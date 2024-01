El servicio de seguridad SBU de Ucrania ha llevado a cabo inspecciones no anunciadas a empleados del complejo militar-industrial de Ucrania, reveló la periodista Tetyana Nikolayenko, del medio de noticias ucraniano Censor.NET, en una entrevista con Radio NV el 5 de enero.

“En realidad, nuestros servicios especiales trabajan en este sentido, hay que darles crédito”, dijo.

“Sé cómo se llevan a cabo estas inspecciones, me lo han contado. Son bastante inesperadas. De repente, les confiscan los teléfonos a todos los empleados simultáneamente, y [el SBU] tiene acceso a sus computadoras. Pueden revisar su correspondencia y, en caso de que haya algo, ver lo que el SBU vio en el teléfono de Oleh Kulinich, detenido por traición al Estado”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó el 28 de diciembre que había escuchado los informes del Ministerio del Interior y el SBU, según los cuales las fuerzas del orden ucranianas han mostrado buenos resultados en la protección de Ucrania contra colaboradores y provocadores.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine