar sin éxito desafiar la orden de arresto internacional de Suecia – que él alegaba que era un ardid para enviarlo a EE. UU. – Assange huyó a la embajada de Ecuador en Londres donde vivió durante casi siete años. En 2019 fue expulsado de la embajada y encarcelado mientras luchaba por bloquear su extradición a EE. UU. A medida que pasaba el caso y la salud de Assange declinaba, el apoyo para su liberación crecía en todo el espectro político de Australia. Pero seguía sin llegar a los cargos más altos del país. El único primer ministro que causó revuelo con comentarios sobre la libertad de Assange fue Scott Morrison, cuando la actriz de Baywatch, Pamela Anderson, recorrió el país para hacer lobby en nombre del fundador de WikiLeaks en 2018. “He tenido muchos amigos que me han preguntado si pueden ser mi enviado especial para resolver el problema con Pamela Anderson”, dijo Morrison a una estación de radio local, comentarios que Anderson calificó de “insalubres” e “innecesarios”. ‘Ventana de oportunidad’. Sin embargo, con la elección del primer ministro laborista Anthony Albanese en 2022, el círculo de Assange le dijo a la BBC que esperaban cambios. Los fiscales suecos habían abandonado la investigación por violación, diciendo que el tiempo había debilitado la evidencia. Documentales empezaron a glorificar el trabajo de Assange, llamándolo un valiente defensor de la verdad, al mismo tiempo que exponían su mala salud y su tratamiento en prisión. Entonces llegó la noticia de que era padre de dos niños pequeños, concebidos mientras estaba en la embajada ecuatoriana y dejados a su madre para que los criara sola. National. Profunda animosidad o ambivalencia hacia Assange se estaba convirtiendo en lástima. Una encuesta de principios de este mes indicaba que una gran mayoría de australianos – un 71% – decía que EE. UU. y el Reino Unido deberían ser presionados para cerrar el caso de Assange. Y el Sr. Albanese era visto como un aliado. Había dicho desde hacía tiempo que no apoyaba muchas de las acciones de Assange, pero que “ya es suficiente”. Después de asumir el cargo, el Sr. Albanese reafirmó su posición, pero destacó que “no toda la política exterior se hace mejor con el altavoz alto”. Muchos de los seguidores de Assange creían que la alineación de un gobierno laborista en Australia y una administración demócrata en los Estados Unidos era una ventana de oportunidad, dice el politólogo Simon Jackman. “Pero nos acercamos a las elecciones en los Estados Unidos, la ventana para lograrlo empezaba a cerrarse”, dijo el Profesor Honorario de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Sydney a la BBC. “Y creo que eso estaba añadiendo un poco de energía… un poco más de ímpetu en el lado australiano”. Durante una visita de estado a EE. UU. a finales del año pasado, el Sr. Albanese confirmó que había planteado el calvario de Assange directamente al Presidente Biden. Y en febrero, el parlamento australiano – con el apoyo del primer ministro – votó abrumadoramente para instar a EE. UU. y al Reino Unido a permitirle regresar a Australia. En EE. UU., el caso había sido considerado “problemático” para el Departamento de Justicia y para las sucesivas administraciones presidenciales, dijo a la BBCl el ex jefe de gabinete de la CIA Larry Pfeiffer. Añade la presión de Australia y la frustración en el Reino Unido por la prolongada duración de los procedimientos allí – fricción en dos relaciones importantes – más el paso del tiempo y la posibilidad de otro recurso, y EE. UU. estaba muy interesado en resolver el caso. “Creo que había gente dentro del Departamento de Justicia que dijo, ‘Oye, sabes, el tipo se lo hizo en gran parte a sí mismo, pero ha cumplido bastante su tiempo'”, dijo Pfeiffer. ‘Pero llevar el acuerdo a buen puerto es un crédito para Australia’, añade. “Esto es un testimonio de cómo la diplomacia discreta puede funcionar”. Todavía un personaje polarizador. En las horas posteriores al anuncio del acuerdo de culpabilidad, Stella Assange dijo que la gente había empezado a ver a su marido de manera diferente. “El clima público ha cambiado y todos entienden que Julian ha sido la víctima”, dijo. En realidad, sigue siendo un personaje extremadamente polarizador en Australia. Alexander Downer – ex ministro de Relaciones Exteriores australiano y su Alto Comisionado en el Reino Unido entre 2014 y 2018 – ha argumentado desde hace tiempo que Australia no debería intervenir en la saga. “Lo que hizo fue un delito penal, y fue una cosa terrible de hacer, moralmente también, y poniendo en peligro las vidas de las personas de esa manera”, le dijo al programa Radio 4 de la BBC. “Solo porque es australiano no significa que sea un buen tipo”, añadió. Por otro lado, el senador de los Verdes Peter Whish-Wilson dijo que Assange fue perseguido por “contar una verdad terrible e incómoda sobre crímenes de guerra”. “La persecución de Julian Assange ha puesto de manifiesto un sistema legal roto, en el que un hombre inocente debe declararse culpable para ser libre”, dijo. Otros se sitúan en el gris medio. Barnaby Joyce ha sido uno de los diputados que ha liderado los llamamientos a favor de la liberación de Assange – argumentando que su tratamiento ha sido horroroso y que el aspecto extraterritorial del caso es preocupante. Pero siempre aclara en la siguiente frase que no cree que lo que hizo Assange fuera correcto. “Soy un ex miembro en servicio de la Fuerza de Defensa… no estoy aquí para dar un aval a su carácter”, dijo al Canal de Noticias de la BBC. Algunos han hablado en apoyo de su libertad, pero expresaron incomodidad ante su caracterización como un héroe y periodista. Otros señalaron su preocupación por las afirmaciones de interferencia electoral, incluso la caracterización por parte de funcionarios de EE. UU. de que WikiLeaks es “un servicio de inteligencia hostil no estatal”. Incluso el Sr. Albanese navegó una delicada línea: “Independientemente de sus opiniones sobre sus acciones, que serán variadas, el caso del Sr. Assange ha durado demasiado tiempo”, dijo en el parlamento el miércoles. Con sus pies ahora firmemente en suelo australiano, parece que Assange finalmente podrá seguir adelante con su vida – empezando con su 53 cumpleaños la próxima semana, que celebrará junto a su familia por primera vez en 14 años.