La responsabilidad parental enfrenta un nuevo y difícil desafío.

Colin Gray enfrenta cargos de asesinato después de que su hijo presuntamente mató a cuatro personas

, incluyendo a dos profesores de la Escuela Secundaria Apalachee en Winder, Georgia. El hijo de 14 años también ha sido acusado de asesinato, y sorprendentemente su padre también enfrenta cargos debido a supuestamente permitir que su hijo tuviera un arma. Los cargos contra el Sr. Gray incluyen asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y crueldad hacia los niños, con un castigo máximo de 180 años en prisión. La investigación aún está en curso y se desconoce cómo avanzarán los argumentos legales en su contra. Los expertos advierten que la conexión entre las muertes y la “crueldad hacia los niños” aún no está clara. El hijo será juzgado como adulto, pero eso no exime a su padre de ser responsabilizado, ya que se argumenta que no intervino para prevenir la tragedia. La decisión de acusar al padre de asesinato podría poner a prueba los límites legales de la responsabilidad parental. Aunque algunos advierten que castigar a los padres después de tiroteos escolares puede tener consecuencias no previstas, otros argumentan que es una forma de buscar justicia en un contexto de violencia armada en los Estados Unidos.