La represión que provoca indignación en Cisjordania

Shatha Sabbagh, una estudiante de periodismo de principios de los 20 años de Jenin en Cisjordania ocupada, regresaba a casa después de comprar dulces con su madre y otros tres familiares cuando comenzaron los disparos.

El grupo se lanzó al suelo, pero para Shatha, era demasiado tarde. “Tenía los ojos abiertos y me estaba mirando,” dijo su madre Nahed Sabbagh, su voz comenzó a quebrarse. “Y luego vi algo salir de su cabeza. Y en ese momento, me di cuenta de que había perdido a mi hija.”

En los últimos años, el campamento de refugiados en Jenin, donde Shatha fue disparada – un laberinto de calles estrechas que se ha convertido en uno de los principales bastiones de grupos militantes palestinos en Cisjordania – ha sido repetidamente objetivo de redadas mortales y destructivas por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.

Pero la muerte de Shatha a finales de diciembre tuvo lugar en medio de algo mucho más raro: una operación de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que ejerce un poder limitado en partes de Cisjordania, contra los militantes del campamento.

Los funcionarios palestinos dicen que la operación – ahora en su sexta semana, y de lejos la más grande que ha llevado a cabo la AP en sus 30 años de existencia – está diseñada para restaurar la ley y el orden contra los “forajidos” en el campamento conflictivo, que ha estado mucho tiempo fuera del control de la AP.

Algunos perciben la operación de la AP como un intento de demostrar a la comunidad internacional que tiene la capacidad de desempeñar un papel en la administración de Gaza una vez que termine la guerra entre Israel y Hamás en el enclave – una idea respaldada por Estados Unidos, estados árabes y europeos, pero vehementemente opuesta por el gobierno israelí de línea dura.

Israel y Hamás finalmente alcanzaron esta semana un acuerdo por fases para detener la guerra de 15 meses y liberar a los rehenes que aún están en Gaza. Pero no está claro si llevará a un fin permanente de la guerra, con ministros de extrema derecha en el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu exigiendo que Israel reanude las hostilidades.

“La AP quiere demostrar…a quien esté pensando en el día después que pueden establecer reglas y leyes, y que pueden desempeñar un papel no solo en Cisjordania sino también en Gaza,” dijo Adnan Alsabah, un analista político de Jenin.

Pero la muerte de civiles como Shatha, que su madre culpa a la AP, y la AP a los militantes, ha provocado indignación y amenaza con erosionar aún más la disminuida legitimidad doméstica de la debilitada AP. Fundada como un trampolín hacia un estado palestino, ahora es vista por muchos palestinos como una facilitadora de la ocupación de Israel.

“La gente en el campamento solía tener un enemigo. Ahora tienen dos,” dijo Sabbagh. “[Israel] y la AP – son dos caras de la misma moneda.”

La policía palestina dispersa a manifestantes durante una protesta contra los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad palestinas y los militantes en Jenin © Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images

La operación de la AP comenzó en diciembre después de que los militantes se apoderaran de dos vehículos de la AP, los pasearan por el campamento en protesta por el arresto de dos militantes de la Yihad Islámica y dispararan tiros a edificios municipales. Desde entonces, las fuerzas de la AP dicen que han arrestado a docenas de presuntos militantes, desactivado bombas improvisadas y confiscado grandes cantidades de armas y municiones.

Pero la situación en Jenin sigue siendo volátil. Cuando el Financial Times visitó, los accesos al campamento estaban bloqueados por vehículos y controles de la AP. Se produjeron intercambios de disparos repetidos, incluido uno que cobró la vida de una mujer de 50 años.

El brigadier general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la AP, dijo que además de restaurar la ley y el orden, la operación tenía como objetivo prevenir ataques de militantes que darían al gobierno israelí un pretexto para lanzar una operación masiva en el territorio.

El gobierno de Netanyahu, ampliamente considerado como el más de derecha en la historia de Israel, cuenta con ministros decididos a anexar Cisjordania, y que se han visto fortalecidos por la reelección de Donald Trump.

“No queremos una confrontación integral con [Israel],” dijo Rajab. “Nosotros seríamos los perdedores en esa confrontación. No queremos permitir a nadie arrastrarnos hasta allí.”

El humo se eleva desde Jenin durante los enfrentamientos entre los militantes y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina esta semana © Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images

Pero otros consideran la última operación de la AP, en la que Rajab dijo participaron “un par de cientos” de tropas, como mucho menos calculada, y argumentan que ha dejado a la autoridad en un aprieto.

“La AP no está en posición de reprimir el campamento usando una fuerza masiva, porque si lo hicieran, habría un gran número de víctimas y su apoyo caería en picado, y eso también podría desencadenar disturbios en otras partes de Cisjordania,” dijo Ibrahim Dalalsha, director del Centro de Estudios Políticos con sede en Ramallah Horizonte.

“Pero, habiendo enviado todas esas tropas, si la AP retrocede ahora, caerá, no solo a los ojos de sus socios internacionales y regionales, sino también en términos de política interna.”

Por el momento, ambas partes en Jenin parecen haber sido relativamente restringidas.

En las últimas seis semanas, los enfrentamientos han cobrado la vida de seis miembros de los servicios de seguridad palestinos, y otras nueve personas. La AP dijo que tres eran militantes, pero según la ONU, solo uno estaba armado.

En contraste, una importante operación israelí en Jenin el año pasado mató a 21 personas en nueve días, según funcionarios palestinos. Israel dijo en ese momento que había matado a 14 militantes. Esta semana, dos ataques de drones israelíes en Jenin han matado a 12 personas. Según los últimos datos de la ONU, las fuerzas israelíes han matado a 795 palestinos en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, que fue desencadenada por el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

Pero incluso aunque el número de muertos por la operación de la AP haya sido relativamente bajo, el hecho de que los palestinos hayan estado luchando entre sí – incluso mientras las fuerzas militares de Israel llevaban a cabo un asalto devastador en Gaza – ha provocado una profunda reflexión.

“Lo que está ocurriendo en Jenin es una página negra en la historia de los palestinos,” dijo Alsabah. “Está mostrando al mundo que no estamos de acuerdo, que no tenemos la misma plataforma, que no compartimos la misma visión.”

A medida que la operación ha continuado, la presión pública para poner fin ha aumentado. Líderes comunitarios en Jenin y Ramallah han apelado a la AP y a los militantes para poner fin al enfrentamiento, con llamados adicionales tras los ataques de drones israelíes y el anuncio de un alto al fuego en Gaza. El viernes, se estaba haciendo un esfuerzo para mediar un fin al enfrentamiento.

“La situación en Jenin no va a derrotar a la AP militarmente. Tiene más de 30.000 fuerzas de seguridad. Tiene las armas y el dinero para mantener su control. Y tiene el apoyo internacional y regional,” dijo Dalalsha.

“El problema para la AP es que su prestigio con el público se perdió, incluso antes de esta operación. Y la situación en Jenin la ha debilitado aún más.”

Cartografía y visualización de datos por Aditi Bhandari y Chris Campbell

