La “reina de la piscina” de Australia se retira

Una de las nadadoras más celebradas de Australia ha anunciado su retiro del deporte después de no lograr clasificarse para los Juegos Olímpicos de este año en París. Cate Campbell anunció que era “hora de decir oficialmente adiós al sueño que he tenido desde que tenía 9 años”, en una publicación en redes sociales el miércoles, una semana después de retirarse de las Pruebas Olímpicas australianas en Brisbane. Campbell se quedó sin la posibilidad de formar parte de lo que hubiera sido su quinto equipo olímpico al no lograr la clasificación para los eventos de estilo libre de 100m y 50m. Veterana de cuatro Juegos Olímpicos, ha ganado ocho medallas olímpicas, ha batido siete récords mundiales y es una de las caras más reconocibles del deporte australiano. “Aunque hay muchas emociones encontradas, especialmente porque no terminó exactamente como esperaba, todavía puedo mirar atrás sin arrepentimiento”, dijo. “Di todo lo que tenía en la búsqueda de un quinto Juegos Olímpicos, y por lo tanto, incluso en el fracaso, hay un pequeño e indeleble núcleo de orgullo.” La joven de 32 años, que dio que hablar por primera vez como adolescente compitiendo en los Juegos de Beijing, ha ganado 37 medallas internacionales importantes, 23 de ellas de oro. Acreditada como una de las mejores nadadoras de relevo de todos los tiempos, la mayoría de las medallas de Campbell han sido ganadas en eventos por equipos, incluidas medallas de oro en el relevo 4x100m estilo libre en los últimos tres Juegos Olímpicos, todos logrados en tiempos récord mundiales. También ha sido elogiada como modelo a seguir y mentora para sus compañeros, incluida su hermana menor Bronte, con la que ha nadado en numerosas competiciones internacionales. La pareja ha entrenado juntas desde que eran niñas, y ambas famosamente lucharon contra la fatiga viral después de sufrir fiebre glandular para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres. “Cuando teníamos 7 y 9 años, estábamos en el coche planeando qué haríamos si alguna vez fuéramos juntas a unos Juegos Olímpicos”, escribió la hermana menor en un tributo a su hermana. “Poco imaginábamos que iríamos a tres Juegos Olímpicos, dos Juegos de la Commonwealth y tres Campeonatos del Mundo juntas. A veces la realidad es aún mejor de lo que se había imaginado.” Cuando Campbell terminó su última competencia frente a un público agotado en Brisbane la semana pasada, sus compañeros de equipo entraron inmediatamente en su carril para abrazarla en el agua. “Esto es el final, y es una forma perfecta de salir de la piscina”, dijo entre lágrimas. Los homenajes han seguido llegando de algunos de los atletas más reconocibles de la nación y de potentes entidades deportivas. “Cate realmente ha sentado las bases para muchas de nosotras, las mujeres”, dijo la actual campeona mundial de estilo libre, Mollie O’Callaghan. “Ella marcó los estándares, y es una de las mujeres más inspiradoras, dentro y fuera del agua.”