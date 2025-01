La reconstrucción de Gaza tomará ‘mucho tiempo’, dice funcionario de la ONU.

El proceso de reconstrucción en el devastado territorio palestino “llevará un montón de tiempo” a pesar del aumento prometido en las entregas humanitarias, advirtió un funcionario de la ONU en Gaza. “No estamos hablando sólo de comida, atención médica, edificios, carreteras, infraestructura. Tenemos individuos, familias, comunidades que necesitan ser reconstruidas,” dijo Sam Rose, director interino de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (Unrwa) en Gaza, a la BBC. Después de un pacto de alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas que entró en vigor el domingo, al menos 1,545 camiones de ayuda han cruzado hacia Gaza, según la ONU. Los camiones trajeron alimentos desesperadamente necesarios, carpas, mantas, colchones y ropa para el invierno que habían estado atascados fuera de Gaza durante meses. El acuerdo de alto el fuego requiere que se permita la entrada de 600 camiones de ayuda, incluidos 50 que transportan combustible, a Gaza todos los días durante la primera fase de seis semanas, durante la cual Hamas debería liberar a 33 rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. “Esperamos un gran aumento en el volumen de ayuda que está llegando, y por supuesto es mucho más fácil para nosotros ir a recoger esa ayuda porque muchos de los problemas que hemos enfrentado hasta ahora en la guerra desaparecen cuando se detiene el enfrentamiento,” dijo el Sr. Rose. “Ya no estamos pasando por una zona de conflicto activo. Ya no necesitamos coordinar todos estos movimientos con las autoridades israelíes,” añadió. “Y hoy… no hemos enfrentado problemas importantes de saqueo y criminalidad.” Sin embargo, también afirmó que “tenemos que dejar de pensar en las necesidades de la gente en Gaza como una función del volumen de ayuda.” “Cada persona en Gaza ha sido traumatizada por lo que ha sucedido. Todos han perdido algo. La mayoría de esas casas están ahora destruidas, la mayoría de las carreteras están ahora destruidas,” agregó. “Va a ser un proceso largo, largo de rehabilitación y reconstrucción.” Mientras tanto, la directora regional de la Organización Mundial de la Salud, Hanan Balkhy, dijo que tenían un plan de 60 días para poner en marcha el sistema de salud de Gaza para satisfacer las necesidades urgentes de la población y priorizar la atención a los miles de personas con lesiones que cambian la vida. El plan incluye la reparación de los hospitales de Gaza – la mitad de los cuales están fuera de servicio y los demás sólo funcionan parcialmente – estableciendo clínicas temporales en las áreas más afectadas, abordando la desnutrición y controlando brotes de enfermedades. La filmación con drones mostró la amplia destrucción en la ciudad septentrional de Jabalia [Reuters]. En la noche del domingo, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que las necesidades humanitarias de los palestinos en Gaza eran “abrumadoras.” Funcionarios de la ONU han culpado anteriormente a la crisis humanitaria de las restricciones militares israelíes a las entregas de ayuda, las hostilidades y el colapso del Estado de derecho. Israel ha insistido en que no hay límites para la cantidad de ayuda que puede entregarse en Gaza y culpa a las agencias de la ONU por no distribuir suministros. También acusa a Hamas de robar ayuda, lo que el grupo niega. El ejército israelí lanzó una campaña para destruir a Hamas en respuesta a un ataque transfronterizo sin precedentes el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Israel dice que 91 de los rehenes siguen en cautiverio. Desde entonces, más de 47.000 personas han muerto y 111.000 han resultado heridas en Gaza, según el ministerio de Salud dirigido por Hamas en el territorio. La mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza también han sido desplazados múltiples veces, se estima que el 60% de los edificios están dañados o destruidos, los sistemas de salud, agua, saneamiento e higiene han colapsado y hay graves escaseces de alimentos, combustible, medicinas y refugios. En octubre, la Clasificación Fase Clasificación de Seguridad Alimentaria Integrada (IPC) respaldada por la ONU estimó que 1.84 millones de personas en Gaza estaban experimentando niveles altos de inseguridad alimentaria aguda, y que 133,000 personas enfrentaban niveles catastróficos, que pueden llevar a la inanición y la muerte. Al mes siguiente, un comité del IPC advirtió que había una fuerte probabilidad de que la hambruna fuera “inminente” en algunas áreas del norte de Gaza. Antes del alto el fuego, la ONU dijo que las asediadas ciudades del norte de Jabalia, Beit Lahia y Beit Hanoun habían sido en gran parte cortadas de la asistencia alimentaria desde que el ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre en octubre con el objetivo declarado de evitar un resurgimiento de Hamas. Una mujer palestina que regresó a su casa destruida en el norte de Gaza el lunes después de que entrara en vigor el alto el fuego expresó su sorpresa por lo que había encontrado después de la retirada de los soldados israelíes. “Todo el lugar parecía haber sido golpeado por un terremoto debido a la gravedad de la agresión,” dijo Manal Abu al-Dragham al programa Gaza Today de la BBC Arabic. “Voy a montar mi tienda en el norte cueste lo que cueste… No quiero ser desplazada de nuevo de mi tierra.” El Sr. Rose dijo que los equipos de Unrwa en el sur de Gaza, donde está basado, aún no habían podido cruzar al norte de Gaza porque el ejército israelí aún no había abierto rutas a través del corredor Netzarim este-oeste. Sin embargo, dijo que Unrwa, como la mayor organización humanitaria en Gaza, tenía las redes y las personas en el terreno que podrían ayudar si se les diera acceso. Sin embargo, Unrwa se enfrenta a prohibiciones israelíes inminentes que podrían hacer imposible operar en Gaza. Dos leyes aprobadas por el parlamento israelí, que entrarán en vigor la próxima semana, prohibirán a la agencia operar dentro del territorio israelí y evitarán que las agencias estatales israelíes se comuniquen con ella. Israel ha acusado a Unrwa de ser cómplice de Hamas y dijo que 18 de sus empleados participaron en el ataque del 7 de octubre. La agencia ha despedido a nueve empleados que una investigación de la ONU encontró que podrían haber estado involucrados e insistió en que está comprometida con la neutralidad. La ONU ha dicho que Unrwa es insustituible en Gaza, mientras que el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, ha declarado que sus miles de empleados palestinos en Gaza “permanecerán y brindarán ayuda” si el gobierno israelí aplica las dos leyes, aunque “supondría un considerable riesgo personal” para ellos.