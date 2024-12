La tortuga frustra al magnate ecológico Vince con acuerdo para comprar The Observer | Noticias de dinero

El Observer caerá bajo la propiedad de Tortoise Media, una nueva empresa digital, en un acuerdo vinculante firmado después de semanas de controversia sobre el destino del periódico dominical más antiguo del mundo.

Guardian Media Group (GMG) y el Scott Trust anunciaron el miércoles por la mañana que el título será adquirido por Tortoise, incluso cuando el eco-magnate Dale Vince hizo una oferta de último minuto para arrebatar el control de él.

En una carta enviada a los jefes de Guardian el miércoles y vista por Sky News, el Sr. Vince se comprometió a operar The Observer desde la Fundación Green Britain para replicar su actual estructura de propiedad basada en la confianza.

El Sr. Vince ha estado involucrado en una batalla pública cada vez más vocal con los propietarios existentes del periódico sobre su interés en adquirirlo.

En su carta del miércoles, el fundador de Ecotricity también dijo que retendría la edición impresa de The Observer y señaló que un acuerdo que lo incluyera no requeriría inversión externa adicional.

Al anunciar el acuerdo con Tortoise Media, GMG dijo que Lucy Rock había sido nombrada editora de la edición impresa de The Observer, convirtiéndose en la primera mujer en supervisar el periódico en 100 años.

Tortoise ha prometido invertir £25 millones en el título dominical, de los cuales £5 millones provendrán del Scott Trust.

“Este acuerdo garantiza una inversión y nuevas ideas para The Observer que llevarán el título a nuevas audiencias y mejorarán el papel que desempeña el periodismo liberal en nuestra sociedad”, dijo Ole Jacob Sunde, presidente del Scott Trust.

“Hemos tomado medidas para consagrar nuestros valores en la nueva estructura de propiedad y el Scott Trust seguirá desempeñando un papel importante y activo en el futuro del Observer a través de una participación accionaria y una membresía en el consejo”.

La perspectiva del acuerdo desató la primera huelga de periodistas de Guardian y Observer en décadas.

El Sr. Vince se unió a ellos en la línea de piquete la semana pasada y había expresado un serio interés en comprar The Observer antes de la carta del miércoles, según personas cercanas a él.

Una reunión sindical para discutir más acciones industriales está programada para el viernes, según fuentes internas.

El acuerdo con Tortoise sitúa a The Observer en una nueva propiedad por primera vez desde principios de los años 90.

Fundada en 1791, su adquisición por una nueva empresa de medios digitales resalta las dinámicas cambiantes que barrían el panorama de los medios de comunicación global.

Un portavoz de Tortoise Media dijo que sus inversores habían comprometido una nueva ronda de financiamiento independientemente de si se había llevado a cabo el acuerdo de The Observer.

El negocio independiente estaba en camino de alcanzar el punto de equilibrio en el cuarto trimestre de este año y lograr rentabilidad el próximo año, agregó el portavoz.