La tableta Mac-iPad que todos deseamos ahora es una realidad, como un accesorio extraño Vision Pro.

Para un viajero en el tiempo del año 2012, parecería extraño que el mundo post-PC aún no se haya materializado y que Apple continúe vendiendo portátiles tradicionales. No solo el iPad ha fracasado en desplazar al MacBook, sino que ni siquiera se ha combinado con él como un dispositivo híbrido, a pesar del enérgico interés de los clientes en un producto así.

Un seguidor de Apple, de hecho, se ha vuelto tan frustrado por la continua inexistencia de un híbrido iPad-MacBook que ha tomado cartas en el asunto. Federico Viticci, el escritor de tecnología y podcaster que fundó MacStories, anunció el lunes que había terminado su trabajo en lo que él describe como el “MacPad”, una extraña combinación de los dos productos. Combina un teclado de tamaño completo de una MacBook Air con un iPad Pro de 11 pulgadas. Viticci probó un Pro de 12.9 pulgadas, más parecido en tamaño a una MacBook Air de 13 pulgadas, pero encontró que, aunque obviamente se veía mejor, era demasiado pesado.

El artículo que explica el método y la lógica detrás de este proyecto es muy largo y técnico, y (suponemos) está muy lejos de la zona de confort del entusiasta de bricolaje promedio. También es extremadamente impresionante, de la misma manera que sería impresionante comer dos pasteles de gusano de Colin: le darías la mano al tipo mientras te preguntas por qué pensó que era una buena idea.

A lo largo de los años he sentido que un híbrido de iPad-Mac es poco viable, por dos razones principales: las computadoras portátiles táctiles son molestas de usar, no son un complemento natural para un teclado y un trackpad, y alcanzar la pantalla verticalmente al tocarla es agotador, e iPads ya son suficientemente buenos como sustitutos de portátiles convertibles que no hay un caso convincente para reinventar la rueda. Pero Viticci ha logrado encontrar un caso de uso de nicho en el que el MacPad tiene cierto sentido.

La clave es Vision Pro y su soporte de escritura actualmente insatisfactorio. (En nuestra revisión explicamos que “si quieres escribir oraciones, emparejar un teclado Bluetooth es obligatorio.”) Viticci dice que intentó usar el Magic Trackpad y el teclado de Apple con el auricular, entre otras opciones, pero seguía llegando a la conclusión de que la mejor configuración de teclado sería una MacBook real. Pero que esta MacBook sería más pesada de lo necesario, y menos versátil porque la mayor parte del tiempo no usaría su pantalla. De ahí el deseo de cortar la pantalla de una MacBook y convertirla en una base para iPad.

Puedo ver la lógica detrás de todo esto en un nicho perfeccionista e hiperespecífico. (Casi nadie ha comprado un auricular Vision Pro, y casi todos los que lo han encontrado es que un teclado Bluetooth convencional es más que adecuado para escribir.) Pero el proyecto MacPad parece algo que se hizo para demostrar lo que se podía hacer en lugar de ser una necesidad práctica. Viticci estaba tan ocupado preguntándose si podía que no se detuvo a pensar si debía hacerlo.