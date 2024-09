La revista de Nueva York mencionó a RFK Jr. en artículos después de presunto ‘sexting’

La reportera de la revista New York, Olivia Nuzzi, fue colocada en licencia después de admitir que había tenido una “relación personal” con un ex sujeto de campaña de 2024. Getty Images for Vox Media

Su supuesto romance despegó después de que Nuzzi escribiera un perfil sobre Kennedy que fue publicado en noviembre de 2023, informó STATUS news, citando fuentes.

Otra fuente le dijo al medio que la relación se cree que comenzó alrededor del año nuevo.

Desde entonces, Nuzzi ha mencionado el nombre de Kennedy al menos cuatro veces en artículos publicados por New York magazine bajo su nombre.

Su nombre apareció dos veces en su historia de enero titulada “Los detractores de Trump se convirtieron en votantes de Trump”.

Nuzzi también lo mencionó dos veces en un artículo de abril sobre la carrera al senado de Arizona y una vez más en un clip de mayo que se centró en la campaña de Trump.

Más recientemente, Nuzzi mencionó el respaldo de Kennedy a Trump en un artículo publicado el 9 de septiembre.

En él, señaló cómo el candidato republicano ahora estaba “hablando sobre calidad alimentaria y salud pública y productos químicos para siempre”, temas de gran interés para la base ecléctica de Kennedy.