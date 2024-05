La sentencia de culpabilidad de Trump pone el sistema político de Estados Unidos en juicio.

Desbloquee el boletín de cuenta regresiva de las elecciones de EE. UU. de forma gratuita

“Soy un hombre muy inocente”, dijo Donald Trump momentos después de que un jurado de sus pares lo declarara culpable por unanimidad en todos los cargos. Ahí, en pocas palabras, está la realidad que enfrenta América. Uno de sus dos principales contendientes de la Casa Blanca es un delincuente cuya campaña se basa en afirmar que el sistema está amañado.

El candidato del Partido Republicano se une ahora a su exjefe de campaña, su alto asesor político, su estratega jefe de la Casa Blanca y su asesor de seguridad nacional como un criminal convicto. La rapidez y unanimidad del jurado no dejan dudas sobre la solidez del veredicto. No importa lo que le aconsejen sus abogados, el tribunal de apelación de Trump será el electorado estadounidense.

Decir que la sociedad estadounidense es un jurado suspendido sería quedarse corto. En cuestión de minutos después del veredicto, los republicanos de alto rango se apresuraron a condenar el juicio como un fraude políticamente motivado y una farsa de justicia. Los demócratas estaban igualmente jubilosos de que se hubiera hecho justicia y de que ningún hombre esté por encima de la ley.

Estas reacciones polarizadas fueron tanto previsibles como ominosas. Sellan el destino de esta elección presidencial como un concurso sobre el estado de derecho. Otros factores, especialmente la economía, la inmigración, la edad de Joe Biden y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, influirán en gran medida en el resultado. Pero las apuestas en noviembre son sobre la legitimidad del sistema.

“No van tras de mí, van tras ustedes, y yo estoy en el camino”, ha dicho Trump. También ha prometido ser “su retribución”. Esperen que ese tema domine todo lo que haga a partir de ahora. El hecho de que su audiencia de sentencia tendrá lugar justo cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee a mediados de julio sella el guion.

Dada la solidez del veredicto del jueves, no se puede descartar una sentencia de prisión para Trump. Incluso la pena máxima de cuatro años no lo impediría de postularse para el cargo más alto de Estados Unidos. Pero como delincuente, no podrá votar.

La gran pregunta es si el veredicto influirá en el relativamente pequeño número de votantes estadounidenses que ni lo odian ni lo aman. Las encuestas sugieren que una gran parte de los votantes indecisos verían a Trump de manera diferente si fuera un delincuente convicto. Pero lo que la gente le dice a los encuestadores en abstracto tiene poco impacto en cómo responderán al aluvión de propaganda contradictoria a la que se enfrentarán ahora.

Aún así, es difícil imaginar que haya un lado positivo en la condena de Trump. Incluso después de que su principal rival para la nominación, Nikki Haley, se retirara de la contienda a principios de este año, aproximadamente la quinta parte de los votantes republicanos aún votaron como “indecisos” en las primarias posteriores. Si aun una pequeña parte de ellos no votara, o votara por Biden, podría inclinar el resultado en una elección reñida.

Los demócratas, sin embargo, deberían ser cautelosos al considerar una sentencia legal como una victoria política. Es difícil olvidar el manto de alivio que se extendió entre los demócratas poco antes de las elecciones de 2016 cuando se reveló que Trump había presumido en una cinta de audio sobre agarrar a las mujeres por “sus vaginas”. La frase “juego terminado” seguía surgiendo. Ya sabemos lo que pasó después.

Además, solo parte del sistema legal de EE. UU. mostró que funcionaba el jueves. De los cuatro conjuntos de acusaciones contra Trump, el caso de los pagos para silenciar fue considerado como el más difícil legalmente, pero políticamente el menos relevante. El hecho de que Alvin Bragg, el fiscal público muy criticado de Nueva York, ganara convincentemente su caso, es una medida de por qué Trump ha hecho todo lo posible para asegurarse de que los otros juicios no ocurran antes de noviembre.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema ha mostrado simpatía abierta hacia las afirmaciones de Trump de inmunidad a la persecución por actos que cometió como presidente, incluida la acusación de que intentó derrocar una elección. El retraso de la corte en la decisión de inmunidad ha garantizado prácticamente que Trump no sea juzgado antes de las elecciones. Ese es un fracaso colosal del sistema legal de EE. UU.

El jueves, un jurado de Nueva York demostró que ningún hombre está por encima de la ley. Sus compatriotas estadounidenses podrían anular eso en noviembre. Una mayoría de la corte suprema del país está tomando partido por Trump. Pero el único tribunal que importa ahora es la casilla de votación. Hasta entonces, es prematuro decir que el sistema de EE. UU. está funcionando.

