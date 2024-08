La regla de Sahm y las ‘regularidades estadísticas’ de la economía

“

Una versión de esta publicación apareció por primera vez en TKer.co.

Solo porque algo haya sucedido muchas veces en el pasado no significa que deba suceder nuevamente en el futuro.

Esto es lo que comunicó el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando se le preguntó sobre el indicador de recesión “Regla de Sahm”, que ha revelado que las recesiones históricamente comenzaban cuando el promedio móvil de tres meses de la tasa de desempleo subía 0.5 puntos porcentuales o más por encima de su mínimo de 12 meses.

“Yo lo llamo una regularidad estadística”, dijo Powell el miércoles. “No es como una regla económica, donde te está diciendo que algo debe suceder”.

Claudia Sahm, la economista a la que se refiere el indicador, estaría de acuerdo.

“Los indicadores de recesiones económicas como la regla Sahm son regularidades empíricas del pasado, no leyes de la naturaleza”, escribió Sahm en noviembre pasado.

El viernes, nos enteramos de que la tasa de desempleo subió al 4.3% en julio. Esto hizo que el promedio móvil de tres meses de la tasa de desempleo superara ese umbral de 0.5 puntos porcentuales por primera vez en este ciclo económico.

Sahm ha argumentado que la activación de su indicador epónimo podría ser un falso positivo debido a las distorsiones económicas relacionadas con la pandemia que persisten.

“Es probable que la regla de Sahm esté exagerando el debilitamiento del mercado laboral debido a cambios inusuales en la oferta laboral provocados por la pandemia y la inmigración”, dijo Sahm recientemente.

La economía es más que unas pocas métricas

Todo esto habla de la Regla No. 1 de TKer para analizar la economía: No te fíes de la señal de una sola métrica.

Es una lección que se ha aprendido tras señales de recesión falsas del rendimiento de la curva de rendimiento y el índice económico líder de la Conference Board.

La economía es compleja, con innumerables piezas en movimiento, y a veces algunas de esas piezas se comportarán de manera tan anormal que obligarán a que los indicadores probados por el tiempo se descompongan.

Por ejemplo, el ciclo económico actual ha venido acompañado de un número inusualmente alto de vacantes de empleo: una señal de una demanda anormalmente fuerte. En su punto máximo en marzo de 2022, había dos vacantes de empleo por cada persona desempleada.

En los últimos dos años, esta demanda excesiva de empleo llevó a algunas personas a creer polémicamente que sería posible reducir la inflación sin un gran aumento del desempleo. Porque básicamente eran esas ofertas de trabajo adicionales las que estaban animando a los trabajadores a pedir salarios más altos, y los empleadores accedían debido a la alta demanda. Todo lo que la Fed tenía que hacer era enfriar la economía lo suficiente para que la demanda disminuyera lo suficiente para que los empleadores quitaran esas ofertas de trabajo, argumentaba la posición, lo cual a su vez ayudaría a que la inflación disminuyera.

Esto desafió la comprensión tradicional de que la disminución de las ofertas de empleo viene acompañada de un mayor desempleo, una relación ilustrada por la curva de Beveridge, y que un mayor desempleo es necesario para reducir la inflación, una relación ilustrada por la curva de Phillips.

Esto no quiere decir que la regla de Sahm, la curva de Beveridge y la curva de Phillips sean inútiles.

La conclusión aquí es recordar que la economía es compleja, y debemos estar atentos a desarrollos que puedan desafiar lo que han sido regularidades estadísticas.

Pero que no quede ninguna duda: el mercado laboral se está enfriando.

Solo porque los indicadores populares de recesión están enviando falsos positivos no significa que el riesgo de recesión no esté elevado y que la economía no se esté enfriando.

Por el contrario, el crecimiento de la actividad económica se ha estado desacelerando significativamente, con métricas del mercado laboral normalizándose.

Esta semana aprendimos que la creación de empleo continúa disminuyendo, la tasa de desempleo subió a su nivel más alto desde octubre de 2021, y la relación de ofertas de trabajo a personas desempleadas cayó a un mínimo de tres años. La tasa de renuncias también está a la baja, las solicitudes iniciales de seguro de desempleo están al alza, el crecimiento de los salarios se está enfriando, y la confianza en el mercado laboral está a la baja. Y los fabricantes esperan una mayor desaceleración en la contratación. Para más detalles, desplázate hacia abajo para ver la revisión semanal de TKer de las corrientes económicas macro.

En términos generales, la economía ha estado mirando mucho menos \”enrollada\”, con muchas señales de demanda excesiva desvaneciéndose.

