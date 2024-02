La situación en Pakistán está completamente loca en este momento.

En una de las historias más sorprendentes de la política mundial reciente, el ex astro del cricket paquistaní convertido en primer ministro, Imran Khan, utilizó la clonación de voz generada por inteligencia artificial para pronunciar un discurso de victoria después de que su partido ganara una elección nacional, y lo hizo desde la cárcel.

Improbablemente, la carrera política de Khan recupera impulso. Una ola de apoyo popular lo ha llevado de vuelta al escenario político y ha aprovechado la IA para llevar a cabo una campaña pública estando tras las rejas.

Khan y su equipo de redes sociales comenzaron a publicar videos generados por IA de Khan en diciembre, utilizando la tecnología de clonación de voz de ElevenLabs para convertir las notas y los guiones escritos de Khan en videos realistas de él pronunciando discursos para su audiencia en línea.

A pesar de ganar la pluralidad en las elecciones de la semana pasada, todavía está por determinarse si el partido PTI de Khan podrá formar un gobierno. Las dos principales partidos políticos rivales anunciaron el viernes que estaban planeando formar una coalición que mantendría a Khan y a su partido fuera del poder.