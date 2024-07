La repentina ascensión y sorpresiva caída de Rishi Sunak

Pocos políticos británicos han ascendido tan rápido y tan alto como Rishi Sunak. Sin embargo, es la velocidad y la severidad de su caída por lo que probablemente sea recordado.

Siendo un ministro junior y ascendiendo a primer ministro en apenas tres años, Sunak ha dejado a su partido Conservador con su peor resultado histórico. Su rápido ascenso y caída lo convierten en el tercer primer ministro con menos tiempo en el cargo desde la Segunda Guerra Mundial, después de Anthony Eden y Liz Truss, quien estuvo en el cargo solo 20 meses.

Few British politicians have risen as high as fast as Rishi Sunak. But it is the speed and severity of his fall for which he is now more likely to be remembered.

Having gone from junior minister to prime minister in barely three years, Sunak has left his Conservative party with its worst-ever result. His Icarus-like arc makes him Britain’s third shortest-serving prime minister since the second world war, after Anthony Eden and Liz Truss, in office for just 20 months.

Pocos observadores niegan que Sunak heredó una situación precaria al asumir el cargo en octubre de 2022. Los Conservadores estaban más de 20 puntos por detrás en las encuestas, después de los escándalos durante el mandato de Boris Johnson y el shock económico de Liz Truss.

Sunak, quien pasó dos años como canciller pero nunca dirigió otro departamento, fue acusado de centralizar demasiado el poder. Gran parte de las críticas se centraron en sus jóvenes asesores, liderados por el jefe de gabinete Liam Booth-Smith, a quien Sunak nombró par poco antes de que cerraran las urnas el jueves.

Un miembro de su gabinete dijo que Sunak había “hecho un trabajo razonable”, pero agregó: “Su mayor fracaso es que se rodeó de personas de baja calidad. Había un control muy estricto sin juicio. Puso obstáculos en la máquina.”

El primer ministro Rishi Sunak con su contraparte italiana Giorgia Meloni, con quien mantenía una sólida relación diplomática © Christopher Furlong/AP

Los aliados de Sunak dijeron que construyó un equipo ideológicamente diverso, pero se vio obstaculizado por la falta de un mandato sólido. “Lo más difícil para él fue que no había ganado una elección”, dijo un asesor en Downing Street.

La conferencia del partido en Manchester en octubre de 2023 estaba destinada a proporcionar un reinicio, pero el gran anuncio, la cancelación del enlace ferroviario HS2 a Manchester, expuso más divisiones dentro del Partido Conservador. El mensaje central también fue confuso: Sunak criticó “el statu quo político de 30 años” y, un mes después, trajo de vuelta al ex primer ministro David Cameron como ministro de Exteriores.

A modo de orador, Sunak parecía incapaz de captar la imaginación del público. Le resultaba más difícil explicar su privilegio personal que a sus predecesores Johnson y Cameron. Se mostraba frustrado: habiendo destacado en todo en su vida, ¿por qué el público no apreciaba que estaba sobresaliendo como primer ministro? “No creo que haya disfrutado el trabajo. Se siente agotado. Lo he visto ponerse muy irritable”, dijo el ex ministro del gabinete.

Después de más de una década de gobierno conservador, Sunak tuvo problemas para encontrar iniciativas que pudieran unir al partido. El último discurso de la reina, destinado a preparar la campaña electoral, incluía un plan para regular los pedicabs de Londres. “Es un primer ministro de retazos”, dijo Meg Russell, directora de la Unidad de Constitución del University College London. “No quedaba mucho por hacer”.

En ocasiones, las políticas respondían a los caprichos de Sunak. Aficionado al ajedrez, anunció planes para colocar 100 tableros en espacios públicos (juegos de tablero no incluidos). A pesar de su amor por la Coca-Cola azucarada, se opuso a las medidas para mejorar las dietas, pero, al no gustarle fumar, propuso prohibir fumar a las personas nacidas después de 2009.

Anunciando la elección de julio, Sunak mencionó la prohibición del tabaco. Pero el calendario parlamentario significaba que el siguiente gobierno tendría que aprobarlo. “No tenía un entendimiento adecuado del Parlamento para comprender que no iba a pasar como por arte de magia”, dijo Russell. El momento de la votación también significó que Sunak perdió una apuesta de £1,000 con el presentador Piers Morgan sobre si el gobierno enviaría solicitantes de asilo a Ruanda antes de la elección.

La campaña en sí fue un triste final para un decepcionante mandato. Comenzó de forma ridícula cuando anunció la fecha desde Downing Street, bajo la lluvia sin paraguas.

Se volvió peor cuando Sunak se marchó temprano de las conmemoraciones del Día D en Francia. Esto nuevamente mostró una falta de estatura de estadista: fue lo contrario de lo que su equipo debería haber hecho, dijo Wilkins. Pero los críticos vieron la metida de pata como algo intencionado. El primer ministro mostró poco interés en los asuntos exteriores. Sus asesores pueden haber estado respondiendo a su irritación por perder tiempo: “La irritabilidad engendra malas decisiones”, dijo el veterano conservador.

Otros errores de Sunak incluyeron su desafortunada afirmación de que haber crecido sin televisión por satélite en su infancia le permitió comprender la crisis del coste de vida, y tardar casi dos semanas en suspender a un ayudante que hizo una apuesta sobre el momento de las elecciones. Una propuesta para reintroducir el servicio militar obligatorio socavó su seriedad.

Los debates televisivos fueron algunos de sus mejores momentos. Pero era demasiado tarde. Solo el 12% del público aprobaba su tiempo en el cargo, cómodamente la peor calificación de cualquier primer ministro antes de una elección desde que Ipsos Mori comenzó a hacer encuestas en 1979.

El estatus de Sunak como el primer británico asiático y el primer hindú en convertirse en primer ministro del Reino Unido puede ser mejor apreciado con el tiempo. Su mandato logró estabilizar la economía, aunque el crecimiento seguía siendo débil. En todo Occidente, tras el shock de la inflación, la mayoría de los líderes en ejercicio enfrentan problemas electorales.

Pero Sunak, de 44 años, deja el cargo con un escaso historial. “Incluso con la visión más caritativa” es difícil señalar muchos logros positivos de los Conservadores desde 2010, dijo Bale, “y ciertamente ese era el caso para él”. Sunak tampoco logró moldear a los Conservadores. La parte más reveladora de su legado político puede ser lo fácil que su partido lo deja atrás.