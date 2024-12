La tienda de contenedores, sacudida por un mercado inmobiliario difícil y la competencia, busca protección por quiebra

NEW YORK (AP) — The Container Store ha solicitado la protección por bancarrota mientras el minorista de bienes de almacenamiento y organización con raíces que datan de 1978 lidia con pérdidas crecientes y escasez de flujo de efectivo.

La empresa con sede en Texas ha enfrentado una competencia creciente de minoristas como Target y Walmart al mismo tiempo que la demanda de sus productos está bajo presión en un mercado inmobiliario difícil, donde los precios disparados y las tasas hipotecarias elevadas han frenado las ventas.

La empresa dijo el domingo que había solicitado la protección por bancarrota en Texas. La presentación llega dos semanas después de que se suspendiera la negociación de las acciones de la empresa en la Bolsa de Nueva York. The Container Store Group Inc. no pudo mantener una capitalización de mercado promedio de al menos $15 millones de acuerdo con las reglas de la NYSE.

El mes pasado, The Container Store dijo que estaba en conversaciones avanzadas con prestamistas para proporcionar capital adicional mientras buscaba reactivar las ganancias y ventas declinantes, según una presentación regulatoria.