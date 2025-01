La tormenta legal que se avecina en América.

Desbloquee la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

A menos de tres semanas, Donald Trump será juramentado por segunda vez como presidente de los EE. UU. Aunque gran parte de su atractivo se debe a su falta de respeto por la convención, Trump es en esencia una figura muy predecible. Desde que perdió las elecciones de 2020, ha prometido consistentemente usar las herramientas de la justicia de los EE. UU. para saldar cuentas con sus enemigos. En este sentido, el presidente que regresa debería tomarse literalmente y seriamente. Lo mismo se aplica a su opinión de que los funcionarios le deben lealtad a él personalmente, en lugar de a la constitución de los EE. UU.

En su primer mandato, Trump a menudo perdía la calma cuando sus deseos más imprudentes eran bloqueados por abogados del gobierno, funcionarios del Pentágono, agencias de inteligencia y otros en los llamados ministerios del poder. Esta vez se ha esforzado por nominar figuras en las que se pueda confiar para hacer su voluntad sin tener en cuenta las reglas y la convención. El ex fiscal general, Bill Barr, alegó que en su primer mandato, Trump sugería que los rivales fueran “ejecutados”. Barr dijo que no se preocupaba por los impulsos de Trump porque sabía que serían frustrados.

Esa complacencia ya no es justificada. La Corte Suprema en julio pasado aumentó significativamente los poderes de Trump al otorgar una inmunidad casi total a los “actos oficiales” del presidente de los EE. UU. En teoría, esto podría incluir el asesinato de adversarios políticos. En la práctica, casi con seguridad incluirá cacerías legales contra los detractores de Trump en la política, los medios de comunicación y la sociedad civil. Algunos de ellos, como Liz Cheney, la ex congresista republicana, y Mark Milley, el ex jefe de estado mayor conjunto de los EE. UU., los ha señalado repetidamente.

Sería imprudente asumir que el impulso punitivo se detendrá en las fronteras. Incluso antes de tomar posesión, Trump ha amenazado con expropiar el Canal de Panamá, que fue devuelto a la soberanía de Panamá en 1999, y ha expresado su interés en Groenlandia, que ha estado bajo soberanía danesa durante mucho tiempo. Aunque las administraciones demócratas y republicanas han ignorado el derecho internacional cuando les convenía, ninguna ha estado cerca del desprecio de Trump por el concepto mismo. El mundo debería prepararse para un Trump mucho menos restringido en su segundo mandato que la última vez.

La calidad de los principales nominados de Trump debería concentrar las mentes en casa y en el extranjero. De estos, Kash Patel, como jefe del FBI, Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional, y Pete Hegseth como secretario de defensa de los EE. UU., son los que más alarmas despiertan. Patel es un ultra-leal de Trump que ha publicado su propia lista de enemigos. Gabbard era admiradora del brutal régimen de Bashar al-Assad en Siria, recientemente depuesto, y a menudo repite la propaganda de Vladimir Putin sobre Ucrania. Hegseth, presentador de Fox News, cree que los altos mandos militares de los EE. UU. deberían ser purgados y reemplazados por leales a Trump.

La mayor comprobación de los impulsos iliberales de Trump podría ser el Senado de los EE. UU. Los republicanos tienen una estrecha mayoría de 53-47. Solo se necesitarían cuatro republicanos para bloquear un nominado. De hecho, Matt Gaetz, la primera elección de Trump como su próximo fiscal general, tuvo que retirarse cuando quedó claro que le faltaban los votos. Los verdaderos conservadores seguramente son conscientes de que el estado de derecho es el corazón de la tradición estadounidense y de la economía de mercado. El Senado debería bloquear la confirmación de Patel, Gabbard y Hegseth. Los jueces de tribunales inferiores, los medios de comunicación y la sociedad civil también tienen un amplio margen para suavizar los peores impulsos de Trump.

Como todos los déspotas, Trump teme a los valientes y desprecia a los sicofantes. Ha amenazado con usar sus poderes presidenciales para apuntar a aquellos que se interpongan en su camino. Ceder a los deseos de Trump solo los magnificará. El sistema de EE. UU. está a punto de someterse a la madre de todas las pruebas de estrés. La valentía, ante todo, será la virtud más preciosa en los meses venideros.