LA se prepara para vientos más fuertes mientras los incendios siguen ardiendo.

El lunes, las autoridades también anunciaron que nueve personas fueron arrestadas por saqueo y una por incendio provocado. En una conferencia de prensa, el Fiscal del Distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, mostró videos de algunos saqueos y describió las penas máximas si los acusados son condenados. En algunos casos, los sospechosos podrían enfrentar cadena perpetua según la ley de “tres delitos” de California, bajo la cual los delincuentes reincidentes pueden ser condenados a 25 años de prisión hasta cadena perpetua después de una tercera condena.

El sospechoso de incendio provocado fue arrestado en la ciudad cercana de Azusa, a unos 20 millas (32 km) al este del centro de Los Ángeles. El incendio no está relacionado con ninguno de los incendios principales, pero al parecer fue provocado en un parque local. Las autoridades también advirtieron contra el sobreprecio, estafas en internet y el vuelo de drones, que pueden interferir con las aeronaves de extinción de incendios. Dijeron que varias investigaciones en curso significan que podrían presentarse más cargos. Blake Chow, el jefe asistente de la Oficina de Operaciones Especiales del Departamento de Policía de Los Ángeles, emitió una severa advertencia a los saqueadores: “No van a salir impunes”.

También el lunes, dos demandas fueron presentadas contra la empresa eléctrica Southern California Edison (SCE) por propietarios de viviendas que perdieron sus hogares en el incendio de Eaton. Alegaron que la empresa no desactivó su equipamiento eléctrico a pesar de las advertencias de fuertes vientos. Un portavoz de la empresa dijo que SCE aún no había sido notificada de la demanda, pero que la revisaría una vez recibida. “La causa del incendio sigue siendo objeto de investigación”, dijo el portavoz. Se presentó una demanda por separado contra el Departamento de Agua y Electricidad de Los Ángeles (LADWP) por residentes de Pacific Palisades, acusando a la empresa de no proporcionar suficiente agua para combatir el incendio allí. La queja, presentada por el bufete de abogados Robertson & Associates en el Tribunal Superior de Los Ángeles, afirma que un embalse que había sido drenado debería haber sido mantenido. “El Incendio de Palisades ha sido un evento traumático para sus víctimas, que, sin culpa alguna, pasaron de ser propietarios de viviendas a personas sin hogar en cuestión de horas”, dijo la queja, según la agencia de noticias Reuters. La BBC ha solicitado un comentario al LADWP. En un comunicado en su sitio web la semana pasada, el LADWP dijo: “El sistema de agua que sirve al área de Pacific Palisades y a todo Los Ángeles cumple con todos los códigos contra incendios federales y estatales para el desarrollo urbano y la vivienda”. Dijo que estaba lanzando su propia investigación sobre la resiliencia del agua.