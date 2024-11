La secretaria de Transporte Louise Haigh admite haberse declarado culpable de un delito relacionado con engañar a la policía en 2014 | Noticias de Política

La Secretaria de Transporte Louise Haigh ha admitido declararse culpable de un delito relacionado con engañar a la policía mientras era candidata parlamentaria en 2014, según puede revelar Sky News.

Sky News entiende que la Sra. Haigh compareció ante el Tribunal de Magistrados de Camberwell Green seis meses antes de las elecciones generales de 2015, después de hacer un informe falso a los oficiales de que su teléfono móvil había sido robado.

La Sra. Haigh dijo que fue “asaltada mientras salía de noche” en 2013. Luego denunció el incidente a la policía y dio a los oficiales una lista de artículos que creía habían sido tomados, incluido un teléfono móvil de trabajo.

En una declaración a Sky News, la secretaria de transporte dijo que descubrió “algún tiempo después” que “el móvil en cuestión no había sido tomado”.

Ella agregó: “En el intermedio, me habían asignado otro teléfono de trabajo.”

La secretaria de transporte dijo: “El dispositivo de trabajo original que se encendió llamó la atención de la policía y se me pidió que viniera a ser interrogada.

“Mi abogado me aconsejó no comentar durante esa entrevista y lamento seguir ese consejo.

“La policía remitió el asunto al CPS y comparecí ante los magistrados de Southwark.”

La Sra. Haigh continuó: “Bajo el consejo de mi abogado me declaré culpable, a pesar de que este fue un error genuino del cual no obtuve ningún beneficio.

“Los magistrados aceptaron todos estos argumentos y me dieron el resultado más bajo posible (una descarga) disponible.”

Se entiende que su condena ahora está clasificada como ‘gastada’.

Sin embargo, tres fuentes separadas afirmaron que hizo el informe falso para beneficiarse personalmente, con dos de las fuentes alegando que quería un dispositivo de trabajo más moderno que se estaba implementando entre sus colegas en ese momento.

La ahora ministra de gabinete había estado trabajando como gerente de política pública en Aviva, pero dos fuentes dijeron que perdió su trabajo en la firma de seguros debido al incidente.

Su perfil del gobierno afirma que dejó este cargo en 2015 antes de convertirse en diputada por Sheffield Heeley en las elecciones generales de ese año.

Sky News entiende que el incidente se divulgó por completo cuando la Sra. Haigh fue nombrada para el gabinete en la sombra.

En la declaración dada a Sky News, la secretaria de transporte dijo: “Era una mujer joven y la experiencia fue aterradora.”

El presidente del Partido Conservador, Nigel Huddleston, dijo a Sky News que las revelaciones son “extremadamente preocupantes”.

Añadió: “Keir Starmer tiene serias preguntas que responder sobre lo que sabía y cuándo sobre la persona que nombró como secretaria de transporte admitiendo haber engañado a la policía.”

Antes de ingresar a la política, la secretaria de transporte fue agente especial de la Policía Metropolitana, sirviendo entre 2009 y 2011 en el municipio londinense de Lambeth, cerca de donde fue condenada varios años después.