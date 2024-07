La segunda aerolínea más grande de Canadá cancela cientos de vuelos, dejando varados a miles de pasajeros.

Miles de pasajeros tuvieron sus planes de viaje interrumpidos, y algunos quedaron varados, después de que la segunda aerolínea más grande de Canadá cancelara cientos de vuelos este fin de semana. WestJet canceló 832 vuelos entre el pasado jueves y martes, durante el fin de semana festivo del Día de Canadá. La huelga terminó dejando en tierra 130 aviones en 13 aeropuertos de Canadá, y algunos pasajeros tuvieron que dormir en terminales durante la noche. “Es desastroso”, dijo Louisa García a CTV News, explicando cómo ella y su esposo durmieron en el aeropuerto internacional de Vancouver después de un vuelo de 14 horas desde Manila. Se suponía que la pareja tomaría otro vuelo alrededor de las 8pm del sábado hasta su casa en Edmonton. “Cuando hicimos el check-in para la conexión… nos enteramos de que fue cancelado y no nos enviaron un correo electrónico”, dijo, agregando que luego la reservaron en otro vuelo para la mañana, ¡pero ese también fue cancelado! Los aviones de WestJet se vieron estacionados en un hangar de WestJet en el aeropuerto internacional de Toronto Pearson el domingo. WestJet canceló 832 vuelos entre el pasado jueves y martes, durante el fin de semana festivo del Día de Canadá (Getty Images). Las cancelaciones fueron el resultado de una huelga del Sindicato de Mecánicos de Aviones Fraternales. La huelga terminó el domingo después de que se reanudaran las conversaciones entre el sindicato y la aerolínea. No solo los pasajeros en Canadá enfrentaron interrupciones. La Carmina, una videobloguera de viajes con sede en Vancouver, dijo a Vancouver es Increíble que estaba atrapada en Los Cabos, México. “Recibí un correo electrónico después de la medianoche [el viernes] diciendo que había sido interrumpido, luego que no había opciones para reprogramar, muy poco útil”, dijo la videobloguera al medio. Los viajeros esperan en una cola en un mostrador de WestJet en el aeropuerto internacional de Toronto Pearson el domingo después de que se cancelaran cientos de vuelos debido a la huelga (Getty Images). En el aeropuerto internacional de Winnipeg, otros que tenían escala en el aeropuerto el sábado dijeron que temían tener que pasar la noche en el aeropuerto. WestJet anunció tarde el domingo que la huelga había sido detenida y “los miembros de la AMFA regresarán al trabajo según lo programado para comenzar de inmediato a trabajar para restaurar la red” después de llegar a un acuerdo tentativo. La Asociación Fraternal de Mecánicos de Aviones instó a sus miembros a regresar al trabajo de inmediato mientras se vota sobre el acuerdo temporal. Alrededor de 680 trabajadores, cuyas inspecciones y reparaciones diarias son esenciales para las operaciones de la aerolínea, se habían ido a huelga el viernes por la noche a pesar de una directiva de arbitraje vinculante del ministro de trabajo de Canadá. WestJet dijo tarde el domingo que todavía habrá interrupciones de vuelos en la próxima semana a medida que sus aviones vuelvan a estar en servicio. The Independent contactó a WestJet para hacer comentarios.