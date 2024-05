¿La tendencia de la NFL de contratar entrenadores universitarios como coordinadores es una anomalía o la nueva norma?

La línea entre la universidad y la NFL se ha difuminado en los últimos años con opciones de carrera y opciones de pase/carrera (RPO) convirtiéndose en una parte legítima de los esquemas de la NFL, pero todavía hay un abismo entre lo que los coordinadores de la universidad y la NFL tienen que preparar cada semana. Sin embargo, eso no ha impedido que los equipos recurran a los rangos universitarios para cubrir puestos de coordinador. De hecho, cuatro coordinadores contratados esta temporada llegaron de la NCAA: el OC de los Buccaneers, Liam Coen, el DC de los Chargers, Jesse Minter, el DC de los Packers, Jeff Hafley, y el OC de los Seahawks, Ryan Grubb.

¿Es este ciclo de contratación una aberración o un signo de lo que está por venir? Comprender qué adoptan y qué no adoptan los equipos de la NFL de los sistemas, esquemas y procedimientos universitarios podría ofrecer pistas para responder a esa pregunta.

Los equipos de la NFL seguirán prefiriendo contratar entrenadores universitarios con experiencia en la NFL sobre aquellos que solo tienen experiencia universitaria. De los cuatro coordinadores que vienen de la universidad, solo Grubb no tiene experiencia en la NFL.

Minter fue asistente defensivo con los Baltimore Ravens durante cuatro temporadas antes de convertirse en coordinador defensivo de Vanderbilt (una temporada) y de Michigan (dos temporadas). Después de armar una de las mejores defensas del país y ganar un campeonato nacional la temporada pasada, siguió a Jim Harbaugh de vuelta a la NFL.

Hafley fue asistente defensivo para varios equipos de la NFL de 2012 a 2018 antes de convertirse en coordinador defensivo de los Buckeyes de Ohio State y luego asumir el cargo de entrenador en jefe en Boston College.

Coen pasó la mayor parte de su carrera como entrenador universitario, pero recientemente pasó de ser entrenador asistente de los Rams de Los Ángeles a coordinador ofensivo en Kentucky por una temporada. Regresó a los Rams como su coordinador ofensivo, luego regresó a Kentucky por una temporada en el mismo cargo antes de aterrizar finalmente con los Tampa Bay Buccaneers esta temporada. En su breve paso como coordinador ofensivo de los Rams, Sean McVay era el encargado de llamar las jugadas, por lo que esta temporada será la primera en la que Coen llame las jugadas en la NFL (llamó las jugadas en un juego para los Rams).

Aunque los esquemas ofensivos han ido llegando con más frecuencia que la defensa en los últimos años, podría ser raro que entrenadores sin experiencia en la NFL reciban oportunidades inmediatas de llamar jugadas en la liga. Demasiados entrenadores de este tipo han tenido dificultades para hacer la transición. Las ofensivas universitarias se basan más en los mariscales de campo que corren, rompen placajes, el ritmo y el volumen que en la NFL donde cada jugada está cuidadosamente planificada y hay más énfasis en tratar de conseguir las llamadas de jugadas "perfectas".

Los coordinadores ofensivos de la NFL ciertamente robarán diseños creativos de jugadas del nivel universitario, pero la planificación del juego y las llamadas de jugadas son más intrincadas en los profesionales. Grubb parece ser un raro ejemplo de un entrenador que no tiene experiencia en la NFL y tendrá la oportunidad de pasar directamente a llamar jugadas en el siguiente nivel.

