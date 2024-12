La sorprendente coincidencia que comparten las 5 mejores acciones de la última década.

Uno pensaría que aproximadamente la mitad de las acciones en el S&P 500 se desempeñan mejor que el promedio en cualquier año dado. Se esperaría una distribución equilibrada entre los ganadores y perdedores del mercado.

La realidad es que el porcentaje exacto varía constantemente en tiempo real. Y en general, solo alrededor del 20% de los constituyentes del S&P 500 superan el promedio del mercado. Por eso encontrar un ganador es tan importante.

Según MacroTrends, las cinco mejores acciones de la última década son Nvidia (NASDAQ: NVDA), AMD (NASDAQ: AMD), Camtek (NASDAQ: CAMT), Fair Isaac (NYSE: FICO) y Tesla (NASDAQ: TSLA). Estas acciones tienen tasas de crecimiento anual compuesto entre el 40% y el 75%. En el extremo inferior, una inversión de $10,000 en Tesla hace 10 años vale $290,000 hoy. En el extremo superior, una inversión de $10,000 en Nvidia en ese entonces vale casi $2.7 millones ahora.

Un componente clave de la filosofía de inversión de The Motley Fool es “dejar que los ganadores de tu cartera continúen ganando”. Hay relativamente pocos ganadores por ahí, y si tienes un ganador en tu cartera y lo vendes prematuramente, tienes alrededor del 80% de posibilidades de reemplazarlo con un perdedor.

Suena simple, ¿verdad? Simplemente comprar buenas acciones y aferrarse a los grandes ganadores. Pero en realidad, Nvidia, AMD, Camtek, Fair Isaac y Tesla comparten una sorprendente característica que los hizo extremadamente difíciles de mantener durante la última década.

En los últimos 10 años, estas cinco acciones han caído más del 50% en valor al menos una vez. Tesla retrocedió más del 70% desde su máximo durante los últimos 10 años. E incluso la poderosa Nvidia cayó un 66% tan recientemente como en 2022.

Nvidia ha caído más del 50% en dos ocasiones separadas en la última década. Tesla lo ha hecho tres veces. Lo mismo ha hecho AMD, si redondeamos un poco los números, y actualmente está un 40% por debajo de los máximos que alcanzó a principios de este año.

NVDA data by YCharts.

Cuando una acción cae tanto, siempre habrá titulares negativos avivando temores a largo plazo. Y estos casos pesimistas asustarán a los inversores haciéndoles creer que es hora de vender.

Por un lado, es fácil simpatizar con alguien que vende. Imagina tener una posición que vale cientos de miles de dólares que cae un 50%. Te pondría enfermo ver desaparecer tanta ganancia. Pero por otro lado, vender cualquiera de estas cinco acciones después de una caída del 50% fue en última instancia la decisión equivocada, haciendo que los vendedores perdieran enormes ganancias.

El gran inversor Charlie Munger dijo: “Si no estás dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una caída del 50% en el precio de mercado dos o tres veces en un siglo, no estás preparado para ser un accionista común y te mereces el resultado mediocre que obtendrás en comparación con las personas que sí tienen el temperamento, que pueden ser más filosóficas sobre estas fluctuaciones del mercado.”

Munger nunca fue uno para andarse con rodeos. Puede sonar duro aquí, pero su consejo es sabio, por varias razones.

Primero, los inversores deben aceptar que una caída del 50% o más va a suceder, y que podría suceder a menudo. Si quieres ganar dinero invirtiendo, esto es parte del trato.

En segundo lugar, una caída del 50% o más en realidad no le dice a los inversores nada sobre cuándo vender o cuándo comprar. Como hemos visto, las mejores cinco acciones que podrías haber comprado hace 10 años todas cayeron al menos un 50% al menos una vez. Esas caídas no fueron oportunidades de venta.

Del mismo modo, hay innumerables otras acciones no mencionadas aquí que han caído un 50% o más y nunca se han recuperado. Munger mencionó la ecuanimidad, y eso es lo que necesitas cuando te das cuenta de que las acciones pueden rebotar o caer más después de una caída del 50%. En última instancia, los inversores deben responder con indiferencia al precio, lo que me lleva a mi tercer punto: los inversores deben tener una tesis de inversión al comprar acciones.

Tu tesis debe articular las condiciones necesarias para generar un valor sostenido para los accionistas. Luego, compara los resultados de una empresa con la tesis. Si las cosas se desarrollan como se esperaba, a menudo es una buena idea seguir manteniendo, ya que tendrás una base sólida para cuando el mercado de valores se vuelva turbulento.

En resumen, los inversores pueden ver que su cartera se reduce a la mitad incluso si han elegido las mejores acciones posibles. Pero la volatilidad es parte del trato. Si el miedo comienza a aparecer, los inversores deben sacar su tesis de inversión para ver si deberían seguir manteniendo las acciones en su cartera.

Jon Quast no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Nvidia y Tesla. The Motley Fool recomienda Fair Isaac. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La sorprendente cosa que comparten en común las 5 mejores acciones de la última década fue publicada originalmente por The Motley Fool