La tecnología MG-RC de MAINGEAR oculta los cables de la PC detrás de la placa madre.(Note: this is a translation of the rewritten title)

Hoy MAINGEAR anuncia el MG-RC, una nueva tecnología de gestión de cables que espera estandarizar dentro de la industria. Si alguna vez has construido una PC antes, entonces sabes lo complicada que puede ser la gestión de cables.

Especialmente desafiante si tienes una carcasa de PC con un gran panel de vidrio que te permite ver el interior. Básicamente proporciona una ventana al interior de tu PC. Si no hiciste un buen trabajo con la gestión de cables, entonces no hay forma real de ocultar ese pequeño secreto sucio. Afortunadamente, puedes optar por una carcasa de PC que no tenga paneles de vidrio. En su lugar, opta por una que parezca más cerrada. Además, ahora hay otra forma. MAINGEAR MG-RC te permite enrutar los cables para que estén ocultos detrás de la placa base.

Dándote un aspecto más limpio y organizado. No se trata solamente de lucir bonito. MG-RC está diseñado para brindarte beneficios reales. Entre ellos, el rendimiento de enfriamiento. Debido a que los cables se enrutan detrás de la placa base, hay menos cables por todas partes. Esto ayuda a reducir la turbulencia del aire y mejorar el enfriamiento, según MAINGEAR. También debería resultar más fácil ensamblar la PC con esta tecnología. Y solo este beneficio hace que valga la pena el MG-RC. El único problema en este momento es la compatibilidad.

MAINGEAR quiere estandarizar el MG-RC con OEMs

Si el MG-RC suena como algo que quieres para tu propia configuración de PC, hay un pequeño problema en este momento. Compatibilidad. No puedes simplemente comprar la tecnología y usarla con cualquier sistema. Sin embargo, MAINGEAR dice que está trabajando para estandarizarla. Por lo tanto, en el futuro, tal vez puedas usarla con un sistema que no sea de MAINGEAR. La empresa dice que está trabajando para estandarizar la tecnología con fabricantes de carcasas de PC y fabricantes de placas base. MAINGEAR espera que la tecnología sea ampliamente adoptada (también lo esperamos).

Por supuesto, también podrías optar por la ruta fácil y comprar un nuevo sistema MAINGEAR.

Dos nuevas PC contarán con la tecnología de gestión de cables

Además de MG-RC, MAINGEAR está anunciando dos nuevas PC que podrás comprar. Cada sistema está construido en colaboración con uno de los socios de MAINGEAR. El ZERO es una PC compacta mini-ATX construida en colaboración con MSI. Cuenta con la placa base B760M Project Zero y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super. También está envuelta en un resplandor RGB que se extiende sobre la carcasa blanca de la PC de manera bastante agradable. MAINGEAR no menciona cuánto costará la PC, pero dice que saldrá a la venta el 24 de enero.

Dicho esto, será una PC de lanzamiento súper limitado. MAINGEAR dice que su último lanzamiento se agotó en menos de dos semanas. Así que si quieres el ZERO, tendrás que ser rápido.

La segunda PC que utiliza la tecnología MG-RC se llama NV9 y esta es en colaboración con Phanteks. Utiliza la carcasa Phanteks NV9 y una refrigeración líquida Phanteks Glacier One AIO. También está utilizando una placa base MSI, aunque esta es la placa base Z790 Project Zero, ya que esta no es una construcción mini-ATX. Además, utiliza un procesador Intel Core i9-14900K y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Super.

Esta PC no será limitada como la ZERO y se venderá directamente en la tienda principal de MAINGEAR con las otras PC que ofrece. Estará disponible en algún momento del primer trimestre de este año.