Sin embargo, la ofensiva de Washington de Grubb parecía una ofensiva de la NFL. Los Huskies alternaban entre el centro y la escopeta, tenían muchas formas de ejecutar el mismo concepto, y él hizo un trabajo creativo usando el movimiento y los desplazamientos. Un área en la que los entrenadores universitarios suelen tener dificultades en la liga es la protección. Los esquemas de protección universitarios suelen ser simplistas, y cuando entrenadores como Chip Kelly llegaron a la liga, no tenían suficientes herramientas para manejar algunos de los esquemas de presión en la NFL. Grubb tendrá una ventaja al trabajar contra la defensa de Mike Macdonald todos los días en la práctica — el esquema de Macdonald pone a prueba las reglas de la ofensiva tanto como cualquier otro en la liga —, pero eso no significa automáticamente que tendrá un esquema de protección sofisticado.

Durante años, la ofensiva de propagación fue el esquema dominante en el fútbol americano universitario, pero estamos empezando a ver un efecto descendente con equipos que adoptan el esquema de zona externa/juego de acción que ha sido tan exitoso en la liga. Kentucky contrató a Coen para implementar el sistema de McVay, y lo hizo con éxito. Las defensas no estaban acostumbradas a detener ese estilo de ofensiva, y la temporada pasada, la unidad de Coen promedió 29,1 puntos por partido a pesar de estar consistentemente superada en talento en la SEC. Será interesante ver cómo su experiencia universitaria influye en su versión del sistema McVay con los Buccaneers.

Liam Coen trabajó con Baker Mayfield cuando Coen era el coordinador ofensivo de los Rams en 2022 después de que Mayfield fue reclamado por Los Ángeles a mitad de temporada. Está reunido con el mariscal de campo en Tampa Bay.

Creo que veremos a más entrenadores asistentes de la NFL ir al nivel universitario para adquirir experiencia como llamantes de jugadas en grandes escuelas y aprovecharlo en oportunidades en la liga. Los Ravens han tenido éxito contratando entrenadores que han hecho exactamente eso. Macdonald fue asistente de la NFL durante años antes de ir a Michigan para coordinar durante una temporada. Cuando regresó, su forma de enseñar e implementar su sistema ayudó a los Ravens a convertirse en la mejor defensa de la liga la temporada pasada. Fue contratado como entrenador en jefe de los Seattle Seahawks después de solo dos temporadas como coordinador defensivo.

Minter siguió los pasos de Macdonald y dirigió un esquema similar en Michigan. Ambos dirigieron esquemas de estilo profesional y aplicaron lecciones de su tiempo en la liga a sus defensas universitarias. Utilizaron esquemas clásicos de cuatro líneas defensivas y presentaron problemas a las ofensivas con presiones simuladas desde diferentes presentaciones. Minter hizo un excelente trabajo con las llamadas de jugadas situacionales, lo que le servirá bien en el siguiente nivel.

Por ejemplo, en la Gaylor Family Benefit Whiteboard Clinic, Minter hizo un fantástico desglose de cómo ve las situaciones de segundo down.

"El objetivo en un segundo y 7 o más es crear un tercero y 6 o más. Solía ser, ‘Oye, en un segundo y 8, vamos a mantenerlos a la mitad del avance.’ Ahora estás en un tercero y 4," dijo Minter. "Si miras los porcentajes de tercero abajo de ganar, tercero y 6 o más es donde puedes dictar más en ese D&D (down and distance). Estamos realmente tratando de atacar en este down and distance. Estamos jugando cobertura ajustada. Estamos tratando de no dar juego rápido, los

jugadas para recuperar el ritmo."

Cuando se habla con entrenadores de la NFL, afirmaron que los esquemas defensivos universitarios no influyen mucho en los esquemas de la NFL. La tendencia actual en la universidad es el frente "tite" (tres linieros defensivos) con cobertura de coincidencia detrás de él para combatir la propagación.

A pesar de que los equipos de la NFL probarán esos conceptos, es mucho más difícil ejecutar este tipo de defensa como base. Otra diferencia clave entre las defensas de la NFL y las universitarias es que las defensas universitarias juegan mucha más cobertura de cuartos de coincidencia en la que los ojos de los defensores se fijan en las rutas en lugar del marisca…

(Text continues)