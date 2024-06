La salud de la batería de mi iPhone 15 Pro Max se está deteriorando rápidamente y MagSafe podría ser el culpable

Durante los primeros seis meses de tener un iPhone 15 Pro Max, la salud de mi batería nunca bajó del 100 por ciento. Eso puede no parecer importante, pero si consideramos que mi iPhone 14 Pro Max perdió aproximadamente un punto porcentual cada mes el año anterior, estuve extremadamente impresionado por la capacidad de la batería de retener su capacidad completa tanto tiempo después de haberlo comprado.

En las últimas tres semanas, no ha sido tan bueno. A principios de abril noté que la salud de mi batería finalmente había caído al 99 por ciento, como se esperaba después de seis meses de uso y cargas diarias. Pero a lo largo de abril y mayo ha estado bajando aproximadamente un uno por ciento cada semana y ahora se sitúa en el 92 por ciento. Incluso si el ritmo disminuye un poco, faltan cinco meses para que llegue el iPhone 16, por lo que es probable que la salud de mi batería caiga a alrededor del 85 por ciento o menos.

Eso puede no parecer catastrófico, pero es una caída pronunciada desde solo un par de generaciones atrás, cuando la salud de la batería se mantenía en la mitad de los años después de un año. Y eso cuando la batería del iPhone solo estaba garantizada para 500 ciclos. Ahora, Apple dice que las baterías de los modelos de iPhone 15 están diseñadas para retener el 80 por ciento de su capacidad original en 1.000 ciclos de carga completos bajo “condiciones ideales”. Solo he alcanzado los 270 ciclos, pero la reciente tasa de declive me preocupa acerca de cuánto tiempo durará mi iPhone 15 Pro Max.

No creo que esté haciendo nada diferente a lo que hacen la mayoría de las personas. Normalmente lo cargo durante la noche conectado a un cargador magnético en mi mesita de noche y mantengo límite del 80% la mayoría de los días. No dejo que mi teléfono se quede sin batería muy a menudo, generalmente lo cargo cuando llega al rojo, y raramente lo cargo solo porque estoy sentado en mi escritorio. Pero aun así, mi salud de la batería está disminuyendo bastante.

Como señala un lector de Macworld, mi dependencia de la carga inalámbrica podría ser la culpable. Compartió un artículo de iFixit que analiza la eficiencia de la carga inalámbrica vs la carga por cable y concluye que se desperdicia mucha energía al colocar tu teléfono en un cargador inalámbrico:

“Durante dos horas y 10 minutos, el teléfono cargó del 0% al 100% y tuvo un consumo máximo de energía de 20W en el marcador del 30% de la carga. La temperatura de la batería también alcanza su pico poco después a 30°C y comienza a disminuir a medida que la celda de la batería se llena y el consumo de energía de la red también disminuye. La energía total utilizada para cargar completamente una batería de 12.7Wh fue de 18.25Wh, lo que significa que hubo una pérdida de energía de 5.55Wh o el 35.9%. Eso es mucha pérdida, y también es nuestro mejor escenario.”

Esa energía desperdiciada podría estar causando que mi batería se degrade más rápido de lo que debería y ser responsable de la degradación reciente. Sin embargo, estoy dispuesto a apostar a que más del 90 por ciento de los usuarios de iPhone dependen de la carga MagSafe o inalámbrica para llenar sus iPhones y probablemente no dejarán de hacerlo después de leer esto.

Cabe destacar que la mayoría de las personas no comprueban semanalmente la salud de su batería y muchos ni siquiera saben que existe. Sin embargo, se darán cuenta cuando su teléfono comience a morir más temprano en el día. Esperamos que los iPhones duren muchos años, y con los últimos chips y pantallas, junto con 4-5 años de actualizaciones de iOS, generalmente lo hacen. Pero con mi iPhone 15 Pro Max, me pregunto si la batería aguantará.