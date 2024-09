La republicana Liz Cheney respalda a Kamala Harris para presidenta

“

Desbloquee la newsletter gratuita del Conteo Regresivo de las Elecciones en EE. UU.

Las historias importantes sobre dinero y política en la carrera por la Casa Blanca

Liz Cheney ha respaldado la candidatura de Kamala Harris a la presidencia, colocándola entre los republicanos más destacados que apoyan a la vicepresidenta demócrata en su intento por vencer a Donald Trump en noviembre.

A solo dos meses de las elecciones, Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney y que hasta el año pasado fue congresista republicana por Wyoming, dijo a una audiencia en la Universidad Duke el miércoles por la noche que planea votar por Harris.

Cheney dijo que era “crucialmente importante” que los votantes reconocieran el “peligro” de reelegir a Trump.

“Como conservadora, como alguien que cree y se preocupa por la constitución, he pensado profundamente en esto, y debido al peligro que representa Donald Trump, no solo no votaré por Donald Trump, sino que votaré por Kamala Harris”, agregó.

Cheney, una conservadora férrea y halcón de política exterior que alguna vez fue considerada una de las principales neoconservadoras republicanas, fue miembro del Congreso de 2017 a 2023. Rápidamente ascendió en las filas para convertirse en presidenta de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, lo que la convirtió en la tercera miembro más importante del partido en la cámara baja del Congreso.

Pero famosamente se enfrentó con su partido por su respuesta a los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y por las acciones del 6 de enero de 2021, cuando turbas de partidarios del expresidente asaltaron el Capitolio de EE. UU. Cheney apoyó el segundo juicio político de Trump y luego fue destituida del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes.

Recomendado

Finalmente se convirtió en la principal republicana en un panel de la Cámara liderado por demócratas que investigaba el ataque del 6 de enero, y perdió en las primarias republicanas de 2022 ante un candidato respaldado por Trump.

Cheney ha sido durante años una de las críticas republicanas más destacadas de Trump. Pero se abstuvo de respaldar a Harris, incluso cuando muchos otros republicanos prominentes anti-Trump hablaron en la Convención Nacional Demócrata el mes pasado en Chicago. Esos oradores incluyeron a Adam Kinzinger, el excongresista de Illinois que fue el único otro republicano en el comité del 6 de enero, y a Geoff Duncan, el exvicegobernador de Georgia.

“