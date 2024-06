La trampa turística real de Europa

“

Este es el primer siglo en varios en los que Europa no dará forma. Incluso el siglo XX, el “americano”, se desarrolló en los campos de batalla de las guerras mundiales del continente y en la línea del frente de la guerra fría. Las ideas más grandes, las de Einstein y Keynes, fueron concebidas por europeos en Europa. También lo fueron los experimentos – Picasso en la pintura, Joyce en la literatura, Le Corbusier en la arquitectura – que agrupamos bajo el nombre de Modernismo. Los estados europeos tuvieron colonias hasta la segunda mitad del siglo, lo que les trajo desacreditación, pero también influencia.

Todo esto hace que nuestra impotencia actual duela un poco. Europa carece de grandes empresas tecnológicas, tiene una participación reducida en la producción mundial y, a medida que se extiende el proteccionismo, no tiene esperanzas de igualar la generosidad estadounidense o china en las industrias nacionales. En un mundo comercial, Europa tenía un superpoder, el “efecto Bruselas”, por el cual las regulaciones de la UE se convirtieron en el estándar global de facto. La fragmentación del comercio podría privar a Europa incluso de ese voto sobre la forma del futuro.

Ahora, corriendo el riesgo del pathos: cuéntame sobre tus vacaciones de verano. Involucran a Europa, ¿verdad?

Sugiero que estas dos cosas – la irrelevancia del continente y su popularidad – están vinculadas. Porque Europa llama la atención del mundo sin intentarlo, le resulta difícil entender lo marginal que se ha vuelto, y responder. Puede contar con niveles de atención por los que otros lugares deben luchar. Puede obtener un nivel de ingresos por visitantes que es casi único en el mundo rico. En 2019, el último año previo al Covid, el turismo representó el 12 por ciento del PIB en España, el 8 en Portugal y el 7 en Grecia. Ninguna nación occidental fuera de Europa, excepto Nueva Zelanda, llegó al 3 por ciento. Tampoco lo hicieron Japón ni Singapur (a pesar de tener un aeropuerto que podría ser un destino en sí mismo).

Sí, ríete todo lo que quieras cuando pidan un “croissant” en la pastelería y paguen de más. Los locales son los que tienen el problema.

Europa es halagada continuamente – “Importas” – y no solo por los turistas. Piensa en el amplio patrocinio cultural que recibe como continente glamuroso. Si un régimen quiere mejorar su imagen, adquiere el París Saint-Germain, no los Lakers. Si un habitante rural chino quiere publicitar su ascenso a la riqueza urbana, los productos de LVMH, no sus equivalentes estadounidenses, son de rigor. Europa nunca debería renunciar a estas fortalezas. Sería una locura no monetizar su propio prestigio. Pero tal dominio de lo “suave” podría cegarla ante lo que está ocurriendo en la tecnología y otros ámbitos más duros. El peligro es que Europa se convierta en el equivalente geopolítico de una persona tan hermosa que nunca necesite hacer o decir nada interesante. Puede ser halagada hasta el punto de no darse cuenta de que el siglo está siendo dirigido en otra parte.

Y así la frase “trampa para turistas” adquiere un nuevo significado. Los atrapados no son los visitantes. Sí, ríete todo lo que quieras cuando pidan un “croissant” en la pastelería y paguen de más. Los locales son los que tienen el problema, y el problema es una especie de estancamiento lucrativo.

Se dice que el turismo despoja a los lugares. Pero eso se puede gestionar. Venecia ha prohibido los grupos turísticos de más de 25 personas. Barcelona ha vuelto a subir su impuesto turístico. Europa podría cobrar más sin perder clientes porque, al final, en ningún otro lugar se puede igualar la compresión geográfica pura de lo que solo podemos llamar cosas buenas. (Este año hice Zúrich a Londres en 75 minutos en un vuelo. No puedo levantarme y salir de la cama en 75 minutos).

No, la “plaga” del turismo no es, o no es solo, ambiental. Es mental. Agota el incentivo de un lugar para modernizarse. Premia la osificación. Desde hace mucho tiempo circulan teorías sobre por qué las reformas de mercado son tan difíciles de implementar en la Europa mediterránea en particular. Entre ellas se encuentran: un cierto ethos colectivista en el catolicismo (pero ¿cómo explicar la Baviera empresarial?), un clima tan bueno como para inducir un gusto por el ocio (¿qué pasa con Australia?) y grandes expectativas del estado de bienestar (a diferencia de Escandinavia?).

Ninguna de estas explicaciones encaja del todo. Sin duda, ninguna de ellas podría. Pero es importante que el sur de Europa pueda equivocarse mucho en términos de política y aún espera ser patrocinado, al menos en un sentido de esa palabra, por extranjeros que no solo traen divisas duras, sino también atención lisonjera. Qué privilegio exorbitante. Y qué agradable manera de declinar.

