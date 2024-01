La sala de juegos Apple Vision Pro se filtra antes del lanzamiento: Las capturas de pantalla revelan por primera vez juegos multijugador espaciales

La sala de juegos de Apple Vision Pro se ha filtrado antes del lanzamiento el 2 de febrero, donde cuatro imágenes muestran cómo puedes jugar al ajedrez, solitario y más con otro jugador.

Según las capturas de pantalla filtradas de Steve Troughton-Smith en Mastodon, serás llevado a una sala en lo que parece ser una mansión con vistas a un jardín. Dependiendo del juego elegido, podrás sentarte o pararte y jugar juegos como Hearts, Solitaire, Yacht, Sea Battle y Chess. No se sabe cuánto costará el juego, o si será exclusivo de Apple Arcade, su servicio de suscripción de juegos, pero consideramos que es intrigante.

Las capturas de pantalla sugieren otras posibles características de Game Room. Mirando la captura de pantalla donde se está jugando al ajedrez sugiere un aspecto multijugador, con un nombre de usuario parcialmente mostrado en el otro lado del tablero de ajedrez.

Este es uno de los primeros juegos multijugador ‘espaciales’ que llegará a Apple Vision Pro el 2 de febrero, y podría abrir una amplia gama de posibilidades para lo que podría aparecer en el auricular.

Mirando más allá del tablero de ajedrez — la opinión de iMore

Algunos juegos espaciales ya han sido revelados, como Super Fruit Ninja, donde puedes mover las manos para cortar frutas y mejoras. Sin embargo, imagina tener algunos amigos a tu alrededor, ayudándote a cortar frutas al mismo tiempo.

Es una imagen divertida, pero el modo multijugador espacial podría ir más allá en Vision Pro. Por ejemplo, cuando el Reino Unido estaba en confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 en 2020, tenía un auricular HTC Vive, al igual que un amigo. Observamos que Star Trek Bridge Crew, un juego en el que puedes comandar la nave espacial Enterprise con amigos, era posible en realidad virtual.

Fue, sin duda, una de las experiencias más divertidas que he tenido al jugar un juego multijugador. Los botones dejaban de funcionar, y si intentábamos disparar a una nave enemiga, la explosión de alguna manera dañaba la nuestra.

Son esos momentos los que me hacen pensar en lo bien que podrían funcionar juegos como Bridge Crew en Vision Pro. Game Room parece tomar el control de tu entorno con una sala en una mansión, no hay razón por la que un juego como Bridge Crew no pueda hacer algo similar en el auricular de Apple.

Con una semana para que se lance Vision Pro, es posible que veamos más juegos espaciales anunciados y mostrados en el ínterin, y, esperemos, más juegos multijugador que puedan traer tanta diversión y risas como lo hizo Bridge Crew conmigo.

