La temporada de impuestos comienza hoy. Hay dos grandes cambios que debes conocer.

¿Puedes sentir esa energía en el aire, el crujido de emoción entre los contadores de Estados Unidos? Sí, hoy marca el inicio oficial de la temporada de impuestos. Y aunque el código del IRS no ha experimentado cambios significativos que probablemente afecten tu declaración este año, hay al menos un par de desarrollos que vale la pena tener en cuenta.

Dependiendo del estado en el que residas, es posible que ahora seas elegible para usar el programa Direct File del IRS, que te permite enviar una declaración directamente a Tío Sam de forma gratuita, y tiene algunas mejoras interesantes este año que deberían hacerlo útil para un mayor número de declarantes. Si eres trabajador independiente o propietario de un pequeño negocio que recibe pagos a través de aplicaciones como Paypal o Venmo, es probable que estés cubierto por algunas nuevas reglas de informes destinadas a frenar el fraude fiscal de bajo nivel.

Sigue leyendo para obtener más detalles.

Direct File se expande

Después del piloto bien recibido del año pasado, el IRS está expandiendo su programa Direct File a 13 nuevos estados, lo que eleva el total a 25. El portal todavía está diseñado para declaraciones relativamente simples, pero ahora cuenta con algunas funciones nuevas que generalmente encuentras en software privado de preparación de impuestos, como la capacidad de importar automáticamente tu información de W-2 directamente del IRS. También puede manejar una mayor variedad de circunstancias fiscales, incluidas las declaraciones que reclaman los siguientes créditos:

El Crédito por Ingreso del Trabajo

Crédito Tributario por Hijos, Crédito por Cuidado de Dependientes e Hijos

El Crédito Tributario Premium de la Ley de Cuidado de Salud Asequible

El Crédito para Personas Mayores y Discapacitadas

Créditos por contribuciones al ahorro para la jubilación

El IRS cree que esas adiciones deberían hacer que 30.3 millones de estadounidenses sean elegibles para usar Direct File en esta ocasión. Sin embargo, ten en cuenta que el programa aún tiene límites estrictos de ingresos:

Los declarantes individuales solo son elegibles si ganan menos de $200,000 en salarios al año, o $168,000 si tienen más de un trabajo.

Las parejas que presentan una declaración conjunta deben ganar salarios de $250,000 o menos.

Las parejas que presentan declaraciones por separado deben tener salarios inferiores a $125,000 cada una.

Los contribuyentes tampoco pueden usar Direct File si tienen ciertos tipos de ingresos, como ganancias de capital o ingresos por alquiler. Así que si eres propietario o trader, sigue adelante.

Direct File recibió críticas sólidas el año pasado, ya que los estadounidenses lo usaron para enviar poco más de 140,000 declaraciones. En una encuesta de servicio al cliente de 15,000 personas, aproximadamente el 90% de los usuarios calificaron su experiencia como “excelente” o “por encima del promedio” y más de tres cuartas partes dijeron que el programa era fácil de usar en comparación con el método en el que habían confiado para presentar impuestos el año anterior. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno también consideró que el piloto fue un éxito. Sin embargo, es posible que el servicio al cliente sufra este año debido a la congelación de contrataciones federales de la administración Trump, lo que puede afectar la capacidad del IRS para contratar personal adecuado.

La historia continúa

El futuro político de Direct File también es incierto. Los legisladores republicanos han pedido a la administración Trump que lo elimine, el nominado a secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró a los miembros del Congreso a principios de este mes que lo mantendría en funcionamiento esta temporada de impuestos, pero se negó a hacer promesas a largo plazo, diciendo solo que “consultaría y estudiaría el programa”.

Puedes visitar directamente el sitio web del IRS para obtener una herramienta más detallada que te ayudará a determinar tu elegibilidad en cada estado.

El programa Free File todavía está disponible

Si ganas menos de $84,000 al año, también eres elegible para usar el sistema Free File que el IRS ha mantenido durante mucho tiempo en asociación con empresas privadas de preparación de impuestos. (Direct File está más o menos destinado a reemplazarlo con el tiempo). El gobierno informó que el programa experimentó un aumento del 10% en el uso hasta marzo del año pasado.

Nuevo informe 1099-K

Si usas aplicaciones de pago de terceros como Venmo, CashApp o Paypal con fines comerciales, es posible que recibas un formulario 1099-K por primera vez este año. Lo mismo si vendes mercancía en un sitio como eBay o Etsy.

Ese es el resultado de una reforma incluida en la Ley de Plan de Rescate Estadounidense de 2021 destinada a limitar algunos tipos bastante comunes de evasión fiscal. En el pasado, las plataformas solo estaban obligadas a presentar formularios 1099 a individuos con al menos 200 transacciones por un mínimo de $20,000, lo que permitía que una buena cantidad de ingresos no se informaran. La legislación redujo ese umbral a solo $600.

El IRS ha retrasado la implementación de la ley para trabajar en su logística complicada, y este año, como paso intermedio, está estableciendo el requisito de informes en $5,000. La regla solo cubre ingresos comerciales, no pagos a familiares y amigos como dividir la cuenta de una cena o enviar dinero a tu compañero de cuarto para cubrir el alquiler. Las aplicaciones como Venmo permiten a los usuarios marcar sus transacciones como comerciales o personales, y el IRS anima a los contribuyentes que reciban un 1099-K por error a solicitar una copia corregida. De lo contrario, puedes informarlo como un error en tus formularios fiscales.

Una gran laguna a tener en cuenta: Debido a la forma única en que opera, Zelle no se considera sujeto a los nuevos requisitos de informes y no emitirá 1099-K bajo ellos. Eso puede o no tener algo que ver con por qué cada persona que probablemente hayas contratado en el último año te ha pedido que le paguen en la aplicación.

La Dedución Estándar se está volviendo enorme

Hay una gran probabilidad de que no detalles tus deducciones este año. Alrededor del 90% de los estadounidenses han tomado la deducción estándar en los últimos años después de que fue aumentada significativamente por la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017. Este año, se eleva a $15,000 para un individuo y $30,000 para una pareja, lo que, ya que estábamos hablando de ello, debería facilitar que algunas personas utilicen un programa gratuito como Direct File.

Jordan Weissmann es un reportero senior de Yahoo Finanzas.