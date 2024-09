La tragedia de Grenfell expuso la falta de rendición de cuentas de toda una industria.

“

El escritor fue testigo experto en la investigación de Grenfell y es miembro de la práctica global de ingeniería en seguridad contra incendios de Arup

Siete años después del desastre de Grenfell, el informe final de la investigación establece una verdad cruda en blanco y negro: estas muertes eran totalmente evitables. El dolor y la fría ira de los familiares, sobrevivientes y residentes del incendio que consumió la Torre Grenfell eran evidentes. Sin embargo, como señaló el informe, nada de esto tenía que suceder.

El primer ministro Sir Keir Starmer subrayó el punto cuando le dijo a la Cámara que las víctimas fueron decepcionadas por prácticamente todas las organizaciones responsables de garantizar su seguridad. Una falla sistémica que abarcaba desde los responsables de políticas hasta los fabricantes de productos, ingenieros y gerentes de seguridad de edificios.

Como alguien que ha trabajado en ese sistema como ingeniero en seguridad contra incendios durante muchos años, reconozco esas deficiencias. Sigo tan horrorizado hoy por las fallas que permitieron que ocurriera Grenfell como lo estaba en la mañana del 14 de junio de 2017.

Para mí, la destrucción causada por el incendio simbolizaba la falta de responsabilidad endémica en la industria, un sentimiento agravado por la revelación de que miles de viviendas tienen defectos similares. La esperanza de que la investigación abordara estas deficiencias fue una de las principales razones por las que acepté asumir el papel de experto independiente.

Tal vez ingenuamente, creía que si la gente simplemente comprendiera las lagunas y fallas en la orientación que respalda nuestras regulaciones, eso crearía un cambio. Si la gente fuera consciente de la falta de conocimiento y cuidado que se pusieron en las pruebas e instalación de productos, la industria lo notaría. Y si las personas entendieran cuán alejadas estaban las prácticas de gestión y mantenimiento de edificios de la tarea principal de proteger a las personas, entonces seguramente seguiría el cambio.

Después de todos estos años, definitivamente soy menos ingenuo sobre los desafíos involucrados en transformar el sistema, pero estoy mucho más decidido a impulsar la transformación requerida.

Esto no quiere decir que no haya habido progreso. Claramente, ha habido avances significativos desde el informe inicial de la investigación en 2019. Hemos visto una serie de recomendaciones positivas puestas en acción, no menos importante el Building Safety Act.

Sin embargo, todavía necesitamos un cambio fundamental en la cultura de la seguridad contra incendios. Las recomendaciones establecidas en el informe son todas importantes, pero en términos de prioridades, es crucial que incorporemos un enfoque holístico y sistémico de la seguridad contra incendios.

Todos los asociados con esta industria deben tener el deber de aclarar y hacer cumplir una orientación sólida y líneas claras de responsabilidad. Desde la política y el diseño conceptual hasta la construcción, la garantía de calidad y la gestión de edificios una vez ocupados, los roles y responsabilidades prescritos para la “seguridad contra incendios” deben ser inequívocos en cada paso. La responsabilidad salvará vidas, por lo que esta supervisión debe respaldarse con un enfoque mucho más riguroso hacia el cumplimiento.

También necesitamos priorizar la equidad en la seguridad contra incendios para una gama razonable de vulnerabilidades. Hemos visto décadas de lucha por el acceso de personas discapacitadas a los edificios. Ahora necesitamos la misma determinación aplicada a la evacuación de emergencia también.

La desigualdad es un problema creciente en las reglas que rigen los nuevos edificios versus las propiedades más antiguas. Según está, las regulaciones que se aplican a los edificios más antiguos permiten menos rigor, lo que, entre otras cosas, solidifica esta desigualdad de trato para las personas vulnerables aún más.

Finalmente, necesitamos profesionalizar la industria responsable de la seguridad contra incendios para construir experiencia y garantizar responsabilidad cuando las personas no cumplen. Eso significa tener estándares claros, junto con asociaciones comerciales profesionales que tengan un real control. Solo así se abordará un sistema que con demasiada frecuencia tolera la falta de competencia entre los profesionales.

El enfoque horriblemente fragmentado de la seguridad contra incendios ayudó a crear las condiciones que permitieron que ocurriera Grenfell; simplemente tiene que cambiar.

