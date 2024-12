¿La recuperación de Nike está en marcha, pero es la acción de crecimiento de dividendos una compra antes de 2025?

Nike (NYSE: NKE) informó sus resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 el 19 de diciembre, superando las estimaciones de ingresos y ganancias (aunque las expectativas eran muy bajas). Sin embargo, la acción cayó ligeramente el 20 de diciembre a pesar de la ganancia del 1.1% en el S&P 500 mientras los inversores digerían la guía de Nike y el cronograma de su recuperación.

La empresa ha aumentado su dividendo durante 23 años consecutivos y actualmente rinde un 2.1%, lo que la convierte en una opción intrigante para los inversores de ingresos pasivos que creen en su historia de recuperación. Aquí tienes lo que necesitas saber sobre Nike y si la acción de dividendo vale la pena comprar ahora.

La acción de Nike ha subido poco menos del 20% en los últimos nueve años a pesar de una ganancia del 196% en el S&P 500. La acción alcanzó brevemente un máximo histórico en 2021, pero fue una reacción exagerada a los aumentos inducidos por COVID en el gasto.

La empresa ha enfrentado varios desafíos, siendo el más grande su modelo de distribución. En 2017, decidió hacer crecer su negocio directo al consumidor (DTC) bajo la etiqueta Nike Direct para volverse menos dependiente de los mayoristas, que actúan como intermediarios entre los consumidores y Nike.

La estrategia tenía el potencial de aumentar los márgenes de Nike, construir relaciones directamente con los consumidores y mejorar la efectividad de sus promociones. Una empresa puede personalizar mejor sus esfuerzos de marketing al tener más visión sobre el comportamiento y las preferencias de compra de los clientes. Piensa en la sugerencia de “también te puede gustar” en un servicio de transmisión o en un sitio de compras en línea.

Además de expandir el DTC a través de Nike Direct, la empresa también quería hacer crecer su negocio de ropa para volverse menos dependiente de los zapatos. Por último, Nike hizo un gran avance a nivel internacional, especialmente en China.

A la vista, ninguna de estas ideas era particularmente mala, simplemente dejaron a la empresa sobrecargada y vulnerable a desaceleraciones. Nike Direct ha ido decentemente bien, pero ha dañado el negocio mayorista de la empresa. China ha estado en declive para muchas empresas, no solo para Nike.

La empresa enfrenta una competencia cada vez más fuerte de Lululemon Athletica y otras en el lado de la ropa, y de Hoka y On Holding, propiedad de Deckers Outdoor, principalmente en el lado del calzado (aunque estas marcas también ofrecen ropa). Estas empresas nativas de DTC no tienen la dependencia heredada de los mayoristas, por lo que podrían ser más flexibles que Nike.

En el trimestre más reciente, las ventas disminuyeron en todas sus geografías, en calzado y ropa, y tanto en Nike Direct como en el canal mayorista. Por lo tanto, todo el negocio está funcionando mal. La guía no ofrece alivio. La dirección prevé una segunda mitad débil de su año fiscal al reducir los precios de los productos para disminuir el inventario y fortalecer su pipeline de productos.

Su nuevo CEO, Elliott Hill, ha dicho que espera llevar a Nike “de vuelta a ganar” centrándose más en sus raíces en el calzado. Mientras tanto, es probable que los márgenes sufran un gran golpe debido a la reducción de inventario.

La conclusión clave del trimestre reciente y los comentarios en la conferencia de ganancias fue que la recuperación de la empresa llevará más tiempo de lo esperado y sus resultados a corto plazo serán débiles. También existe la posibilidad de que la recuperación se retrase aún más si las tasas de interés se mantienen altas por más tiempo.

Los comentarios de la Reserva Federal el 18 de diciembre indicaron que podría ralentizar el ritmo de recortes de tasas de interés, lo que podría limitar el gasto del consumidor en bienes discrecionales. Si la nueva administración avanza con aranceles, los márgenes de Nike podrían verse aún más comprometidos.

Como se puede ver en el gráfico, las ventas de Nike están cayendo de máximos históricos, y sus márgenes operativos están en sus niveles más bajos en la última década (si excluimos la breve caída inducida por la pandemia).

En resumen, es probable que la acción de Nike valga la pena comprar, pero solo si estás dispuesto a mantenerla durante al menos cinco años. Los riesgos y posibles recompensas a corto plazo no parecen buenos, ya que mucho tiene que salir bien para que Nike muestre mejoras, mientras que factores externos como tasas de interés más altas y aranceles podrían empeorar sus problemas.

Sin embargo, no se puede negar que cuanto más caiga la acción, más atractiva será para los inversores a largo plazo. Nike no parece tan barata ahora porque se espera que sus ganancias disminuyan a corto plazo. Sin embargo, podría empezar a verse muy barata después de que trabaje en la reducción de inventario. Dentro de unos años, no sería sorprendente ver a un Nike exitoso después de su recuperación, especialmente si China se recupera.

El dividendo es un incentivo para mantener la acción durante este período. Un rendimiento del 2.1% es más alto que el promedio del S&P 500 del 1.2%. También vale la pena mencionar que a pesar de que el negocio de Nike no ha funcionado tan bien, ha logrado aumentar considerablemente el dividendo en los últimos años.

Los últimos cinco aumentos anuales fueron del 8%, 9%, 11%, 11% y 12%. Esperaría que los aumentos futuros estén en el rango de los simples dígitos. Pero aun así, Nike ha pasado de ser una empresa históricamente centrada en el crecimiento a ser una opción viable de ingreso pasivo.

En resumen, los inversores que confíen en la marca y no les importe esperar una recuperación podrían considerar comprar la acción ahora y sentarse a recolectar ingresos pasivos. Pero las personas escépticas pueden querer mantener a Nike en una lista de seguimiento y ver cómo responde la empresa a los posibles desafíos.

Daniel Foelber tiene posiciones en Nike y tiene las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2025 de $70 en Nike. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Deckers Outdoor, Lululemon Athletica y Nike. The Motley Fool recomienda On Holding. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La recuperación de Nike está en marcha, ¿pero es la acción de crecimiento de dividendo una compra antes de 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool