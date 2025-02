La sobre corrección anti-despertar está aquí.

“

Lo que caracteriza a los fanáticos, conspiranoicos, monomaníacos y excéntricos es su apariencia inicial de racionalidad. Pocos de ellos comienzan una conversación con su opinión más extrema. Su táctica es establecer primero un terreno común, como un vendedor que hace que un cliente diga “Sí” a algunas preguntas iniciales. Solo entonces se filtra el fanatismo, cuando ya es incómodo disentir. Por lo tanto, acorralado en una fiesta, podría soportar el siguiente intercambio:

Excéntrico: Este Sadiq Khan es un alcalde inútil.

Pobre Janan: Sí, qué tonto.

E: Renombrando las líneas de tren en honor a sufragistas y demás.

PJ: Es como, amigo, solo atrapa a los ladrones de teléfonos.

E: Pero supongo que es de esperar.

PJ: ¿Cómo es eso?

E: Bueno, ya sabes que es un peón de Soros, ¿verdad?

PJ: Oh.

A medida que la conversación se torna más extravagante, recurro a sonidos no comprometedores (“¡Mmm!”) en lugar de palabras.

Ahora imagina esta táctica de cebo y anzuelo a gran escala, y tendrás el movimiento anti-woke. Hasta hace poco, los conservadores presentaban un argumento que hacía que muchos votantes asintieran: que el wokismo es un dogma iliberal; que los liberales mismos son demasiado débiles para plantarle cara.

Ahora, habiendo prevalecido, este argumento está derivando hacia un absolutismo de la libertad de expresión, regaño a los insuficientemente patriotas y una obsesión general con la cultura que tiene poco atractivo para el público. Lee el discurso de JD Vance en Múnich. O el de Kemi Badenoch en Londres poco después, que la aspirante a primera ministra del Reino Unido de 45 años comenzó con una frase (“La civilización occidental está en crisis”) que podría ser la moción principal en un torneo de debate interuniversitario.

El público quiere deshacerse del wokismo, no tener una conversación continua sobre el tema.

Como alguien que identificó el Pico Woke temprano, y no lamentó su desaparición, diré esto: el público quiere deshacerse del wokismo. No quiere estar sujeto a una conversación continua sobre el tema. Y ciertamente nunca se inscribió en lo opuesto geométrico de ese movimiento, que es el conservadurismo cultural. La derecha está corrigiendo en exceso.

Como prueba de la crisis occidental, Badenoch se detuvo en una encuesta en la que los jóvenes británicos mostraban poco amor por su país. (En cambio, ignoró a Rusia en una oración, lo que debería establecer su falta de seriedad más allá de toda duda). Incluso si el discurso no se negaba a sí mismo —nuestra civilización es “asombrosa”, pero también tan frágil que no puede sobrevivir a una cohorte de jóvenes malhumorados—, ¿por qué está hablando de esta tontería en absoluto? ¿Qué se supone que debe hacer un gobierno del Reino Unido sobre el curso de la civilización? No conozco su plan económico, pero cada vez estoy más informado sobre su angustia cultural. Si esto es más abstracción hegeliana de la que quiero en un primer ministro, imagina lo que hace el electorado de ella.

Una consolación de hacerse mayor es que la vida comienza a revelarse como reconfortantemente pendular. Cuando estás en tu tercera recesión, sabes que no debes tomar demasiado en serio el próximo auge. En el deporte, incluso un Manchester United o un Arsenal ganan títulos en ráfagas, para luego retroceder durante décadas a medida que la arrogancia lleva a malas decisiones. La vieja frase sobre la historia china (“el imperio, mucho tiempo dividido, debe unirse; mucho tiempo unido, debe dividirse”) tiene un tono universal, porque la ciclicidad que describe se aplica a muchas cosas. Una mala cosecha de Burdeos es un predictor confiable de una excelente en un futuro cercano.

La política podría ser el caso más destacado. La opinión pública a menudo es “termostatizante”, en el sentido de que comienza a moverse hacia la derecha una vez que se elige un gobierno de izquierda, y viceversa, de ahí el apogeo del wokismo después de que Donald Trump asumió el cargo. Ya sea inconstancia o prudencia, te da una idea de cómo se desarrollarán los próximos años.

Después de rechazar el wokismo, los votantes serán cada vez más protectores de otros logros liberales. Malinterpretando esto, y con un exceso de confianza, los conservadores terminarán desconcertando de forma importante a las personas. No podemos predecir la forma exacta del exceso —la versión de la derecha de Defund the Police— pero se avecina un fatal embellecimiento del lirio. Estas personas no saben cómo aceptar un Sí como respuesta. Es una maravilla que entusiastas de la cultura occidental ignoren un dictum de la misma, inscrito en el Templo de Apolo como una advertencia eterna. “Nada en exceso.”

