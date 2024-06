La revancha de Caitlin Clark con Angel Reese es el juego de la WNBA más caro registrado.

“

El enfrentamiento de este domingo entre Caitlin Clark de Indiana Fever y Angel Reese de Chicago Sky será la tercera vez que las dos superestrellas novatas de la WNBA se enfrenten esta temporada. Para Clark y Reese, en realidad es el cuarto enfrentamiento este año, si incluimos su encuentro en el torneo de la NCAA, cuando Iowa de Clark venció a LSU de Reese para avanzar al Final Four en abril.

Pero solo porque los fanáticos hayan visto el enfrentamiento anteriormente no significa que haya menos demanda para ver el próximo capítulo de la rivalidad.

De hecho, el partido del domingo entre el Fever y el Sky es el juego más caro de la historia de la WNBA, según TickPick. La plataforma de venta de entradas en línea le dijo a Fortune que el precio promedio de compra de entradas para el juego es de $271, más de tres veces más alto que el precio promedio de compra en casa de Sky de $88.

Antes de que Reese y Clark fueran reclutadas en abril, la entrada más barata vendida para este juego era de $49, dijo Kyle Zorn, líder de estrategia de contenido en TickPick. Ahora, el asiento más barato cuesta aproximadamente cinco veces eso.

“Es una locura,” le dijo a Fortune. “No he visto a dos jugadoras en un deporte que impacten a una liga de esta manera. Es muy parecido a lo de LeBron James, para ser honesto.”

El ‘efecto Caitlin Clark’

En 2024, el “efecto Caitlin Clark” se ha convertido en una sensación económica tangible que ha afectado a cada equipo, liga, marca y red a los que ha tocado la armadora de 22 años. En abril, el campeonato de la NCAA entre Iowa Hawkeyes y South Carolina Gamecocks atrajo a 19 millones de espectadores, la mayor audiencia para un partido de baloncesto universitario femenino registrada y 5 millones más que el campeonato masculino entre UConn y Purdue al día siguiente, según Nielsen.

Poco después de ser reclutada por el Fever como primera selección en el draft de la WNBA, Clark supuestamente firmó un contrato de ocho años por $28 millones con Nike, un contrato que incluye un futuro acuerdo de calzado y sería el contrato de indumentaria más grande de cualquier jugadora en la liga. Alrededor de la misma época, Dick’s Sporting Goods anunció que vendería mercancía del Fever de Clark en las 724 ubicaciones, antes de que jugara un solo partido profesional.

Y una vez que comenzó a jugar, el fenómeno continuó.

En mayo, la WNBA tuvo su mes de apertura con mayor asistencia en 26 años, y el inicio de temporada más visto de la historia en todas las redes. El número de juegos en mayo que se agotaron aumentó un 156% respecto a 2023, y la capacidad de las arenas en todos los estadios de la WNBA estaba a casi el 95%.

Sin embargo, por cautivadora que haya sido Clark esta temporada, su poder estelar ha captado la mayor atención y ha elevado los precios al encontrarse con Reese.

Según TickPick, el precio de entrada, es decir, el precio de la entrada más barata disponible, para el juego de este domingo es de $249. Eso es un 336% más caro que el precio de entrada de su último enfrentamiento en Indiana, que fue de $57. La última vez que Reese y Clark se enfrentaron, el 16 de junio, CNN informó que el encuentro fue el juego de la WNBA más visto en cualquier red en 23 años, alcanzando su punto máximo con 3 millones de espectadores, según CBS.

Parte de eso, dijo Zorn, es el mercado en el que se juega el partido. Los dos juegos anteriores fueron en Indiana, un mercado mucho menos costoso que Chicago.

“La amplitud de la WNBA ha aumentado significativamente como resultado de esta clase del draft, y estas son las dos mayores estrellas de esta clase, que tienen una historia muy profunda,” dijo. “Es la primera vez esta temporada que Caitlin viene a Chicago, y creo que muchos fanáticos de Chicago se están uniendo a su equipo, y luego la gente quiere ver a Caitlin también.”

Y no solo están superando los récords pasados de la WNBA. El precio de compra promedio de $271 para el enfrentamiento del domingo es significativamente más alto que el precio promedio de compra de los equipos deportivos masculinos de Chicago. El precio promedio de compra de los Chicago Bulls la temporada pasada fue de solo $117, mientras que para los Bears fue de $201.

Zorn dijo que espera que la demanda de la WNBA continúe durante todo el verano, siempre y cuando las narrativas alrededor de las jóvenes estrellas de la liga sigan siendo candentes. Será interesante ver qué sucede en septiembre, dijo, cuando el inicio de los playoffs de la WNBA coincida con las primeras semanas de la temporada de la NFL.

“Con los deportes, la historia obviamente contribuye,” dijo Zorn. “Cuanto más se cubra, más interés tendrá la gente en el deporte … Creo que mientras las historias estén ahí y haya cobertura, habrá demanda. No veo que las cosas se desaceleren.”