Todo esto pone una cantidad creciente de presión sobre la Reserva Federal para flexibilizar la política monetaria y ayudar a la economía a evitar una recesión.

Aunque la recesión puede no ser el escenario base, es prudente recordar que son normales y pueden ser difíciles para las acciones a corto plazo.

CFRA eleva su objetivo para el S&P 500

El miércoles, Sam Stovall de CFRA elevó su objetivo a 12 meses para el S&P 500 a 6,145 desde 5,610. Señaló que esto implica un nivel de fin de año de 5,770. Esta es su tercera revisión desde su objetivo inicial.

“Además, los precios objetivo ponderados por capitalización de mercado de los analistas de acciones de CFRA para los constituyentes del S&P 500 apuntan a una apreciación potencial cercana al 14% para el índice en el próximo año”, dijo Stovall.

Stovall no está solo en ajustar su pronóstico. Sus homólogos de Barclays, RBC, Oppenheimer, Yardeni, Citi, Capital Economics, Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, BMO, HSBC, Societe Generale y BofA se encuentran entre los que también han elevado sus objetivos.

No te sorprendas si ves más de estas revisiones ya que el rendimiento del S&P 500, hasta ahora este año, ha superado las expectativas de muchos estrategas.

Revisión de las corrientes macroeconómicas

Había algunos datos importantes y desarrollos macroeconómicos destacados de la semana pasada a tener en cuenta:

La Fed mantiene las tasas estables, ve riesgos tanto para la inflación como para el empleo. La Reserva Federal anunció que mantendría su objetivo de tasa de interés de referencia alta en un rango del 5.25% al 5.5%.

Según la declaración de la Fed (énfasis añadido): “Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. Las ganancias de empleo se han moderado y la tasa de desempleo ha subido pero sigue baja. La inflación ha disminuido en el último año pero sigue algo elevada. En los últimos meses, ha habido algunos avances adicionales hacia el objetivo de inflación del 2% del Comité. El Comité busca lograr el pleno empleo y una inflación del 2% a largo plazo. El Comité considera que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación continúan moviéndose hacia un mejor equilibrio. El panorama económico es incierto y el Comité está atento a los riesgos de ambos lados de su doble mandato”.

Desde hace un tiempo, la Fed ha estado principalmente preocupada por la inflación. Con las métricas del mercado laboral ahora más equilibradas, el banco central está ahora también más preocupado por el aumento del desempleo.

Esto se parece a lo que dijo el presidente de la Fed Powell al Congreso a principios de julio: “Reducir la restricción política demasiado tarde o demasiado poco podría debilitar excesivamente la actividad económica y el empleo”.

Dicho esto, el lenguaje de Powell durante la conferencia de prensa del miércoles sugiere que un recorte de tasas podría llegar pronto.

“La pregunta será si la totalidad de los datos, la perspectiva en evolución y el equilibrio de riesgos son consistentes con un aumento de la confianza en la inflación y el mantenimiento de un mercado laboral sólido”, dijo Powell a los periodistas el miércoles. “Si se cumple esa prueba, una reducción de nuestra tasa de política puede estar sobre la mesa tan pronto como en la próxima reunión en septiembre”.

Esa próxima reunión está programada para el 17-18 de septiembre.

El mercado laboral continúa sumando empleos. Según el informe de la Situación del Empleo del BLS publicado el viernes, los empleadores en EE.UU. añadieron 114,000 empleos en julio. Fue el 43er mes consecutivo de ganancias, reafirmando una economía con una demanda robusta de trabajo.

El empleo total alcanzó un récord de 158.7 millones de empleos, un aumento de 6.4 millones desde el máximo previo a la pandemia.

La tasa de desempleo, es decir, el número de trabajadores que se identifican como desempleados como porcentaje de la fuerza laboral civil, subió al 4.3% durante el mes. Aunque sigue cerca de los mínimos en 50 años, la métrica ahora está en su nivel más alto desde octubre de 2021.

El crecimiento de los salarios se enfría. Los salarios medios por hora subieron un 0.2% mes a mes en julio, lo que representa una desaceleración respecto al ritmo del 0.3% en junio. En términos interanuales, esta métrica subió un 3.6%, la tasa más baja desde junio de 2021.

Las ofertas de trabajo disminuyen. Según la Encuesta de Ofertas de Trabajo y Rotación Laboral del BLS, los empleadores tenían 8.18 millones de ofertas de empleo en junio, ligeramente por debajo de los 8.23 millones de mayo. Aunque esto se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia, ha bajado desde el máximo de marzo de 2022 de 12.18 millones.

