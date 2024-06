La sorpresa de T-Mobile, el aumento de precio de Max y más

Acer ha presentado algunos nuevos Chromebooks diseñados para empresas, pero son tan emocionantes como ver secar la pintura. Seguro que son más resistentes que los juguetes de un niño pequeño, pueden durar todo un día de trabajo con una sola carga, y vienen con inteligencia artificial incorporada que podría ayudarte en las reuniones (o al menos juzgar tu atuendo de presentación). ¿El problema? Les falta ese algo especial para hacer que los usuarios de Windows sientan envidia. Es como si Acer hubiera construido una camioneta de trabajo perfectamente buena, pero se olvidó del condensador de flujo para hacerla volar.

El navegador Opera, ha escuchado que te gustan los emojis. Ha puesto emojis en tus pestañas… y en tus pestañas. Prepárate para animar tu experiencia de navegación (o volverte totalmente loco con el exceso de emojis). Ahora puedes asignar un simpático sonriente, un tirador de confeti, o cualquier otro emoji de su biblioteca a las pestañas. ¿Quieres encontrar al instante ese trabajo de investigación sobre pingüinos? ¡ZAS! Emojíalo. ¿Necesitas encontrar ese divertido video de gatos de nuevo? ¡Ahí lo tienes! Solo no culpes a Opewra si tu cerebro explota tratando de recordar qué pestaña de dragones respiradores de fuego tiene ese documento importante que necesitas.

Apple quiere que TSMC coloque sus plantas de chips en un barco y las aleje. Resulta que eso no es realmente una opción. Por supuesto, no lo es. El fabricante del iPhone teme que una invasión china a Taiwán obstaculizaría el suministro global de iPhones. Después de todo, nuestros teléfonos son lo primero que necesitamos durante una guerra. No realmente, pero parece que es así en estos días. Pero hey, TSMC tiene planes de contingencia para evitar que China utilice sus plantas de chips.