La trágica despedida de Joe Biden

Desbloquea la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

Tu guía sobre lo que significa la elección presidencial de 2024 para Washington y el mundo

Si la esencia de la tragedia griega es que el héroe es destruido por sus defectos, Joe Biden tiene el papel protagonista. Derrotó a Donald Trump, se enfrentó a Rusia, promulgó más reformas que Bill Clinton y Barack Obama, y deja una economía sólida como legado. Esto convirtió a Biden en un héroe para la izquierda de Estados Unidos y más allá. Sin embargo, la mayoría de sus logros serán borrados ahora. Su legado es el regreso de Trump. Después de Biden, el diluvio. En gran parte, él mismo es responsable.

El defecto del héroe trágico griego es la soberbia. La semana pasada, Biden dijo que podría haber ganado las elecciones de 2024 si hubiera seguido en la carrera. Esto a pesar de que solo el 27 por ciento de los estadounidenses creían en junio pasado que tenía la capacidad cognitiva para ser presidente nuevamente. Es más probable que Trump hubiera ganado una victoria mucho mayor. Sea cual sea la culpa que merezca Kamala Harris, su voto estuvo dentro de un margen de 1.5 puntos porcentuales del de Trump.

Aún queda mucho por informar sobre la conspiración de silencio en torno a la disminución de las capacidades de Biden. Aunque fue protegido de conferencias de prensa y otros eventos improvisados, en Washington era un secreto a voces que su mente estaba en declive. El gabinete interno de Biden, compuesto por familiares y asesores de toda la vida, también debe asumir parte de la responsabilidad. También fue una falla de los medios de comunicación. El raro periodista que dio la voz de alarma arriesgó perder el acceso y el ostracismo en las redes sociales liberales.

Pero la responsabilidad recae en Biden. Si hubiera redimido su promesa de ser un “puente” de un solo mandato hacia la era post-Trump, el partido Demócrata habría tenido tiempo para encontrar un candidato más fuerte que Harris, alguien que pudiera distanciarse de lo impopular de la economía de Biden. En cambio, un Biden aislado fue desconectado del sentimiento público. Para ser justos, el mayor cambio a favor de Harris en noviembre provino de votantes que prestaban más atención a las noticias. Mientras tanto, Trump barrió el voto de baja información por amplios márgenes, independientemente de raza, ingresos y género. “Todos los estadounidenses de pensamiento correcto están contigo”, le dijo un partidario a Adlai Stevenson, el candidato demócrata de los años 50 que perdió dos veces. Sí, pero necesito una mayoría, bromeó él.

Nadie dijo que la política fuera justa. Biden ayudó a que la recuperación pos-Covid de Estados Unidos fuera más fuerte que en cualquier otra gran economía. Pero un país nostálgico asociaba a Trump con la era pre-Covid. La gente culpaba a Biden por la inflación, y su estímulo ayudó a alimentarla. Pero los votantes no le dieron crédito por el resto. Mayorías claras de estadounidenses encuestados por Gallup esta semana dijeron que Estados Unidos había perdido terreno en seis áreas durante el mandato de Biden. Estas eran la economía, la deuda federal, la inmigración, la desigualdad de ingresos, la posición de Estados Unidos en el mundo y la criminalidad.

En solo un área, una mayoría dijo que se había progresado durante la presidencia de Biden: “la situación de las personas gay, lesbianas y transgénero”. Ningún dato podría capturar mejor la debilidad de narrativa y liderazgo de la administración de Biden. Hasta que se retiró en julio, Biden siguió enfatizando la amenaza que Trump representaba para la democracia, aunque su equipo había sabido durante meses que la democracia no figuraba entre las cinco principales preocupaciones de los votantes.

Pero es la nobleza del héroe defectuoso lo que le da a Biden un final griego. La virtud y la soberbia estuvieron presentes en sus tragedias personales. Cuando Biden era vicepresidente, su patrimonio neto se estimaba en alrededor de medio millón de dólares. Después de casi medio siglo en la vida pública, eso era apenas un error de redondeo. Ningún estadounidense informado pensaba que Biden era corrupto. Pero hizo la vista gorda ante su hijo, Hunter, que buscaba monetizar el nombre de la familia mientras caía en la adicción. Biden pagó un alto precio por esa indulgencia. Como Otelo, Biden no amó con prudencia, sino demasiado bien.

Los ucranianos recordarán a Biden con cariño. Lo mismo no se puede decir de los palestinos. Entre los escombros de la mayor cantidad de muertes civiles en años, la Franja de Gaza está llena de municiones estadounidenses suministradas por Biden. Él cree que actuaba noblemente para evitar un mayor número de bajas y detener una guerra en Medio Oriente. Al contener los recursos militares de Vladimir Putin en Ucrania, Biden también puede haber contribuido al derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. Pero gran parte del sur global ve a Biden como un hombre que no cumplió con los valores que prometió. Que Trump sea visto como una versión diferente de Biden en gran parte del mundo, no como una partida radical, puede ser el veredicto más duro de todos.

Hace cuatro años, Biden prometió ser el “aliado de la luz, no de la oscuridad”. Lo dijo en serio. En su despedida a la nación el miércoles por la noche, solo él sabrá cómo se siente al ceder el escenario a Trump.

[email protected]