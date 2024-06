La regulación del transporte empeoró el cambio climático.

Los países reunidos en la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas en Londres firmaron un acuerdo para que las emisiones del transporte marítimo alcancen cero neto “para o alrededor” de 2050.

Una amplia modificación regulatoria en 2020 para reducir la contaminación del aire de los barcos del mundo podría haber jugado un papel en el aumento de las temperaturas promedio globales, según los hallazgos de un estudio controvertido.

Descrita en ese momento como el “cambio más grande en la historia del mercado petrolero”, la Organización Marítima Internacional (OMI) impuso nuevos estándares el 1 de enero de 2020 para reducir el contenido de azufre de su combustible al 0,5%, frente al 3,5% anterior.

El cambio en la regla resultó en una reducción del 80% en las emisiones de dióxido de azufre, según un equipo de científicos en un artículo publicado por la revista Communications Earth & Environment el 30 de mayo, y podría ayudar a explicar por qué el calor extremo del año pasado fue tan intenso.

Tianle Yuan, científico investigador de la Universidad de Maryland y autor principal del estudio, dijo a través de las redes sociales que el impacto de las regulaciones de aire limpio podría describirse como “un evento de geoingeniería involuntario”.

Esto se debe a que el dióxido de azufre, un contaminante que se forma cuando se quema combustible que contiene azufre como el carbón o el petróleo, reacciona con el vapor de agua para producir aerosoles que reflejan la luz solar de vuelta al espacio.

Los aerosoles tienen un efecto de enfriamiento directo, aunque los científicos climáticos señalan que su contribución al enfriamiento o calentamiento global cuando se reducen sigue siendo un área de investigación complicada.

La descripción de esto como geoingeniería accidental, y la presentación de cifras que pueden exagerar los impactos, podría llevar a suposiciones erróneas sobre las políticas destinadas a reducir las futuras emisiones.

El estudio dijo que la caída abrupta en las emisiones de azufre desde 2020 respalda la viabilidad del blanqueamiento de las nubes marinas, un área de interés científico en crecimiento que algunos investigadores dicen que podría usarse para ayudar a enfriar el planeta.

La cuestión de si una reducción en las emisiones de dióxido de azufre puede haber contribuido al calentamiento global no es nueva para los científicos climáticos, pero el debate ha resurgido recientemente tras olas de calor extremo en el Atlántico Norte y muchas áreas de Europa.

Las temperaturas extremas son alimentadas por la crisis climática, cuyo principal impulsor es la quema de combustibles fósiles.

Impacto subestimado

“Hay tres cosas interesantes que la gente está tratando de determinar acerca de por qué 2023 fue tan alarmantemente cálido, y la primera de la que todo el mundo ha oído hablar es El Niño”, dijo Jim Haywood, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Exeter del Reino Unido, a CNBC por teléfono.

“La segunda es que las personas no son tan conscientes de Tonga Hunga, que fue una erupción volcánica explosiva muy inusual … Y la tercera es la regulación de envíos de la OMI”, dijo Haywood.

El fenómeno meteorológico de El Niño, un patrón climático natural que ayudó a aumentar las temperaturas globales, ha mostrado recientemente signos de terminar, según la agencia meteorológica de la ONU. Se espera un retorno a la influencia de enfriamiento de las condiciones climáticas de La Niña más adelante este año.

“Tienes a estos destacados científicos climáticos como [el ex científico de la NASA] Jim Hansen argumentando que no habrá un rebote y que la temperatura no volverá a bajar a la media; y creo que estoy bastante de acuerdo con él en esto”, dijo Haywood.

“Creo que hay muchas maneras en las que las interacciones entre las nubes de aerosoles podrían haber sido subestimadas en los modelos climáticos y podrían haber tenido un impacto acelerador”, añadió.

“Es muy difícil cuantificar exactamente cuánto. Todos los modelos climáticos te darán respuestas ligeramente diferentes debido a la forma en que hacen sus emisiones de dióxido de azufre”, dijo Haywood. “Por lo tanto, estamos inseguros sobre cuánto impacto las regulaciones de la OMI pudieron haber tenido en las temperaturas medias globales.”

Reglas de la OMI ‘solo un factor contribuyente’

Los científicos, que no estuvieron involucrados en el estudio, acogieron ampliamente el estudio como oportuno, pero algunos dijeron que la investigación podría exagerar el impacto de las regulaciones de la OMI.

Joel Hirschi, jefe asociado de modelado de sistemas marinos en el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, dijo que el estudio mostraba que la reducción de azufre en el combustible de los barcos desde 2020 probablemente aceleró el calentamiento del planeta.

Sin embargo, Hirschi dijo que los autores probablemente exageraron el impacto que la reducción de azufre en el combustible de los barcos tuvo en las temperaturas globales sin precedentes presenciadas el año pasado y en 2024.

“Las temperaturas récord extremadamente altas que hemos estado presenciando en 2023 y 2024 son notables y no pueden explicarse por un solo factor. La investigación sobre por qué las temperaturas recientes han sido tan altas está en curso y el menor contenido de azufre en el combustible de los barcos es solo un factor contribuyente”, dijo Hirschi.

Por separado, Laura Wilcox, profesora asociada del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading del Reino Unido, dijo que el estudio “hace afirmaciones muy audaces sobre los cambios de temperatura y la geoingeniería que parecen difíciles de justificar sobre la base de la evidencia”.

“Para muchas personas, el cambio a un combustible naviero de bajo contenido de azufre que causa menos contaminación del aire y reduce las emisiones de aerosoles es un movimiento lejos de los impactos inducidos por humanos en el clima, así como un movimiento que reduce los impactos en la salud por la contaminación del aire”, dijo Wilcox.

“Describir esto como geoingeniería accidental, y presentar cifras que pueden exagerar los impactos, podría llevar a suposiciones erróneas sobre las políticas destinadas a reducir las futuras emisiones”, agregó.