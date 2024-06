La represión del ‘sobreturismo’ llega a Islandia: los visitantes obsesionados con las aguas termales.

Con aguas termales y volcanes, Islandia ha querido atraer turistas con sus impresionantes atracciones naturales. Esto desató un aumento meteórico en el número de visitantes, que pasó de menos de 500,000 en 2010 a una cifra esperada de 2.3 millones este año. Si bien esto ha creado una mina de oro para la industria turística de Islandia, también ha generado nuevos problemas de vivienda para aquellos que llaman al país su hogar.

Pero el país ha tenido suficiente. Ahora quiere frenar el “sobreturismo” con impuestos y tarifas más altas para controlar el número de turistas sin dañar un sector lucrativo de su economía.

“Todavía estamos tratando de moldear el sistema impositivo para el sector turístico para el futuro”, dijo el Primer Ministro Islandés Bjarni Benediktsson a CNBC el lunes.

Una posible nueva medida sería similar a la fijación de precios escalonada, en la que se cobraría un impuesto más alto durante los períodos de mayor afluencia que en otros momentos del año, aunque esto aún está en proceso, agregó Benediktsson. También mencionó que se estaba considerando un “control de equilibrio de sostenibilidad” para proteger la naturaleza y las comunidades locales de Islandia.

A principios de este año, Islandia reintrodujo un impuesto turístico que había eliminado durante la pandemia de COVID-19. La modesta tarifa, alrededor de 600 coronas islandesas (4.34 dólares), se aplica a hoteles, campings, cruceros y otras formas de alojamiento. Si bien Benediktsson considera que la medida es una “decisión importante”, también cree que se debe hacer más.

“Nos gustaría inclinarnos más hacia un sistema en el que el usuario pague. En mi opinión, querríamos avanzar más hacia tarifas de acceso a los lugares turísticos, como los llamamos, alrededor del país”, dijo el primer ministro.

El turismo es importante para la economía islandesa, ya que obtiene el 8.5% de su PIB del sector, según datos de Statistics Iceland. Desde los fanáticos de Game of Thrones hasta los entusiastas de Blue Lagoon, Islandia ha despertado el interés de muchos. El número de visitantes ha aumentado en los últimos años a pesar de interrupciones como la pandemia de COVID-19 y las erupciones volcánicas.

Al mismo tiempo, los lugareños han tenido dificultades para encontrar viviendas en alquiler, ya que cada vez más se convierten en alquileres a corto plazo para los visitantes. Los precios también han aumentado con tasas de interés más altas, lo que a menudo excluye a los inquilinos.

Islandia no está sola en resistirse al sobreturismo: Venecia impuso recientemente una tarifa de visitante a corto plazo de 5 dólares que podría ayudar a reducir la afluencia de personas en una ciudad que está famosamente abarrotada de turistas durante gran parte del año.

Dada el interés en la histórica ciudad italiana, Venecia recaudó 37 millones de euros (39.6 millones de dólares) en impuestos turísticos el año pasado.

Por otro lado, España ha incluido una nueva tarifa que se refleja en las facturas de hotel, contribuyendo a un fondo para bombas de calor y paneles solares en escuelas.

“Hasta ahora hemos gastado estos impuestos en compensar el impacto que los turistas tienen en la ciudad, incluidos servicios de limpieza, seguridad y transporte público”, dijo Jordi Valls, jefe de promoción económica y turismo de Barcelona, a Bloomberg en febrero. “Este año hemos decidido ir un paso más allá y utilizar el impuesto para financiar servicios públicos desde un punto de vista climático”.

No está claro si estos cargos serán suficientes para alejar a los visitantes y resolver el problema del sobreturismo y sus consecuencias. En Venecia, por ejemplo, el nuevo cargo aún no ha reducido el número de visitantes. Los lugareños también han protestado contra la política de impuestos turísticos, argumentando que podría no tener tanto impacto.

Con la pandemia en el espejo retrovisor, se espera que miles de turistas más visiten Islandia cada año. El país tiene la difícil tarea de encontrar políticas que equilibren el aliento a los turistas para que sigan visitando la ciudad, limitando sus números y priorizando a los locales.

