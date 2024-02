La tienda de aplicaciones no muestra las actualizaciones pendientes del sistema.

Many of the apps you interact with have been downloaded from the Google Play Store. However, there are core Android apps that come pre-installed on your phone called system apps. They get updates as well. However, for some reason, system apps don’t show pending updates in the Google Play Store.

Your system apps, just like other apps you download, need to be updated. These updates come through the Google Play Store, and we’re used to seeing when these apps have pending updates. Usually, we go to the Google Play Store and check our pending updates. There, we see which apps on our phones need to be updated. It’s always a good thing to check this list and update your apps.

Las aplicaciones del sistema no muestran actualizaciones pendientes en la Google Play Store

Obviamente, dado que estas aplicaciones son tan cruciales para las operaciones de su teléfono, deberá asegurarse de que siempre estén actualizadas. Hay un montón de aplicaciones del sistema que es posible que ni siquiera sepa que existen en su teléfono. Al igual que los juegos, aplicaciones de oficina, etc., estas aplicaciones del sistema dependen de actualizaciones para que todo funcione sin problemas.

Sin embargo, según informes recientes, las actualizaciones para las aplicaciones del sistema simplemente no aparecen en la Google Play Store. Las personas revisan su lista de actualizaciones disponibles solo para ver que está vacía. Sin embargo, luego van a sus aplicaciones del sistema y ven que hay una actualización disponible.

Nos preguntamos si esto es un error en la Google Play Store, o si Google ha realizado un cambio en la forma en que actualiza las aplicaciones del sistema. En cualquier caso, es más difícil saber cuándo sus aplicaciones del sistema necesitan ser actualizadas. Entonces, lo mejor que puede hacer es asegurarse de que sus aplicaciones del sistema estén configuradas para actualizarse automáticamente. Las actualizaciones se instalarán sin problemas sin que usted lo note. Además, también debe configurar otras aplicaciones para actualizarse automáticamente si las usa con frecuencia.