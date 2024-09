La republicana Liz Cheney dice que votará por la demócrata Harris para presidenta de los Estados Unidos según Reuters.

“

(Reuters) – La ex congresista republicana Liz Cheney dijo el miércoles que votará por la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, calificando a Donald Trump como un “peligro”.

“Como conservadora, como alguien que cree y se preocupa por la Constitución, he pensado profundamente en esto y debido al peligro que representa Donald Trump, no solo no estoy votando por Donald Trump, sino que estoy votando por Kamala Harris,” dijo Cheney en un evento en la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, según un video publicado en la plataforma de redes sociales X.

Cheney apoyó el segundo juicio político de Trump por su papel en el asalto al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 por parte de partidarios de Trump y sirvió como vicepresidenta del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque.

Cheney perdió su escaño en el Congreso después de que Trump respaldara a su oponente en la primaria republicana de 2022.

“