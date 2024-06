‘La resurrección de Tupac con inteligencia artificial es despreciable’

Hace 2 horas

Por Mark Savage, Corresponsal de Música

Getty Images

Sheryl Crow: “IA puede hacer muchas cosas, pero no puede salir y tocar en vivo”

Sheryl Crow tiene algo que decir.

A lo largo de los años, la ganadora de nueve premios Grammy nunca ha tenido miedo de expresar su opinión.

Conocida por el clásico rock de raíces de canciones como “My Favourite Mistake” y “All I Wanna Do”, también ha utilizado su voz para abogar por temas como el control de armas y el cambio climático.

Ahora, tiene la mirada puesta en la Inteligencia Artificial.

La canción principal de su nuevo álbum, “Evolution”, aborda el impacto de la IA en las personas y el planeta.

Hablando con la BBC, caracteriza la tecnología como una “pendiente resbaladiza” y “una traición” que “va en contra de todo en lo que se basa la humanidad”.

Su atención se centró en el software el año pasado, después de conocer a una joven compositora que lo había estado utilizando en su trabajo.

Frustrada porque los cantantes masculinos no escuchaban sus demos, pagó para que un clon de IA del cantante de country John Mayer reemplazara su voz.

Cuando Crow escuchó la canción, estaba tan “aterrada” que estaba “literalmente hiperventilando”.

“Conozco a John y conozco los matices de su voz”, dice. “Y no habría forma de que hubieras podido decir que él no estaba cantando esa canción”.

Su horror se profundizó cuando Drake usó IA para resucitar la voz del fallecido rapero Tupac Shakur en su canción “Taylor Made Freestyle” a principios de este año.

La canción fue posteriormente eliminada después de que los abogados del patrimonio de Tupac amenazaron con demandar, pero Crow dice que nunca debería haber sido lanzada en primer lugar.

“No puedes traer a las personas de vuelta de la muerte y creer que estarían de acuerdo con eso”, protesta.

“Seguro que Drake pensó, ‘Sí, no debería hacerlo, pero pediré disculpas más tarde’. Pero ya está hecho, y la gente lo encontrará incluso si lo retira.

“Es odioso. Es antitético a la fuerza vital que existe en todos nosotros.”

Will Scown

La estrella está de gira por Europa este verano con su nuevo álbum “Evolution”

Como madre de dos adolescentes, está preocupada por las implicaciones de la IA no solo en la música, sino también en la política y la sociedad.

Si las voces y las apariencias pueden ser falsificadas, ¿cómo detenemos la propagación de la desinformación? ¿Y qué sucede con la fuerza laboral cuando la IA se encarga de las tareas cotidianas?

“Hablo con mis hijos al respecto”, dice.

“Les digo, ‘Están creciendo con esta cosa y no les parece peligrosa porque son una rana en una olla de agua. Pero el agua apenas está empezando a hervir, y no se darán cuenta de que se está calentando hasta que todos estemos flotando en la parte superior’.”

La estrella ya ha instado a los políticos a promulgar controles más estrictos sobre la IA, pero aunque está preocupada por la rapidez de su progreso, también ve un rayo de esperanza.

“La IA puede hacer muchas cosas, pero no puede salir y tocar en vivo”, dice.

“Así que mientras tengamos música en vivo, mientras tengamos manos sosteniendo un pincel, todo no está perdido.”