La tokenización se ha convertido en la nueva palabra de moda favorita de Wall Street en el mundo de las criptomonedas.

El rally sin precedentes de Bitcoin está avivando la esperanza de que la tecnología de libro mayor digital que respalda a las criptomonedas revolucionará desde el registro de la propiedad de casas hasta bonos.

Tokenización, o el proceso de crear representaciones digitales de activos del mundo real en un blockchain, se ha convertido en una de las palabras de moda de este año en los círculos de finanzas convencionales y cripto. La emoción recuerda a la exageración de hace unos años en torno al uso de blockchains para todo, desde rastrear lechugas en Walmart Inc. hasta digitalizar acciones que resultó prematuro.

Durante años, la tokenización de activos más allá de las stablecoins que sirven como un proxy para las monedas reales en el comercio de criptomonedas ha estado estancada. Solo alrededor de 67,530 partes, principalmente instituciones, poseen activos tokenizados que no son stablecoins, según el rastreador de datos rwa.xyz. Solo se ha tokenizado el 0.003% del valor total de los activos del mundo, y muchas empresas detrás de los proyectos están al borde de la quiebra, según el investigador Opimas.

Un régimen regulatorio desfavorable en EE. UU. fue en gran parte culpable. Durante años, los reguladores alentaron a los bancos a evitar las criptomonedas y los riesgos relacionados. Si bien los valores tokenizados funcionan en blockchains y cumplen con las mismas reglas que los valores tradicionales, los reguladores a menudo los agrupaban con las criptomonedas como merecedores de un escrutinio elevado. Por lo tanto, muchos proveedores de servicios financieros optaron por mantenerse alejados e invirtieron en áreas como la inteligencia artificial en su lugar.

Eso está empezando a cambiar, ya que el presidente electo Donald Trump planea un régimen regulatorio más favorable para las criptomonedas, y con el mayor administrador de activos del mundo, BlackRock Inc., lanzando un fondo de mercado monetario tokenizado este año. Eso está empujando a otros a seguir.

“Ahora sienten que son capaces de hacer algo y han acelerado mucho su cronograma, mientras que antes solo estaban observando”, dijo Charlie You, cofundador de rwa.xyz. “Están haciendo que las cosas sucedan.”

Preparándose para obtener más tracción, en octubre, la red de tarjetas Visa Inc. lanzó una plataforma que permite a los bancos emitir tokens basados en fiat. En noviembre, el emisor de stablecoin Tether lanzó una plataforma de tokenización. El mismo mes, Mastercard anunció que conectó su red de tokens con JPMorgan Chase para liquidar transacciones comerciales transfronterizas en la plataforma blockchain Kinexys del banco, y ve oportunidades para presentar dichos esquemas de pago a más instituciones financieras.

“Esa es una tendencia clara que continuará evolucionando y desbloqueará muchos modelos de negocios nuevos. Esa tendencia está aquí para quedarse”, dijo Raj Dhamodharan, vicepresidente ejecutivo de blockchain y activos digitales en Mastercard. Kinexys ya admite alrededor de $2 mil millones en transacciones por día, según JPMorgan.

Una serie de fondos del mercado monetario, muchos de los cuales invierten en Bonos del Tesoro de EE. UU., están planeando debutar. Boston Consulting Group predice que los activos bajo gestión de fondos tokenizados podrían alcanzar más de $600 mil millones para 2030, frente a aproximadamente $2 mil millones hoy. Para hacer que esos tokens sean más útiles, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos está considerando nuevas pautas sobre cómo utilizar activos tokenizados como garantía.

La tokenización también se presenta como un aumento en la liquidez de un activo, lo que lo hace accesible a más inversores, mientras que reduce costos y tiempos de transacción.

“Al tokenizar esos activos, se habilita una eficiencia natural”, dijo Rob Krugman, director digital de Broadridge, que ha tokenizado billones de dólares en repos. “Incluso puede ser más grande que internet. Está repensando fundamentalmente la forma en que funcionan los mercados.”

Aun así, algunos participantes de la industria se preocupan de que la estampida pueda llevar a la tokenización de activos que no deberían ser tokenizados, y exponer a los inversores a nuevos riesgos, como los de los hacks. Los inversores también pueden terminar pagando inadvertidamente más tarifas por productos tokenizados en comparación con los tradicionales. O con activos que son difíciles de vender.

“De alguna manera, terminas con muchos activos mal valorados que se venden a inversores no tan sofisticados”, dijo Nathan Allman, CEO de Ondo Finance. “Fuera de los Bonos del Tesoro, creo que no hay casi valor en los valores públicos tokenizados. Realmente, nadie ha manejado bien los valores públicos. La mayoría de los proyectos en este espacio, desafortunadamente, intentan distribuir activos de baja calidad y mal valorados.”

Carlos Domingo, CEO de la plataforma de tokenización Securitize, dice que no está convencido de tokenizar bienes raíces. Noelle Acheson, autora de la newsletter Crypto is Macro Now, cree que tokenizar equidad privada “me parece un poco más como una solución en busca de un problema”. Después de todo, muchas empresas privadas proporcionan equidad a socios seleccionados y no quieren que se la vendan a otros. Comprar una parte de un Picasso tokenizado deja al comprador sin el placer de disfrutar del arte real.

Por otro lado, la tokenización también puede reducir algunos riesgos. Una mayor automatización que viene con agregar programabilidad a los tokens basados en blockchain puede reducir algunos riesgos de contraparte, ya que los activos pueden ponerse en un fideicomiso, por ejemplo, para ser liberados al recibir la entrega de bienes, por ejemplo, dijo You.

Los analistas de Capco vieron la necesidad de renovar los sistemas de pago electrónico inventados hace décadas, y usar blockchain para hacer que el dinero sea más programable puede mejorar la eficiencia en el flujo de trabajo de pagos, pero llevará tiempo.

“Hay muchas oportunidades, no estamos en desacuerdo con eso, pero todavía hay mucho trabajo por hacer”, dijo Ervinas Janavicius, principal gerente en Capco.