En ese periodo, había 6.81 millones de personas desempleadas, lo que significa que había 1.2 ofertas de trabajo por persona desempleada. Esta sigue siendo una de las señales más evidentes de una demanda excesiva de trabajo. Sin embargo, ha vuelto a los niveles previos a la pandemia.

Los despidos siguen deprimidos, la contratación se mantiene firme. Los empleadores despidieron a 1.5 millones de personas en junio. Aunque es un desafío para todos los afectados, esta cifra representa solo el 0.9% del empleo total. Esta métrica continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La actividad de contratación sigue siendo mucho mayor que la actividad de despido. Durante el mes, los empleadores contrataron a 5.34 millones de personas.

Las personas renuncian menos. En junio, 3.28 millones de trabajadores renunciaron a sus empleos. Esto representa el 2.1% de la fuerza laboral, que coincide con el nivel más bajo desde agosto de 2020 y está por debajo de la tendencia previa a la pandemia.

Una baja tasa de renuncias puede significar varias cosas: que más personas están satisfechas con su trabajo, que los trabajadores tienen menos oportunidades de trabajo externas, que el crecimiento de los salarios se está enfriando; que la productividad mejorará al haber menos personas ocupando nuevos roles desconocidos.

La productividad laboral aumenta ligeramente. Según el BLS: “La productividad laboral del sector no agrícola aumentó un 2.3% en el segundo trimestre de 2024… a medida que la producción aumentó un 3.3% y las horas trabajadas aumentaron un 1.0%… Desde el mismo trimestre del año pasado, la productividad laboral del sector no agrícola aumentó un 2.7%.

Los cambiantes de empleo siguen recibiendo salarios mejores. Según ADP, que rastrea la nómina privada y emplea una metodología diferente al BLS, el crecimiento salarial anual en julio para las personas que cambiaron de trabajo aumentó un 7.8% respecto al año anterior. Para aquellos que se mantuvieron en su empleo, el crecimiento salarial fue del 4.8%.

El costo laboral clave se enfría. El índice de coste laboral en el segundo trimestre de 2024 subió un 0.9% respecto al trimestre anterior, por debajo del ritmo del 1.2% en el primer trimestre. Este fue el dato más elevado desde el tercer trimestre de 2022. En términos interanuales, subió un 3.8% en el segundo trimestre, ligeramente por encima de la tasa del 3.7% en el primer trimestre.

Las solicitudes de desempleo aumentan. Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo aumentaron a 249,000 durante la semana que terminó el 27 de julio, por encima de las 235,000 de la semana anterior. Si bien esta métrica sigue en niveles históricamente asociados con el crecimiento económico, la última cifra es la más alta desde agosto de 2023.

Las vibraciones del consumidor se estancan. El Índice de Confianza del Consumidor de la Conference Board aumentó levemente en julio. Según Dana Peterson de la firma: “La confianza aumentó en julio, pero no lo suficiente como para romper con el estrecho rango que ha prevalecido durante los últimos dos años. Aunque los consumidores siguen relativamente positivos sobre el mercado laboral, siguen preocupados por los precios y las tasas de interés elevados, y la incertidumbre sobre el futuro; cosas que pueden no mejorar hasta el próximo año”.

Más de Peterson: “Comparado con el mes pasado, los consumidores estaban algo menos pesimistas sobre el futuro. Las expectativas de ingresos futuros mejoraron ligeramente, pero los consumidores siguieron siendo generalmente negativos sobre las condiciones comerciales y de empleo en adelante. Mientras tanto, los consumidores estaban un poco menos positivos sobre las condiciones laborales actuales, lo que potencialmente puede ser un reflejo de menores adiciones mensuales de empleo: si bien aún son muy fuertes, la evaluación de los consumidores de la situación laboral actual ha bajado a su nivel más bajo desde marzo de 2021.“

Los débiles indicadores de sentimiento del consumidor parecen contradecir los sólidos datos de gasto del consumidor

Los consumidores se sienten menos bien respecto al mercado laboral. Según la encuesta de julio del Índice de Confianza del Consumidor de la Conference Board: “La evaluación de los consumidores sobre el mercado laboral se deterioró en julio. El 34.1% de los consumidores dijo que los empleos eran “abundantes”, en comparación con el 35.5% en junio. El 16.0% de los consumidores dijo que los empleos eran “difíciles de conseguir”, frente al 15.7%”.

Muchos economistas monitorean la diferencia entre estos dos porcentajes (también conocida como el diferencial del mercado laboral), y ha estado reflejando un mercado laboral en enfriamiento.

De Neil Dutta de Renaissance Macro: “Los consumidores detectan cambios en